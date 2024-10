San Marino Academy. Femminile: le Titane ritrovano Acquaviva per la sfida al Pavia

Le Titane si preparano a fare ritorno a casa, non semplicemente nel senso della Repubblica di San Marino ma proprio dello stadio di Acquaviva, solo eccezionalmente “abbandonato” due settimane fa (a causa delle forti piogge che l’avevano reso inservibile) in favore dell’impianto di Montecchio, dove fu vittoria. Di fatto, Barbieri e compagne inseguono ancora la piena esultanza nella casa abituale delle loro gare interne. Ci si riproverà fra due giorni contro il Pavia Academy, in quello che ragionevolmente si può considerare uno scontro diretto, benchè la stagione sia solo alle sue battute iniziali. “Siamo molto propositive e determinate per la partita di domenica – assicura Julia Weithofer – L’intensità è alta in allenamento e stiamo lavorando per correggere gli errori commessi nella partita scorsa. Sicuramente bisogna essere più incisive quando finalizziamo, cercando di sprecare il meno possibile. In difesa dobbiamo essere più compatte e concentrate per tutto l’arco della partita, cercando il più possibile di rendere la vita difficile agli attaccanti avversari. Mister Bragantini ci sta aiutando ad essere più sicure dei nostri mezzi e avere una maggiore confidenza con noi stesse e fra di noi in campo.”

All’inizio terzino destro, poi terzino mancino. Julia sa adattarsi: quel che ama è correre in fascia. E a Cesena è arrivata anche la firma sul primo assist stagionale. “Sono molto contenta perché mi piace spingere e creare assist per le mie compagne e vederle esultare. È quello che è successo con Raffa (Barbieri, ndr), che ha segnato un gol che meritava. Giocare a destra o sinistra non mi cambia tantissimo; in generale mi piace agire come terzino in quanto, come detto prima, amo poter spingere sulla fascia ed essere tanto offensiva quanto difensiva durante tutta la partita. Mi ritengo una giocatrice duttile e sempre pronta e disponibile per le varie necessità del mister e della squadra.”

San Marino Academy – Pavia Academy, gara della 5° giornata di Serie B, si gioca domenica alle 15:00, come detto allo stadio di Acquaviva. La diretta streaming della sfida sarà disponibile sul canale YouTube delle Divisioni Femminili della FIGC.

