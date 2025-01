San Marino Academy. Femminile: le Titane ritrovano il campo di casa per la sfida al Bologna

Domenica c’è il Bologna, squadra di alta classifica (è quarta) e reduce da un filotto di tre vittorie consecutive. In sostanza, dopo Vis e Freedom l’asticella si alza ulteriormente per le Titane, che ritrovano il campo di casa dopo due trasferte consecutive. All’interno del gruppo biancoazzurro non manca la voglia di tornare a provare sensazioni di gioia e soddisfazione anche tra le mura amiche, dopo aver assemblato gran parte dell’attuale bottino di punti fuori casa, comprese le ultime uscite ad Avellino e Cuneo. Mister Bragantini (e non solo) vivrà la sfida da ex. Come ci arriva l’Academy, lo illustra Sara Ventura: “La partita con la Freedom ci ha fatto capire che giocando di squadra possiamo ottenere tanto. Quel punto contro la Freedom, ma ancora di più quella prestazione, ci hanno regalato tanta fiducia supplementare. E anche la consapevolezza che possiamo andare a prenderci punti un po’ su tutti i campi. Conosciamo i valori di questa Serie B, ovviamente, ma noi non ci concentriamo più di tanto sull’avversario che abbiamo davanti. Ci importa arrivare pronte noi, alla partita. Questa è la sfida cruciale nella corsa salvezza.”

Anche perché alcune dirette rivali – vedi Hellas Verona e Pavia – hanno dimostrato di lasciarsi intimorire dalla caratura dell’avversario, ottenendo vittorie di peso contro Arezzo e Chievo. “Stiamo attraversando un momento positivo, di crescita. – prosegue la giocatrice italo-francese – Sappiamo di avere le qualità per impensierire anche squadre dalla classifica importante. Hellas e Pavia ci hanno dimostrato che non è sufficiente fare punti solo negli scontri diretti. Bisogna cercarne anche altrove. È quello che vogliamo fare. Il Bologna è forte, non c’è alcun dubbio, ma noi abbiamo degli obiettivi che vogliamo fortemente raggiungere ed è questo, solo questo, che ci deve interessare e che deve fare la differenza. “

Si può sfruttare, ad oggi, anche una certa leggerezza nel gruppo, figlia dei risultati e non solo. Una leggerezza di quelle che non allentano la tensione ma che, al contrario, aiutano a lavorare meglio e a forgiare la mentalità. “Stiamo bene mentalmente e siamo anche felici delle recenti prestazioni. E poi in campo stiamo imparando a conoscerci meglio. Ovviamente, tutto questo non basta. Lavoriamo per alzare l’asticella settimana dopo settimana e per esprimerci sul campo con scioltezza sempre maggiore. Il fatto che lo staff dimostri una grandissima fiducia in noi ci aiuta tanto anche nel lavoro quotidiano. Tutte vogliamo migliorare e penso che ci troviamo sulla strada giusta.” – conclude Ventura.

Come contro l’Arezzo, ultima gara casalinga, sarà il campo di Montecchio ad ospitare San Marino Academy – Bologna, che andrà in scena domenica alle 13:30. Diretta disponibile su www.vivoazzurrotv.it.

