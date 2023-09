San Marino Academy. Femminile, Michela Mariotti torna Titana: “Voglio fare un bel percorso con questo gruppo”

Michela Mariotti ha detto di nuovo sì al calcio dopo tre anni di assenza. L’ultima volta fu nella stagione 2019-20, quella in cui la San Marino Academy centrò la storica promozione in Serie A. Allora Michela si divideva fra Primavera e Prima Squadra, dopo aver praticato tutta la trafila dal settore di base in su. Poi un arrivederci dettato da motivi personali, prima del ritorno di reso possibile questa estate dall’interessamento – e anche dalle insistenze – del DS Angelo Novelli.

“Era da tempo che Angelo premeva perché ritornassi a giocare – racconta la centrocampista sammarinese classe 2000 – Io mi sono presa del tempo per riflettere, ma questa estate ho deciso di fare il passo. E sono molto felice di averlo fatto. Per me è un ritorno a casa. Ho delle aspettative molto alte, ma per prima cosa sto lavorando per riprendere il ritmo. È normale, dopo un periodo di inattività. Voglio fare un bel percorso assieme a questo meraviglioso gruppo.”

Un percorso iniziato con due gare – quelle con Hellas e Bologna – che non hanno portato risultati amici. “È stato un inizio tosto – conviene Michela – ma del resto erano tante le incognite alla ripartenza. Ci sono squadre nuove in questo campionato, e anche noi dobbiamo trovare la migliore combinazione fra vecchia guardia e nuove arrivate. Abbiamo fatto delle amichevoli, sì, ma l’impatto con le gare ufficiali è stata ben altra cosa. Di queste partite conserviamo comunque gli aspetti positivi, come il grande approccio alla sfida al Bologna o il secondo tempo con l’Hellas. Ne terremo conto in funzione delle gare future, ad iniziare da quella con il Tavagnacco, dopo la sosta. La pausa ci aiuterà a consolidare il nostro gruppo e a mantenere in bocca quel sapore amaro della sconfitta che ci deve motivare tanto. Stiamo comunque lavorando bene.”

Bentornata, Michela!