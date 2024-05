San Marino Academy. Femminile: si chiude con la Ternana. Giuliani: “Stagione che mi ha fatto crescere”

Una stagione lunga, a tratti molto complicata, ma infine coronata dal raggiungimento dell’obiettivo, volge al termine. Le Titane si preparano a ricevere la Ternana nell’ultimo ballo di questa Serie B. Alle Fere manca un punto per blindare il secondo posto – ed il relativo play-off promozione – senza dipendere dal risultato del Parma, ospite della capolista Lazio. Chiaro dunque che grande attenzione sarà rivolta al match di Acquaviva: qualcosa che aumenta anche le motivazioni delle Titane. “Sarà una partita molto seguita, al pari di quella tra Lazio e Parma, e sentiamo questa responsabilità – garantisce Swami Giuliani – Del resto è normale che ci sia tanta attenzione su questa sfida perché il secondo posto è un obiettivo molto importante, visto quello che comporta. Il nostro proposito è quello di fare bene e chiudere al meglio questa stagione, cercando di riagganciarci all’ultimo tratto del nostro percorso, che è andato piuttosto bene. Certo la Ternana salirà molto determinata ad Acquaviva, ma noi pensiamo a noi stesse: vogliamo esprimere il nostro calcio e dimostrare a tutti che questa salvezza è stata più che meritata.”

All’andata le Titane fecero una buonissima partita, cedendo solo al gol di Pirone. “Daremo certamente il massimo – prosegue Giuliani – tenendo a mente le imprese che siamo riuscite a fare quest’anno, come quella con il Cesena o con il Genoa. Anche la partita di andata sarà un buon punto di partenza per noi: ci serve quella attenzione, quella chiusura degli spazi e quella determinazione quando ci si offre una opportunità. Ma il punto è migliorarla, quella prestazione.”

Anche Brescia ha dato un certo slancio. “Ci eravamo date tanti sotto-obiettivi in questa stagione, come ad esempio vincere tre partite di seguito oppure vincerne una in rimonta. Con il Brescia è successo: eravamo sotto ma non abbiamo mollato di testa e alla fine siamo riuscite a ribaltare le sorti dell’incontro. È stata una gran bella prova sotto il profilo psicologico.”– il parere della classe 2004.

Appena uscita dal settore giovanile, Swami è stata subito investita della titolarità, confermando le qualità già mostrate in Primavera ed arrivando, fino a qui, ad accumulare un bottino personale di quattro reti e due assist. “Sono stracontenta della fiducia che mi hanno accordato la società e il mister. È stata una stagione sopra le mie aspettative, sono sincera. Non mi aspettavo di giocare tutte le gare e oggi mi sento cresciuta. Non posso che essere grata di questo.”

San Marino Academy – Ternana, valevole per la 30° e ultima giornata di campionato, si gioca domenica allo stadio di Acquaviva. Palla al centro alle 15:00 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa