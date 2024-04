San Marino Academy. Femminile: si riparte con il primo di tre scontri diretti. Brambilla: “Spinto al massimo durante la sosta”

Si erano congedate momentaneamente dalla Serie B, prima della sosta, con quella vittoria contro il Genoa frutto della miglior prestazione stagionale. La settimana prima, in casa del Ravenna, erano arrivati altri tre punti che le avevano fatte riemergere dalle acque paludose della zona retrocessione. È il momento cruciale della stagione e le Titane stanno provando ad alzare i giri del motore. Da domenica partirà un trittico di scontri diretti (Res Roma, Pavia Academy, Freedom) che richiederà loro applicazione, determinazione e concretezza massimali. Barbieri e compagne hanno lavorato, in queste due settimane, soprattutto per non perdere lo slancio che aveva caratterizzato le prestazioni delle due gare pre-sosta. E Viola Brambilla assicura che quella missione è stata svolta con successo: ”Direi che non c’è mai stato il pericolo di staccare la spina durante questa pausa. Abbiamo continuato a lavorare con intensità e concentrazione, spingendo al massimo, perché sappiamo bene che tipo di partita ci aspetta al rientro e quale posta è in palio. Abbiamo lavorato a lungo sui nostri punti di forza e su quelli che possono mettere maggiormente in difficoltà la Res. Il mister ha le idee molto chiare e noi lo seguiamo compatte. All’inizio non è stato così semplice per noi assimilare il suo credo calcistico, ma da un mesetto a questa parte stiamo riuscendo sempre meglio a tradurre i suoi dettami sul campo. Così arrivano le prestazioni e anche i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada con sempre maggiore impegno, perché nulla è scritto, ancora. Stasera cureremo con grande concentrazione tutti i dettagli nell’ultimo allenamento prima della partenza. Poi saremo pronte per la battaglia.”

Una battaglia che dovrà avere esito diverso rispetto alla gara di andata, terminata 3-1 in favore delle capitoline. Ma quelli erano altri tempi. E un’altra Academy. “Secondo me siamo cambiate molto rispetto alla gara di andata – prosegue la centrocampista brianzola – Abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi ed il gruppo si è cementato nel frattempo. Sappiamo anche che, se vogliamo, possiamo giocare bene a calcio molto bene, come abbiamo dimostrato anche contro il Genoa.”

Certo si sperava che l’impresa fatta contro le Grifoncelle portasse significativi benefici di classifica. Invece hanno vinto anche tutte le rivali, ribandendo la centralità, nell’economia della corsa salvezza, di questi tre scontri diretti che si profilano all’orizzonte. “Preferiamo non guardare gli avversari ma solo noi stesse e gli impegni che siamo chiamate ad affrontare – chiarisce Viola con risolutezza – Vogliamo e dobbiamo fare più punti possibile da qui alla fine della stagione e quel che accade sugli altri campi conta il giusto. Secondo me con il Genoa la prestazione è stata ottima per tutti i 90’. Abbiamo giocato bene, dominando a larghi tratti. Direi che meritavamo anche qualcosa in più di tre gol. Con il Ravenna invece il gioco era stato meno brillante, ma questo dipendeva anche dal tipo di campo. Però l’atteggiamento è stato quello giusto. Ecco, se mixiamo quella compattezza e quella capacità di aggressione con il gioco fluido che abbiamo mostrato contro il Genoa, direi che otteniamo la combinazione vincente.”

Res Roma – San Marino Academy si gioca domenica alle 15:00 allo stadio Raimondo Vianello. La diretta, con telecronaca, sarà disponibile come sempre sul canale YouTube di Bepi.TV.

