San Marino Academy. Femminile: si riparte da Arezzo

Due settimane senza impegni ufficiali, trascorse a lavorare duro ma sfruttando l’entusiasmo derivante dalla rimonta sul Parma. È così che le Titane stanno finendo di prepararsi in vista della trasferta di Arezzo, impegno nel quale riversare le energie positive incamerate prima della sosta per le Nazionali, oltre che i frutti del lavoro di cui sopra. Vietato adagiarsi sul quel risultato, ovviamente, ma tenere bene a mente ciò che l’ha reso possibile al fine di darvi continuità. “Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, potendo contare su un clima generale fatto di serenità ed entusiasmo. – fa sapere Sofia Pirini – Ci prepariamo con fiducia a questa importante sfida in casa dell’Arezzo. Ci attende una serie di impegni alla nostra portata, ma quel che conta è ragionare una gara per volta. Ora pensiamo solo alla sfida contro le toscane, cercando di riportare in campo quell’atteggiamento che ci ha permesso di rimontare il Parma dallo 0-2. Quella rimonta è stata frutto di una grande forza di volontà da parte di tutte noi. Ci siamo dimostrate una squadra unita, che può fare tutto se davvero ci crede. Ora abbiamo davanti un impegno tosto: mai avere timore di niente e di nessuno, ma dovremo mettere il massimo della concentrazione e della determinazione per fare punti su un campo difficile. Giocheremo allo stadio e ci saranno spazi ampi: dovremo essere brave a sfruttarli, tentando al contempo di non concederne alle nostre avversarie.”

Per Sofia, classe 2004 e alla prima stagione in Prima Squadra, finora grandi dosi di fiducia da parte di mister Ricci: “Ho tanta voglia di dimostrare, non solo in questo preciso momento del campionato ma in tutta la mia stagione. L’inizio non è stato facilissimo, ma sento che sto crescendo partita dopo partita. In particolare, queste ultime settimane mi hanno dato maggiore consapevolezza. Ora mi sento bene e voglio fare sempre meglio per la squadra.”

ACF Arezzo – San Marino Academy sarà valevole per la 6° giornata del campionato di Serie B femminile. Si passa all’orario invernale: le 14:30 anziché le 15:00. Si gioca allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”. La diretta sarà disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

San Marino Academy