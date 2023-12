San Marino Academy: Giacomo Venturi è il nuovo tecnico della Prima Squadra femminile

La San Marino Academy ha scelto: la Prima Squadra femminile sarà guidata da Giacomo Venturi. Il tecnico ex Chievo – con un passato anche nel calcio professionistico maschile e come match analyst per il Celta Vigo – siederà sulla panchina dalle Titane a partire dalla gara di domenica prossima contro il Pavia Academy, con l’obiettivo di scalare posizioni all’interno di una classifica che, negli ultimi tempi, si è fatta abbastanza problematica per Menin e compagne. L’allenatore veneto condurrà oggi la prima seduta di allenamento con il gruppo. La scelta di sposare la causa della San Marino Academy nasce sì dalla grande voglia di ritrovare il campo dopo un breve periodo di inattività, ma non solo. “Quando stai fermo cinque mesi un po’ soffri – ammette il nuovo tecnico biancoazzurro – e non vedi l’ora di tornare in azione. Io ho comunque sfruttato questo intervallo per visionare più partite possibili di Serie A e di Serie B e per mantenermi sul pezzo ed aggiornato. Sono molto carico per l’inizio di questa avventura. Quando il DS mi ha contattato ha subito manifestato la sua stima nei miei riguardi sotto il profilo tecnico e questo mi ha fatto molto piacere. Sono inoltre convinto che la San Marino Academy abbia una classifica bugiarda rispetto alle qualità del gruppo. La situazione non è delle più semplici, è vero, ma sono convinto che ci siano tutte le possibilità per risalire la china.”

Domenica c’è un altro scontro diretto ed il poco tempo a disposizione per preparare questa partita consiglia un approccio fatto di passi progressivi. “Sono molto realista – prosegue Venturi – Avendo a disposizione una sola settimana per lavorare a questa partita, non avrebbe senso imporre alle ragazze degli stravolgimenti di natura tattica e tecnica. Sfrutterò questi primi allenamenti per qualche piccolo accorgimento, senza però appesantire troppo la squadra dal punto di vista dei concetti. Lavoreremo per priorità, ad iniziare dall’atteggiamento da tenere in campo. Sarà mio compito trasmettere energie positiva, che il gruppo dovrà recepire e restituire sotto forma di prestazioni. Per fare una buona partita, domenica, servirà soprattutto questo. Invece, per lavorare dettagliatamente sulla tattica, servirà tempo.”

Sono agrodolci i ricordi di Giacomo Venturi da avversario delle Titane: “Nei due anni al Chievo, gli incroci con la San Marino Academy sono stati sempre molto complicati. Anzi, è stata proprio la squadra sammarinese ad infliggermi la prima sconfitta stagionale dopo un lungo periodo da imbattuto. Si può dire anche che sia stata la squadra che mi ha dato il primo dispiacere da quando ho iniziato la mia avventura nel mondo del calcio femminile. Successivamente le cose sono andate meglio per noi, ma si è trattato sempre di partite molto combattute. In quelle occasioni ho avuto la percezione di avere di fronte un gruppo solido a 360° e, come ospite, ho avuto un’impressione molto positiva delle strutture e delle possibilità che ci sono a San Marino. Tutto questo mi è stato confermato durante il tour che il Direttore mi ha fatto fare di recente. Credo che ci siano grandi potenzialità nella San Marino Academy, sia dal punto di vista interno che strutturale: anche questi sono stati fattori determinanti per far sì che fra me e la dirigenza scattasse subito la scintilla.”

Benvenuto e buon lavoro, mister!

