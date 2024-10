San Marino Academy. Giovanili: brillano gli U16 Interprovinciali nell’infrasettimanale, doppio impegno per le U17

SETTORE FEMMINILE

Ancora ferme ai box le ragazze della Primavera, imitate dalle Under 15 e dalle Under 12, prive anch’esse di impegni di campionato nel fine settimana entrante. Saranno invece addirittura due le gare che in pochi giorni dovranno affrontare le Under 17. La prima questa sera, quando le Titane di Zaghini saranno ospiti del Modena (ore 20:00). La seconda invece domenica, ad Acquaviva. In questo caso sarà il Real Sala Bolognese a far visita alle Biancoazzurre. Palla al centro alle 10:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Dopo il rinvio della gara della 7° giornata si preparano a tornare in campo gli Under 15, padroni di casa nella sfida contro il Carpi. Se i ragazzi di Vanni saranno in scena alla domenica mattina (ore 11:30), nel pomeriggio toccherà invece agli Under 17 misurarsi con i pari età carpigiani. Identico il teatro dell’incontro: l’Ezio Conti di Dogana. Cambia naturalmente l’orario di inizio, che nel caso dei ragazzi di Di Maio è fissato per le 15:00. Sempre a proposito degli Under 15, il recupero della gara della 7° giornata, a suo tempo rinviata per gli impegni della Nazionale sammarinese Under 15, è fissato a mercoledì 6 novembre in casa del Padova (ore 14:30). Fuori territorio gli incontri della Primavera 4 e degli Under 16. La prima sarà di scena in Liguria, segnatamente sul campo del Sestri Levante, per il recupero della 4° giornata. Kick-offalle 13:30 di sabato. C’è il Padova invece nell’agenda degli Under 16 di Bonesso, desiderosi di riscattare gli ultimi due k.o. In questo caso si gioca alla domenica, e più precisamente alle 15:00.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Netta vittoria degli Under 16 nell’infrasettimanale. I ragazzi di Frino erano ospiti ieri della Vis Novafeltria per l’impegno della 6° giornata. Padroni di casa in vantaggio al 2’ con Damiani ma subito ripresi da De Biagi Della Balda, che poi incrementerà il proprio bottino fino all’hat-trick, portando l’Academy sul provvisorio 3-1. Qui è Maiani ad accendere le proprie polveri: alla doppietta del numero 11 seguono, nella ripresa, gli acuti di Giorgetti e Bacciocchi, per un 7-1 che riscatta ampiamente il k.o. di misura patito nel fine settimana scorso. In ordine di tempo, i secondi a scendere in campo saranno gli Esordienti “B”, di scena domani in casa con il Bellaria Igea Marina (ore 10:30). Il campo di Montegiardino ospiterà anche la gara settimanale degli Esordienti “A”, loro impegnati domenica (ore 9:45) con i pari età del San Lorenzo. Gli Under 18 si preparano ad una doppia fatica ravvicinata e casalinga. I ragazzi di Magnani iniziano sabato alle 15:00 con l’Accademia Marignanese, per poi lanciarsi verso la sfida di mercoledì prossimo (sempre ore 15:00) con la Sammaurese, valevole per il recupero della 5° giornata. In entrambi i casi il teatro degli incontri sarà l’Ezio Conti di Dogana. Incassata la vittoria a tavolino (3-0) della sfida (non disputata) con il Verucchio, gli Under 17 Provinciali di Venerucci, reduci dal successo esterno con la Sanges, andranno a caccia di continuità fra le mura amiche. Sulla loro agenda, sabato, la sfida al Bellaria Igea Marina, fissata per le 18:00 sul manto di Dogana. Fermi i campionati Under 13 e Under 14 Professionisti, mentre saranno regolarmente in campo le formazioni degli Under 14 e Under 15 Provinciali. Gli Under 14 di Piselli – anche loro in cerca di conferme – faranno visita domenica al Montescudo (ore 10:00), mentre quelli di Valentini, reduci da un rocambolesco 3-3, saranno di scena sul campo della Promosport, sempre domenica ma alle 10:30. Quanto agli Under 15 di Baschetti, la caccia alla seconda vittoria stagionale passa dalla trasferta in casa della Stella, che li attende sabato alle 15:30.

SETTORE FUTSAL

Provenienti entrambe da un turno estremamente positivo, le formazioni Under 19 e Under 15 di futsal puntano ad un bis. Gli Under 19 ritroveranno il parquet amico di Acquaviva per la sfida contro l’Olimpia Regium, ospite dei Titani di Selva domenica alle 11:00. Mercoledì 6 novembre, invece, gli Under 15 andranno a caccia del loro primo risultato esterno sul campo del Reno Molinella. In questo caso il fischio d’inizio sarà emesso alle 19:40.

