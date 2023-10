San Marino Academy. Giovanili: esordio da tre punti per gli Under 16 contro il Lumezzane 

SETTORE FEMMINILE

Nel campionato femminile Primavera, la Roma impone la sua legge a Domagnano costruendo una vittoria in doppia cifra. Le Capitoline trovano il vantaggio al 6’ con Pellegrino Cimo, che poi si ripete anche poco oltre il quarto d’ora. Prima dell’intervallo la San Marino Academy è costretta a registrare anche le reti di Galli e Ventriglia, quest’ultima autrice di una tripletta. Il parziale si amplia ulteriormente nella ripresa con la seconda rete di giornata di Galli, seguita nel tabellino da Zannini, Sofia Testa e Di Benedetto.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Domenica molto complicata anche per gli Under 17, che cadono contro il Padova dopo la vittoria d’esordio centrata in casa della Triestina. A Dogana i veneti aprono le marcature dopo 3’ con Kasala, seguito a ruota da Bartolini. Il tris degli ospiti è a firma di Zuolo, il poker di Salvagno. Della Balda accorcia le distanze poco oltre la metà di frazione, ma nel recupero il Padova torna a segnare con Bartolini. A ridosso dell’ora di gioco c’è il botta e risposta fra Marani, Bertini e Manzi, prima che il Padova imprima alla sua gara l’accelerata finale, che lo porta a raggiungere la doppia cifra per effetto della doppietta di Bettini e di altri due centri di Kasala, il quale, dopo aver firmato il primo vantaggio, corona la sua brillante giornata con una tripletta. Buonissimo esordio invece per gli Under 16, che sempre a Dogana hanno regolato 2-1 il Lumezzane. La squadra di Vangelista trova il primo vantaggio al 20’ con Berardinelli; il Lumezzane pareggia al 60’ con Lisè, ma l’ultima parola è dei Titani, che 10’ trovano su rigore la rete da tre punti grazie alla trasformazione di Meloni. Costretti a rimandare l’appuntamento con il primo successo gli Under 15 e i ragazzi della Primavera 4. I più giovani cedono 3-0 al Padova, che espugna lo stadio di Montecchio grazie alla tripletta di Mazzon. I ragazzi di Cancelli trovano invece un gol, ma non basta per arginare la Virtus Verona. Succede tutto nel secondo tempo. Tra il 51’e il 53’ i veneti piazzano un uno-due firmato Filippi e Conti. Il tris arriva al 66’ con Ciontos, prima che Ricci accorci le distanze per i padroni di casa. Non sarà l’inizio di una rimonta sammarinese. Anzi, la Virtus Verona torna a spingere fino a costruire un 6-1: i gol restanti portano le firme di Fiandaca e Ambrosi (doppietta).

Campionati regionali e provinciali

Largo successo nel fine settimana per gli Under 15 provinciali “B”, che erano al debutto stagionale. La squadra di Valentini espugna il campo del Corpolò, regolato 6-1 grazie alla tripletta di de Guarrini e alle reti di Colapinto, Pambianco e Grazioso. Nel mezzo, il gol locale di Baldacci. Vittoria meno ampia ma comunque preziosa per gli Under 14 provinciali di Piselli, ancora imbattuti dopo due giornate e che torneranno in campo già mercoledì per il match esterno della prima giornata (a suo tempo rinviato) con il Bellaria Igea Marina. In casa del Rivazzurra il primo vantaggio è dei rivieraschi, a segno poco prima del quarto d’ora con Bianchi. Il ribaltone dell’Academy arriva negli ultimi 5’ di frazione ed è firmato da Borgelli e da Montanari. Meno lieto il fine settimana degli Under 19 provinciali, che alla ‘prima’ di campionato cedono sul campo del Bellariva Virtus. La doppietta di Vari spiana la strada ai padroni di casa nel primo tempo. Luca Fortunati prova a mettere in discussione un successo che il Bellariva puntella nell’ultimo quarto d’ora con il terzo centro di giornata di Vari. Gli Under 14 a nove non superano i pari età della Polisportiva Garden. A Montegiardino è Della Rosa ad aprire le marcature, per poi ripetersi anche nel finale di primo tempo. Ad allargare la forbice pensano, nella ripresa, due volte Bianchi e due volte Sciarrino, subito dopo la rete di Guerra che aveva provvisoriamente accorciato le distanze per i Titani. Alla fine è 8-1. Non va meglio agli Allievi Provinciali, regolati a Domagnano dall’Athletic Poggio. Sono le reti di Squadrani, Angeli, Vicedomini, Buda e Tosi a regalare i tre punti alla formazione ospite nel sabato del debutto in campionato. Cadono in casa anche gli Under 15 provinciali di Baschetti. A Montecchio il Tropical Coriano costruisce un 3-2 inaugurato al 1’ da Gardi, cui Maiani risponde a stretto giro. Bucci e Balacchi firmano il tentativo di fuga del Tropical prima dell’intervallo. Gritti, nel cuore della ripresa, prova a dare il ‘la’ ad una rimonta che tuttavia i Titani non riusciranno a perfezionare. Il fine settimana di campionato non porta punti neppure alle due formazioni dei Professionisti. Gli Under 14 esordivano in casa del Parma, che si impone 4-0 per effetto delle reti di Fatih, Barani (doppietta) e Ghiraldi. Gli Under 13 trovano un buon pari nel primo dei quattro tempi di gioco con il Cesena. I Bianconeri però giocano in crescendo, firmando un 3-0 nella seconda e terza frazione ed un 5-0 nella quarta. Il risultato complessivo recita 4-1.

Campionato femminile Primavera 1, 2. giornata | San Marino Academy-AS Roma 0-10

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Spataro, Giannotti (dal 58’ Lombardi), Bruciaferri, Ghio, Falvo, Stoico (dal 58’ Luccaroni), De Marsico (dal 72’ Yazici), Sardo (dal 39’ Rizzi), Gianni (dal 46’ D’Angelo), Cuciniello

A disposizione: Montanari, Benedettini, Tamagnini, Penta

Allenatore: Filippo Zaghini

AS ROMA

Merolla; Zannini, Pizzuti, E. Testa, Fuzio (dal 46’ Falzone), Catena, S. Testa (dal 58’ Caruso), Ventriglia (dal 75’ Bernardi), Zouhir (dal 58’ Canale), Pellegrino Cimo (dal 46’ Di Benedetto)

A disposizione: Valeri, Monaco, Cherubini, Capellupo, Bernardi

Allenatore: Francesco Viglietta

Arbitro: Ibrahim Rashed di Imola

Assistenti: Emanuel Luigi Amorello di Pesaro, Luca Caminati di Forlì

Marcatori: 6’ e 18’ Pellegrino Cimo, 27’ e 49’ Galli, 31’, 38’ e 39’ Ventriglia, 51’ Zannini, 58’ S. Testa, 80’ Di Benedetto

Campionato maschile Primavera 4, 2. giornata | San Marino Academy-Virtus Verona 1-6

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; F. Ciacci (dal 67’ Biondi), Valli Casadei, Vernazzaro, M. Ciacci, Medri, Caverzan, Gasperoni (dal 46’ Moretti), Celli (dal 78’ Muratori), Molinari (dal 46’ Righi), Cervellini (dal 67’ Ricci)

A disposizione: Chiarabini, S. Riccardi, A. Riccardi, Ugolini, Della Balda, Renzi, Zafferani

Allenatore: Nicola Cancelli

VIRTUS VERONA

Ficeli; Singh, Saccomani (dall’82’ Sbampato), Souza (dall’82’ Fabbian), Conti, Filippi, Crestani (dal 71’ Marconcini), Ciontos (dal 71’ Ferrarese), Ionita (dal 71’ Fiandaca), Leucci, Ambrosi

A disposizione: Zamboni, Oni Smith, Menegoi, Zanella, Prota

Allenatore: Alessandro Recenti

Arbitro: Lorenzo Rossi di Cesena

Assistenti: Matteo Medri e Michele Vigile di Cesena

Ammoniti: Gasperoni, Saccomai, Singh

Marcatori: 51’ Filippi, 53’ Conti, 66’ Ciontos, 72’ Ricci, 77’ Fiandaca, 83’ e 87’ Ambrosi

Campionato Under 17 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy-Padova 3-10

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani, Dell’Amore, Manzi (dal 71’ Zavoli), Marinucci, Bugli (dall’83’ Faetanini), Bindi (dal 46’ Forcellini), Pasolini (dal 71’ Giorgi), Protti (dal 71’ Casali), Della Balda (dall’83’ Nicolini), Valentini (dal 46’ Monti)

A disposizione: Conti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

PADOVA

Grandi; Cunico (dal 46’ Bertin), Tonon (dal 46’ Di Giuseppe), Uliana (dal 68’ Salviato), Stievano, Salvagno (dal 46’ Carraro), Zuolo (dal 57’ Bettin), Gava (dal 57’ Tessaro), Bartolini (dal 79’ Benetazzo), Tumiatti, Kasala

A disposizione: Lotto, Bonanno

Allenatore: Giuseppe Agostini

Arbitro: Francesco Troianello di Forlì

Assistenti: Riccardo Nuzzo e Manuel Marani di Forlì

Ammoniti: Stievano, Tessaro

Marcatori: 3’, 75’ e 79’ Kasala, 5’ Bartolini, 15’ Zuolo, 18’ Salvagno, 26’ Della Balda, 45+1’ Bartolini, 57’ Marani, 59’ Bertin, 61’ Manzi, 63’ e 69’ Bettin

Campionato Under 16 Serie C, 1. giornata | San Marino Academy-Lumezzane 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Guidi (dal 50’ Pennacchini), Raschi, Berardinelli (dal 75’ Coletta), Colombini, Delvecchio, Canarezza (dal 57’ Grandoni), Meloni, Podeschi (dal 59’ Tamagnini), Deronjc (dal 75’ Molinari), Nikolai

A disposizione: Giulianelli, Zavoli, Baldazzi, D’Angeli

Allenatore: Andrea Vangelista

LUMEZZANE

Busi; Franceschini (dal 62’ Lela), Trenti, Rivadossi, Bendotti (dal 70’ Archetti), Alberido, Mazzilli (dal 57’ Bregoli), Loda (dal 70’ Muhic), Bonini (dal 57’ Muca), Lisè, Beye (dal 70’ Bugatti)

A disposizione: Villa, Siscanu, Zani

Allenatore: Alessandro Baronio

Arbitro: Manuel Vivona di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Simone Di Bitetto di Ravenna

Ammoniti: Tamagnini

Marcatori: 20’ Berardinelli, 60’ Lisè, 70’ rig. Meloni

Campionato Under 15 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy-Padova 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (dal 59’ Frisoni); Valentini, Battazza (dal 70’ Forte), Tombini, Stefani, Giuccioli (dal 70’ Guidi), Gheno (dal 41’ Pala), Cervellini (dal 59’ Raschi), Marra, Carloni (dal 41’ Cika), Partisani (dal 41’ Zavoli)

A disposizione: Muccioli, Balsimelli

Allenatore: Matteo Magnani

PADOVA

Bensi; Mantini, G. Miotto (dal 70’ Zordan), Libralesso, Pandini (dal 70’ Samarinaro), Innocenti, De Stefani (dal 43’ Muta), Lunardon (dal 41’ A. Miotto), Mazzon (dal 55’ Aprea), Rizzo (dal 55’ Varotto), Zanin (dal 43’ Giuliato)

A disposizione: Sartori

Allenatore: Claudio Ottoni

Arbitro: Samuele Romini di Ravenna

Assistenti: Christian Ballardini e Marco Dimonti di Ravenna

Ammoniti: Valentini, Liberalesso

Marcatori: 2’, 13’ e 48’ Mazzon