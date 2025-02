San Marino Academy. Giovanili: gli U14 Professionisti espugnano il Romeo Neri, la Primavera femminile sale a -1 dalla vetta

SETTORE FEMMINILE

Ad una settimana dallo scontro diretto – che a questo punto sarà scontro al vertice – le ragazze della Primavera salgono in seconda posizione (soffiata al Cesena, che pareggia in casa del Bologna) e riducono ad una sola lunghezza il ritardo dalla capolista Lazio. Questo perché le Biancocelesti cadono nel derby con la Res Roma e contemporaneamente le Titane di Piva stravincono sul campo della Vis Mediterranea, portando a cinque il novero dei successi consecutivi. Primavera apre le marcature dopo 7’, mentre il 2-0 si fa attendere fino alla metà del primo tempo, quando a mettere la sfera nel sacco è D’Aguì. Scollinata la mezz’ora, Lombardi porta a tre le reti biancoazzurre, che diventeranno complessivamente 9: nel secondo tempo si scatena Iorio con un poker personale (la prima rete arriva su rigore); inoltre torna a referto Primavera (doppietta per lei), accompagnata da Spataro, firmataria del momentaneo 8-0. Sabato sarà San Marino Academy contro Lazio per la vetta del Girone B. Partono col piede giusto le Under 15 nella Seconda Fase Regionale del torneo di categoria. Il 3-0 imposto a domicilio al Granata ha in Castello (doppietta) e Turchi le co-autrici. Di segno opposto il verdetto delle Under 17, ospiti del San Nicolò. Le locali scrivono un 4-0 aperto e chiuso da Capra, mentre le reti “centrali” sono a firma di Covati e Gemelli. Non va meglio alle Under 12, costrette a cedere al Cosmos 2 in tutte e tre le frazioni di gioco, per un punteggio complessivo di 15-0.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

A parte la Primavera, che non aveva impegni ufficiali, tutte le squadre nazionali erano ospiti della Virtus Verona. Il club veneto si impone in due circostanze su tre: a fare eccezione sono gli Under 15, che grazie all’acuto di Ionni e al rigore trasformato da Mazza centrano la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Legnago. La Virtus dimezza le distanze con Marconi, ma il tentativo di rimonta dei locali non troverà compimento. Nella categoria Under 17 è una tripletta, quella di Camassa, a fare tutta la differenza del mondo. Dopo le prime due reti del numero 9 di casa, Nicholas Tamagnini riporta in gara i ragazzi di Bonesso, che capitolano una terza – e definitiva volta – ad un quarto d’ora dal 90’. Invece, non ci sono gol sammarinesi nella gara Under 16. Qui la Virtus Verona scrive un netto 3-0: apre Artosin, raddoppia Marcolini e sigilla Fiocco.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

L’allerta maltempo ha comportato il rinvio delle partite afferenti ai campionati provinciali, interprovinciali e regionali, con qualche eccezione. Una di esse riguardava il campionato degli Under 14 Professionisti. In questo caso il sabato pomeriggio della San Marino Academy è stato straordinario. I ragazzi di Di Spirito, sotto per due volte, hanno puntualmente ripreso i Biancorossi, per poi piazzare, a tempo quasi scaduto, il colpo che ha fatto saltare il banco al Romeo Neri e che è valso la prima vittoria stagionale dei giovani Titani, fin lì fermi a due pareggi. Mattatore indiscusso della sfida è stato Mainardi. La sua tripletta è stata spalmata tra il minuto 38’ ed il minuto 70’, quello del colpaccio. Prima, il Rimini aveva trovato la rete dell’1-0 con Brualdi e poi quella del 2-1 con Arlotti, entrambe vanificate. Gli Under 13 non escono invece dal “Neri” con un risultato amico. Il Rimini si prende le ultime tre frazioni di gioco – tutte con il risultato di 1-0 – dopo lo 0-0 della prima. Totale: 4-1. Sono scesi regolarmente in campo anche gli Esordienti “A”, padroni di casa nella sfida al Morciano. Qui le frazioni di gioco senza reti sono state due, quelle centrali. Ai loro margini, due 1-0: quello sammarinese del primo tempo (gol di Simoncini) e quello morcianese del quarto. Totale: 3-3.

Campionato femminile Primavera 2, 15. giornata | Vis Mediterranea – San Marino Academy 0-9

VIS MEDITERRANEA

Spinello, Cirino, Fasulo, Anzelino, Iuliano, Demaio, Novi, Lonardo, Zanchelli, Nardovino, Cibelli

Allenatore: Paolo Novi

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio, Fabbri, Spataro, Lombardi (73’ Olivieri), Paolini (63’ Falvo), Ceppari (54’ De Marsico), Benatti (46’ Carli), Yazici, Iorio, Primavera, D’Aguì

A disposizione: Forcellini, Terenzi

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Giuseppe Pisano di Ercolano

Assistenti: Francesco Gorgoglione di Barletta, Francesco Di Muzio di Foggia

Marcatori: 7’ e 57’ Primavera, 22’ D’Aguì, 32’ Lombardi, 65’ (rig.), 67’, 72’ e 85’ Iorio, 78’ Spataro

Campionato Under 17 Serie C, 21. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 3-1

VIRTUS VERONA

Girardi, Tessari, Nezha, Perinon, Perina, Kuqi (85’ Dalla Guarda), Bovo (83’ Malvezzi), Scarsetto (83’ Scappini), Camassa, Bianchini (61’ Abdic), Cacciato (61’ Marcolini)

A disposizione: Podja, Rossi, Berardinelli

Allenatore: Marco Zanetti

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Delvecchio (69’ Montali), Mirchev, Pennacchini (69’ Cavallo), Baiardi, N. Tamagnini (46’ Molinari), Deronjic, Arcangeli (86’ Guidi), Grandoni (46’ Canarezza), Markaj (86’ Raschi), S. Tamagnini (58’ Colombini)

A disposizione: Baldacci

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Marco Menozzi di Treviso

Assistenti: Boris Popovic di Padova, Salvatore De Grazia di Verona

Ammoniti: Perinon, Camassa

Marcatori: 3’, 12’ e 74’ Camassa, 33’ N. Tamagnini

Campionato Under 16 Serie C, 18. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 3-0

VIRTUS VERONA

Bidese, D’Onofrio, Perbellini (66’ Gardini), Secondelli, Meldo (60’ Zoccatelli), Cocco, Artosin (60’ Fiocco), Prati, Bronzato (36’ Marcolini), Bruni (66’ E. Nezha), Vitalone (60’ Frizzo)

A disposizione: L. Nezha

Allenatore: Sebastiano Monese

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Zavoli, Balsimelli (64’ Guidi), Stefani, Giuccioli, Pala, Valentini (72’ Muccioli), Carloni (52’ Cika), Massenzio (64’ Giorgetti), Ciacci (72’ Battazza), Cervellini (72’ Pari)

A disposizione: Azzouine

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Gaetano Maccà di Schio

Assistenti: Davide Marai e Stefano Marconi di Verona

Ammoniti: Pala, Gardini, Secondelli

Marcatori: 30’ Artosin, 53’ Marcolini, 80+3’ Fiocco

Campionato Under 15 Serie C, 21. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 1-2

VIRTUS VERONA

Domenichini, Marogna (69’ Cona), Arrigoni, Bertol, Targa (52’ Paschetto), Negrini, Boachie, Gilioli (52’ Marconi (74’ Guardini)), Benedetti, Chiamenti, Romani (69’ Antoniazzi)

A disposizione: Dalla Rosa, Danese

Allenatore: Matteo Depoliti

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti, A. Ceccoli, Prendi, Mazza (54’ Borgelli), Della Balda, Piergiacomi, Taini (70’ Achilli), Ionni (80’ Gasperoni), Shehi, Angelini, Nicolini (70’ L. Michelotti)

A disposizione: Fabbri, Frulli, Renzi

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Sasha Ferruccio Zordan di Schio

Assistenti: Salvatore De Grazia e Samuel Vinco di Verona

Ammoniti: Benedetti, Taini, Ionni

Marcatori: 19’ Ionni, 23’ rig. Mazza, 54’ Marconi

