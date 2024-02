San Marino Academy. Giovanili: gli U15 festeggiano il primo successo. Un punto in rimonta per le ragazze della Primavera

SETTORE FEMMINILE

Dopo la delusione del finale di gara con il Sassuolo, arriva un bel pareggio in rimonta per le ragazze della Primavera in casa dell’Hellas Verona. Le giovani Scaligere aprono le marcature dopo 11’ con la punizione battuta dalla distanza da Zanoni: la palla tocca la parte bassa della traversa prima di finire in rete. Da lì in poi le Titane producono occasioni da gol in serie, riuscendo ad impattare la sfida all’84’ grazie ad un pezzo di bravura di Sardo, che, ricevuta palla al limite dell’area, si gira con un colpo di tacco e poi piazza la sfera vicino al palo lontano, lasciando di sasso il portiere di casa. Subito dopo Aprile colpisce lo spigolo dell’incrocio dei pali con un tiro da posizione defilata. Prima del pari era stata invece Boaretto a maledire i legni dopo un destro deviato. Le Under 15 festeggiano la seconda vittoria consecutiva, conquistata a Faetano esattamente come la precedente. Dopo il Ravenna è il Cesena “B” a cadere sotto i colpi delle ragazze di Del Mastro, che scrivono un 12-1 frutto del poker di Demiraj, della tripletta di Lozzi, della doppietta di Bianchi e delle marcature singole di Penserini, Fabbri e Toraldo. Di Bray l’unica rete bianconera. Vincono anche le Under 12, eccezionalmente impegnate ad Acquaviva. Il primo tempo della sfida alla Folgore 1 si chiude con un 1-1 frutto del botta e risposta fra Achilli e Serena Forcellini. Le giovanissime Titane si aggiudicano la seconda frazione grazie alla rete di Giada Brocculi. Il terzo tempo finisce invece 2-0 per le Biancoazzurre, che mandano a referto Martina Riccardi e poi beneficiano di una sfortunata deviazione avversaria su corner battuto da Serena Forcellini.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La prima vittoria stagionale degli Under 15 arriva fuori casa, e piuttosto distante dai confini di San Marino. Sono le reti di Raschi e Zavoli, entrambe giunte nella ripresa, a far esultare la banda di Matteo Magnani sul campo del Trento. Lo stesso avversario si aggiudica invece il confronto Under 17, e grazie ad un solo gol: quello che Marques mette a segno all’alba della ripresa. Rinviata al 21 febbraio la gara della formazione Primavera in casa del Pontedera.

Campionato regionali e provinciali

Gli Under 14 Professionisti tornano a festeggiare una vittoria dopo una lunga astinenza, intervallata dal derby con il Rimini pareggiato a Montecchio. Il medesimo impianto è quello che, ieri, ha fatto da teatro al 4-2 imposto dai ragazzi di Vanni alla Reggiana. Prendi e Tesei spianano la strada alla formazione biancoazzurra già nel primo tempo. Gli emiliani riescono a risalire la china con Golfrè e Spicciola, prima del definitivo allungo sammarinese che si sostanzia fra il 48’ e il 66’ con la seconda marcatura personale di Tesei e con il rigore trasformato da Mazza. Non va altrettanto bene la trasferta degli Under 13 Professionisti in casa del Fiorenzuola, che si impone complessivamente 4-1 aggiudicandosi la prima (1-0), la terza (2-1) e la quarta frazione (1-0), mentre la seconda termina 2-2 con doppietta di Selva. Di Baldacci invece la rete sammarinese messa a segno nel terzo tempo. Seconda, ampia vittoria consecutiva per gli Under 15 Provinciali di Baschetti, che dopo il 4-0 imposto alla Promosport ne segnano cinque in casa dell’Alta Valconca, colpita tre volte da Maiani dopo i centri di Ballarini e Gasperoni. È un week-end brillante anche per gli Under 15 di Valentini, che riscattano immediatamente la sconfitta di inizio settimana battendo 4-2 la vis Novafeltria. È proprio la formazione ospite a sbloccare il parziale di Domagnano grazie a Damiani. Bacciocchi impiega 5’ per replicare, prima che la tripletta di Bollini, che matura nella ripresa, permetta alla banda di Valentini di prendere il largo ed in definitiva di incassare senza danni la seconda rete della Vis firmata da Tomassoni. Muovono la classifica anche gli Under 19 Provinciali, che pareggiano senza segnare né subire reti in casa dello Young Santarcangelo. Gli Esordienti Provinciali “A” iniziano la Fase Primaverile come gli Esordienti Provinciali “B”, ossia vincendo per 3-2 fuori casa. Il Bellaria Igea Marina si aggiudica il primo tempo (1-0), salvo cedere nel secondo (2-0) e nel terzo (1-0), quando, per la squadra di Astolfi, segnano Celli, Lahbibi e Celani. Un pari (1-1) nella quarta frazione: anche qui segna Celani. Troppo Riccione nel caso degli Under 14 Provinciali, costretti ad arrendersi 7-2 sul campo della formazione rivierasca. Ferranti, Capelli e Cecchini scavano un solco non più colmato dai ragazzi di Piselli. I gol di Achilli ed il rigore di Borgelli servono in sostanza a rendere meno amara la mattinata, anche perché il Riccione torna a farsi prepotente in fase realizzativa mandando a referto altre due volte Capelli ed una Cecchini, oltre a Piastra.

SETTORE FUTSAL

Matura complessivamente un punto nel doppio impegno ravvicinato degli Under 21. Il recupero della gara con il Villafontana, giocato al Campo Don Pippo venerdì sera, finisce 3-3: per tre volte la formazione ospite mette il naso avanti, per tre volte la San Marino Academy risponde. Il primo vantaggio del Villafontana lo firma Zagatti dopo 12’; Nicolò Mularoni risponde negli ultimi 4’ del primo tempo. Buglione fa 2-1 per la formazione emiliana, Beccari pareggia a stretto giro. Il terzo tentativo per gli ospiti lo fa Longhi, ma anche qui c’è una pronta replica della formazione sammarinese, che impatta grazie al secondo centro personale di Nicolò Mularoni. Nel match della domenica, giocato fuori casa, il pareggio resta invece solotanto parziale. Laglia è bravo a rispondere al primo vantaggio del Città del Rubicone firmato da Buda. Nella ripresa i locali si portano nuovamente avanti con Bracci e stavolta riescono anche ad incrementare il proprio margine grazie a Zamagni. Non arriveranno ulteriori repliche da parte della squadra allenata da Matteo Selva.

Campionato femminile Primavera 1, 15. giornata | Hellas Verona Women – San Marino Academy 1-1

HELLAS VERONA WOMEN

Bucci; Datres, Martari, Zordan, Di Nuzzo, Rachello, Zanoni, Boaretto (dal 74’ Menghin), Aprile, Morganella (dal 63’ Benini), Rovere (dall’87’ Di Muni)

A disposizione: Sturaro, Garofolo, Locatelli, Zorzi

Allenatore: Davide Santeramo

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Spataro, Benedettini, Modesti (dall’81’ Saruba), Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (dall’81’ Terenzi), Sardo, D’Angelo (dal 73’ Gianni), Cuciniello (dal 73’ Falvo)

A disposizione: Basile, Giannotti, Bruciaferri, Balsimelli, Ceppari

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio

Assistenti: Luca Zanin e Alex Scaldaferro di Vicenza

Marcatori: 11’ Zanoni, 84’ Sardo

Campionato Under 17 Serie C, 19. giornata | Trento – San Marino Academy 1-0

TRENTO

Santer; Stenico, Palushi, Degasperi (dal 33’ Carrieri), Marchi (dall’83’ Fedrizzi), Angeli, Mahecha (dal 70’ Slomp), Fedele, Marques, Rossi (dal 70’ Modena), Frizzi (dal 70’ Dezulian)

A disposizione: Simonini, Ongaro, De Martini, Pedri

Allenatore: Christian Pallanch

SAN MARINO ACADEMY

Casadei (dall’85’ Cenci); Marani, Bindi (dal 70’ Mularoni), Manzi (dall’85’ Giorgetti), Marinucci, Battistoni (dall’85’ Giorgi), Forcellini (dal 77’ P. Valentini), Zavoli (dal 46’ Pasolini), Protti (dal 46’ F. Valentini), Dell’Amore, Tamagnini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Alessandro Lorenz di Trento

Assistenti: Gianpaolo Giannone di Arco Riva, Ion Rusu di Trento

Ammoniti: Casadei, Marques, Battistoni

Marcatori: 49’ Marques

Campionato Under 15 Serie C, 19. giornata | Trento – San Marino Academy 0-2

TRENTO

Goller; Corona (dal 46’ Magi Galuzzi), Casagrande, Olaru, Scaia, Rossi, Chirizzi (dal 41’ Zribi), Penasa, Canestrini (dal 46’ Bosisio), Veizi (dal 70’ Signorelli), Nervo (dal 70’ Marzullo)

A disposizione: Caset, Kravchuk, Longhi, Malivindi

Allenatore: Gianluca Voltolini

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Zavoli (dal 79’ Balsimelli), Battazza, Tombini, Muccioli, Giuccioli, Carloni (dal 70’ Valentini), Cervellini (dal 76’ Forte), Raschi (dal 79’ Amoretti), Ciacci (dal 76’ Berardi), Partisani (dal 79’ Guidi)

A disposizione: Canarecci

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Patrick Azzetti di Rovereto

Assistenti: Giuseppe Lanotte e Sami Hannioui di Trento

Ammoniti: Raschi, Zavoli, Veizi

Marcatori: 43’ Raschi, 60’ Zavoli

