San Marino Academy. Giovanili: gli U17 cadono al “Neri”, beffe finali per U18, U14 Provinciali e U19 del futsal

SETTORE FEMMINILE

Si chiude senza il conforto di almeno un risultato utile il percorso delle Under 17 nel play-off. Anche l’ultimo impegno si traduce in un k.o. per le ragazze di Zaghini, avanti dopo 2’ sul campo del Pisa ma poi raggiunte da Aliotta, a segno su rigore. La doppietta di Cannavò permette alle toscane di prendere quota, e la cosa diventa ancor più vera dopo i centri di Alice e Camilla Telleschi ed il secondo rigore di giornata del Pisa, questo trasformato da Pucci. Paone accorcia le distanze nel finale, ma il gol della Titana non è l’ultimo sussulto di un match che si chiude, di fatto, con il punto del 7-2 a firma di Gambuti. Continuano a veleggiare col vento in poppa, invece, le ragazze della Primavera, che in casa del Bologna infilano la terza vittoria consecutiva, continuano l’inseguimento alla coppia di testa e prendono margine dalla quarta posizione, occupata proprio dalla squadra emiliana. Il punteggio maturato a Granarolo è di 2-0, frutto delle reti di D’Aguì al 19’ e di Primavera al 69’, quest’ultima a segno immediatamente dopo il rigore di Benatti disinnescato dal portiere di casa Bedeschi. Sabato complicato per le Under 12, impegnate nella seconda giornata della Fase Primaverile. Il Cailungo Bianco supera le ragazze di Del Mastro in tutte e tre le frazioni di gioco. La prima con il risultato di 2-1, con Rebecca Magalotti a tentare di replicare ai centri di Leonardo Ingrassia e Filippo Bianchi. Negli altri due tempi le Titane non troveranno più la via del gol. Segneranno invece, sponda Cailungo, Mattia Bollini, Orlando Tomassini, altre tre volte Leonardo Ingrassia, e poi Mathias Marcattili (doppietta) e Filippo Bianchi.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Si ferma dopo cinque successi la striscia dorata degli Under 17, battuti e scavalcati dal Rimini. La sfida del Romeo Neri si apre al 13’, quando è Zammarchi a dare il vantaggio ai Bioancorossi, poi in grado di arrotondare il risultato negli ultimissimi minuti di gara con la doppietta del sammarinese Arlotti e con il sigillo conclusivo di Cristiani. Rimini che vince anche nella categoria Under 15, ma qui deve prodursi in una rimonta. È infatti la San Marino Academy a sbloccare l’incontro al 6’ con il superbo pallonetto di Mazza. Pochi minuti e Gramolini riporta il Rimini sulla linea di galleggiamento; poi pensano Senja e, nel finale, Lanna e Kasalla a scrivere il definitivo 4-1. Senza reti invece il match casalingo dei ragazzi della Primavera contro il Sestri Levante.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Un solo gol, quello di Berti, rovina il ritorno in campo degli Under 14 Provinciali di Piselli, battuti a domicilio dal Città di Cattolica. Non va meglio agli Under 15 Provinciali, che sempre in casa devono cedere al Tropical Coriano, in grado di imporsi a Domagnano per 3-1 con doppietta di Gaspari e sigillo finale di Pierantoni, mentre la squadra di Baschetti aveva trovato il guizzo del momentaneo 1-1 grazie a Bucci. L’Accademia Riminicalcio regola 4-0 gli Under 17 Provinciali, colpiti da Calp, Margotti, Ancora ed Emre. Pareggiano gli Under 14 Provinciali di Valentini nel confronto casalingo con il River Delfini. Quest’ultimo replica al primo vantaggio sammarinese firmato Celani; dopo il gol di Erandi, la San Marino Academy torna avanti con Raschi, ma ancora una volta il River trova il modo di riportarsi sulla linea di galleggiamento, e in questo caso attingendo ad una delle ultimissime occasioni offerte dal match; corre infatti il 2’ di recupero quando Brighi piazza il colpo del 2-2. C’è tanto veleno nella coda anche nella sfida Under 18 tra San Marino Academy e Sammaurese. La squadra di Magnani, impegnata in trasferta, apre con Nicolini, viene raggiunta da Giuseppe Camoido, va sotto per la rete di Gianluca Camoido ma poi, al 5’ di recupero, trova la forza per pareggiare nuovamente, stavolta con Bullini. Sembra fatta, ma pochi secondi dopo aver incassato la rete del 2-2, la Sammaurese ha il colpo di reni decisivo: di Comlon l’acuto che regala i tre punti ai ragazzi di casa. Meno equilibrato il match che gli Under 14 Professionisti disputano sul campo del Modena. Quest’ultimo scrive un netto 5-0, mandando a referto tre volte Salvarani e una Norbre ed Ikechukwu. Non riescono a trovare la via del gol, i Titani, nemmeno nella categoria Under 13. È vero che l’aggregato dice 4-1, ma il punto sammarinese, in questo caso, è frutto dello 0-0 della quarta frazione di gioco. Nelle precedenti tre il Modena si era imposto coi punteggi di 2-0, 1-0 e 3-0.

FUTSAL

Accarezzano a lungo l’idea di un ritorno alla vittoria – e ne costruiscono anche solide premesse – gli Under 19 del futsal, che invece vengono rimontati dalla Real Casalgrandese e sono costretti, infine, ad accontentarsi di un solo punto. Le cose sembrano mettersi benissimo per i ragazzi di Selva, che dopo neanche 10’ effettivi possono fregiarsi di un 3-0, frutto della doppietta di Luca Fortunati e della rete di Laglia. La Real prova a risalire con Kachtit, ma le velleità di rimonta degli ospiti vengono immediatamente soffocate da Luca Fortunati, che chiude il primo tempo con una tripletta. Lo stesso numero 7 sammarinese si rende però protagonista, suo malgrado, dell’autorete che dimezza il ritardo degli ospiti in avvio di ripresa. Il gol di Fantini sembra rimettere tutto a posto: invece la Real ha, nella seconda parte della frazione, una reazione talmente robusta da consentirle di risalire tutta quanta la china. Nobile avvia una rimonta che si completa con gli acuti di Kachtit (doppietta per lui) e De Pasquale.

Campionato femminile Primavera 2, 13. giornata | Bologna – San Marino Academy 0-2

BOLOGNA

Bedeschi, Sciaretta (77’ Gasitu), Clausi (46’ Boni), Castellani, Ricci, Sanguedolce (77’ Barioni), Adani, Benedetti, M. Ciamponi, Baccarani, Anderlini (56’ Marchi)

A disposizione: A. Ciamponi, Nanni, Leoni

Allenatore: Dario Di Donato

SAN MARINO ACADEMY

Forcellini, Fabbri (83’ Carli), Spataro, Lombardi, Falvo (83’ Paolini), De Marsico, Benatti, Yazici, Iorio (75’ Ceppari), Terenzi (63’ Primavera), D’Aguì

A disposizione: Gallesio, Pitonzo, Olivieri

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo

Assistenti: Antonio Bruno e Federico Cocco di Lanciano

Marcatori: 19’ D’Aguì, 69’ Primavera

Note: 68’ Bedeschi para un calcio di rigore a Benatti

Campionato Primavera 4, 15. giornata | San Marino Academy – Sestri Levante 0-0

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani (46’ Medri), Mularoni (60’ Fratticci), Vernazzaro, Valentini, Marinucci, Forcellini, Pasolini (68’ Bianchi), Protti (81’ Marfella), Righi, Yazici (60’ Ricci)

A disposizione: Cenci, Bindi, Della Balda

Allenatore: Nicola Cancelli

SESTRI LEVANTE

Olivieri, Dall’Asta, Santana, Tornari, Barletta, Burattini (40’ Traverso), Caceres, Anzalone (63’ Arditi), Lemus (63’ Cambi), Cocconi, Giorgy

A disposizione: Sterlini, Mariotti, Tesse, Marascio, Dasso, Albuino

Allenatore: Luca Occhipinti

Arbitro: Karim Palombo di Ravenna

Assistenti: Christian Ballardini e Alessandro Scatozza di Ravenna

Ammoniti: Tornari, Vernazzaro, Cambi, Forcellini

Campionato Under 17 Serie C, 19. giornata | Rimini – San Marino Academy 4-0

RIMINI

Pirini, L. Lombardi, Zammarchi (85’ Tito), Bizzarri, Fabbri (58’ Di Pollina), Nava (85’ Celani), Piermaria (85’ F. Frati), N. Lombardi (70’ A. Frati), Grassi (70’ Romualdi), Eco (70’ Cristiani), Arlotti

A disposizione: Mordenti, Vichi

Allenatore: Giovanni Giannetta

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Delvecchio (78’ N. Tamagnini), Baiardi, Meloni, Montali, Mirchev, Deronjic, Pennacchini (66’ Molinari), Grandoni (56’ S. Tamagnini), Markaj, Canarezza

A disposizione: Cenci, Guidi, Zavoli, Colombini, Raschi

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Leonardo Salvatori di Macerata

Assistenti: Roberto Maiorana di Faenza, Reza Ameri di Rimini

Ammoniti: Fabbri, Piermaria

Marcatori: 13’ Zammarchi, 89’ e 90’ Arlotti, 90+2’ Cristiani

Campionato Under 15 Serie C, 19. giornata | Rimini – San Marino Academy 4-1

RIMINI

Alberani, Aragao Da Cruz (68’ Foschi), Zavaglia (78’ Staccoli), Ricci, Saponaro, Calderoni, Capelli (78’ Dhelpra), Torsello (51’ Montani), Senja (68’ Lanna), Aureli, Gramolini (51’ Kasalla)

A disposizione: Giovannini, Donini

Allenatore: Alessandro Brocchini

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti (80’ Fabbri), Prendi, A. Ceccoli, Mazza, Piergiacomi (80’ Testoni), M. Ceccoli (78’ Gasperoni), Taini (78’ De Luca), Nicolini (80’ Renzi), Achilli (41’ Lepri), Angelini (66’ Guerra), Shehi

A disposizione: Azzouine, Della Balda

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Iacopo Casadei di Forlì

Assistenti: Manuel Marani e Mohammed El Markni di Forlì

Ammoniti: Shehi, Angelini, Aragao Da Cruz

Marcatori: 6’ Mazza, 10’ Gramolini, 20’ Senja, 79’ Lanna, 80+1’ Kasalla

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 14. giornata | San Marino Academy – Real Casalgrandese 5-5

SAN MARINO ACADEMY

Rastelli, Biagioli, L. Fortunati, S. Fortunati, Mularoni

A disposizione: Crescentini, Lotti, Laglia, Fantini, Biordi, Dolcini

Allenatore: Matteo Selva

REAL CASALGRANDESE

Barbieri, Capone, Benmansour, Ghanimi, Sale

A disposizione: Sautariello, Kachtit, Incoronato, De Pasquale, Patti, Nobile

Allenatore: Tonino Vladimir Curcio

Arbitro: Daniele Conti di Ancona

Cronometrista: Marco Muoio di Ravenna

Ammoniti: Ghanimi, Mularoni, L. Fortunati

Marcatori: 1’13’’, 6’49’’, 18’04’’ e 22’05’’ (aut.) L. Fortunati, 12’13’’ Laglia, 16’07’’ e 34’03’’ Kachtit, 24’46’’ Fantini, 29’24’’ Nobile, 36’58’’ De Pasquale

Ufficio Stampa