San Marino Academy. Giovanili: gli U19 del futsal espugnano Villafontana con uno spettacolare 7-5, primo successo per gli U13 Professionisti

SETTORE FEMMINILE

La sosta di campionato non ha bagnato le polveri delle ragazze della Primavera. Tutt’altro: contro la Ternana arriva la terza vittoria consecutiva per le ragazze di Piva, la seconda con il punteggio di 4-2. Le umbre, padrone di casa, cancellano sul finire di primo tempo, con Busacchini, il primo vantaggio biancoazzurro firmato Benatti. La stessa Benatti fa doppietta al 10’ della ripresa, ma anche qui la Ternana trova il modo di riportarsi sulla linea di galleggiamento, in questo caso grazie a Proietti. Le Titane però non demordono e al 64’ tornano avanti con Terenzi, per poi blindare il successo a doppia mandata grazie a Fabbri, e allungare così una striscia che consente loro di continuare la scalata in classifica. Il successo di sabato porta con sé, infatti, un doppio sorpasso: sulla stessa Ternana e sul Bologna, nel frattempo sconfitto dalla Lazio. Ora la San Marino Academy occupa la quarta posizione, a brevissima distanza dalla Res Roma (-1) e dalla Lazio (-2), rispettivamente seconda e terza. Allungano a tre vittorie la serie dorata anche le Under 17, che per la verità, guardando ancor più indietro, possono addirittura fregiarsi di una striscia di imbattibilità lunga cinque partite e inaugurata proprio all’esordio. In totale, sono quattro vittorie su cinque (più un pareggio) per le ragazze di Zaghini, che ieri hanno espugnato il campo dell’Imolese grazie ad una tripletta di Terenzi. Sua la rete che nel primo tempo ha dato il primo vantaggio alle Titane; l’Imolese ha risposto all’alba della ripresa con Zappavigna, che poco dopo è andata dal dischetto ma è stata ipnotizzata da Grosu. La prodezza del portiere dell’Academy ha fatto da preludio all’allungo da tre punti, che ha preso corpo tra il 63’ e il 65’ grazie ad altre due reti della scatenata Elisa Terenzi. C’è una Terenzi a referto – Aurora – anche nella gara interna delle Under 15, che a Faetano si sono imposte 3-1 sul Rimini, aprendo le marcature a 16’ del primo tempo proprio con Terenzi, prima di essere raggiunte al 1’ del secondo tempo da Sacchetti, cui ha risposto a strettissimo giro di posta Castello. Ancora di Terenzi l’acuto che nel terzo tempo ha blindato il secondo successo consecutivo delle ragazze di Argilli. Fine settimana più complicato invece per le Under 12, superate dalla Juvenes-Dogana in tutte e tre le frazioni della sfida che valeva per la prima giornata di ritorno.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Un gol a tempo quasi scaduto consegna il terzo pareggio in campionato ai ragazzi della Primavera, padroni di casa nel confronto con l’Alcione Milano. Sono proprio i ragazzi di Cancelli a sbloccare la sfida di Dogana con l’acuto di Galassi, impattato al 35’ dal rigore di Lione, che impiega soli due giri di lancetta per tornare a referto e ribaltare le sorti dell’incontro. Ma si tratta di una situazione provvisoria, che si protrae fino al 5’ di recupero: qui è Ricci a inchiodare il risultato sul 2-2. Identico il verdetto della sfida degli Under 15 in casa dell’Union Clodiense. Anche qui è la San Marino Academy a fare 1-0 – con Taini – per poi subire la rimonta dei padroni di casa firmata da Polo (28’) e Cattini (50’). La superba punizione di Mazza (non la pima del suo campionato) è la giocata che consegna alla banda di Vanni un prezioso punto esterno. Non riesce invece a spezzare il trend negativo la formazione Under 16, costretta a registrare, con il Trento, il quarto k.o. consecutivo, il secondo con il punteggio di 1-4. A Dogana apre i conti Facchinetti, raggiunto nel tabellino da Longhi e Mattuzzi, prima che la San Marino Academy riesca ad accorciare con Zavoli. Non sarà però l’inizio di una rimonta: anzi, è il Trento ad avere l’ultima parola sul match con il rigore trasformato da Casagrande.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Si fermano dopo tre vittorie di fila gli Under 17 Provinciali, caduti sul campo dell’Accademia Marignanese, che costruisce il suo 4-0 grazie ai centri di Tasini, Bonelli, Torriani e Bordoni. Non un fine settimana fortunato neppure per gli Under 18 Regionali, che da un primo tempo dominato raccolgono solo il minimo vantaggio firmato Raschi; vantaggio che viene cancellato ad inizio ripresa dal Vecchiazzano, che manda a referto Rossetti, prima di rendersi protagonista di un ribaltone per certi versi clamoroso: il 2-1, che arriva al 65’ e che sarà confermato al fischio di chiusura, è siglato da Marinaccio. Entrambe le formazioni – quella di Venerucci e quella di Magnani – torneranno in campo mercoledì per il recupero della 6° giornata dei rispettivi campionati, a suo tempo rinviata per le forti piogge. Gli Under 17 saranno protagonisti in casa del Real San Clemente (ore 17:00) mentre gli Under 18 faranno visita alla Polisportiva San Donato (ore 18:00). Allungano la striscia di vittorie sia gli Under 16 Interprovinciali che gli Under 14 Provinciali “A”. I primi si impongono 5-2 sul Victoria e portano a due il conto dei successi consecutivi: apre Giorgetti al 13’, prima che gli avversari trovino il modo di impattare – ma solo momentaneamente – con Vasile. Nuovo vantaggio Academy con De Biagi Della Balda; poi Gritti su rigore, Colapinto e Gasperoni co-firmano un allungo che risulterà decisivo per il successo della banda di Frino, capace di assorbire senza alcun tipo di conseguenza l’acuto finale del Victoria siglato da Petricca. Gli Under 14 di Piselli raggiungono le tre vittorie consecutive ed impreziosiscono ulteriormente la propria mattinata con il clean sheet. Davvero nulla da fare per l’A.S.A.R., piegata 6-0 a Fiorentino grazie a Frisoni, Pignatiello e a Berardinelli, quest’ultimo autore di un poker personale. Il fine settimana ha fatto estremamente felici anche gli Under 13 Professionisti, in grado di festeggiare il primo successo in campionato. Superato il Rimini con il punteggio complessivo di 3-1, conseguenza – soprattutto – delle vittorie sammarinesi nelle prime tre frazioni di gioco, chiuse con i risultati di 2-0 (reti di Balzan e Matteini), 4-1 (Macina, Valentini e doppietta di Sensoli) e 1-0 (Rinaldi), prima del colpo di reni riminese nel quarto ed ultimo tempo (0-1). Rimini che invece si prende il confronto Under 14, costruendo un 4-1 inaugurato da Raffaelli e completato da Arlotti (doppietta) e Brualdi. Per la San Marino Academy, il gol del momentaneo 1-3 era stato messo a segno da Sciretta. Sconfitta sammarinese anche nel confronto Under 14 – ma provinciale – tra San Marino Academy e Corpolò, a dir poco movimentato sul piano realizzativo. Finisce 6-3 per gli ospiti, che prendono subito il largo con cinque reti a firma di Nicolini, prima del tentativo di rimonta della San Marino Academy che prende corpo con gli acuti di Ercolani, Rossi e Celani. L’impresa però rimarrà incompiuta: anzi il Corpolò, nel recupero, metterà definitivamente il sale sulla coda ai giovani Titani con il sigillo conclusivo a firma di Zekaj. Intanto in settimana c’era stato il 3-3 fra gli Esordienti “B” e i pari età dell’A.S.A.R., padroni di casa. Dopo il 2-0 dei rivieraschi nel primo tempo, la San Marino Academy reagisce impattando 1-1 nel secondo (rete di Colombini) e così pure nel terzo (rete di Sitzia), prima del gran finale. La quarta frazione vede infatti i Titani imporsi 3-0: a segno Canini, Del Prete e Matteini. Quanto agli Esordienti “A”, questa settimana anticiperanno al mercoledì l’impegno della 6° giornata. Sarà la Dea Rimini a fare gli onori di casa nel confronto che avrà inizio alle 15:15.

SETTORE FUTSAL

Con un pirotecnico 7-5 esterno gli Under 19 festeggiano il secondo successo in campionato dopo quello centrato a spese del Real Casalgrandese, anche il quel caso lontano dal parquet di Acquaviva. La gara ospitata dalla Polisportiva Villafontana non rischia di annoiare il pubblico: nel primo tempo la San Marino Academy passa in vantaggio due volte – con Simone Fortunati e Biagioli – e viene sempre ripresa dai padroni di casa, a segno in entrambi i casi con De Rosa. Ma i ragazzi di Selva sono testardi e riescono infine a raggiungere la pausa di metà gara con in tasca il vantaggio, questo a firma di Cavalli. La partenza nel secondo tempo è a razzo: neanche un minuto di gioco effettivo e la San Marino Academy è già sul 5-2, effetto dei centri in rapida sequenza di Andolina e Dolcini, che poi si ripete anche qualche minuto più tardi. Quendro prova ad avviare una rimonta che viene immediatamente soffocata dal 7-3 di Fantini. L’ultima parte di gara è appannaggio della Polisportiva Villafontana, che risale con l’autorete di Andolina e con l’acuto di Fabbri, non sufficienti però per rimettere in sesto un verdetto che consente ai Titani – ad un tempo – di staccare il Bagnolo e di scavalcare il Russi.

Campionato femminile Primavera 2, 7. giornata | Ternana – San Marino Academy 2-4

TERNANA

Giampapa; Carducci, Ionadi, Bartolocci (dal 46’ De Angelis), Lapucci (dal 53’ Proietti), Perla (dal 46’ Ruffini), Fosso (dall’81’ Scolieri), Senigaglia, Busecchini, Piacenti, Fabiani (dal 66’ Fiore)

A disposizione: Greco, Moscatelli, Canalicchio, Seccaccini

Allenatore: Cristina Coletta

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Fabbri (dall’84’ Carli), Ceppari, Lombardi, Falvo, De Marsico (dall’84’ Pitonzo), Benatti, Yazici (dal 70’ Tamagnini), Girolomoni (dal 49’ Terenzi), Primavera (dal 70’ Iorio), D’Aguì

A disposizione: Forcellini, Saponaro, Paolini

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Alessandro Bini di Macerata

Assistenti: Serafino Marchei di Ascoli Piceno e Alessandro Bara di Macerata

Ammoniti: Fabbri, De Marsico

Marcatori: 10′ e 55’ Benatti, 44′ Busecchini, 61’ Proietti, 64’ Terenzi, 83’ Fabbri

Campionato Primavera 4, 7. giornata | San Marino Academy – Alcione Milano 2-2

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Zafferani, Righi, Biondi (dal 64’ Bianchi), Medri, Valentini (dal 46’ Fratticci), Bugli (dall’83’ Ricci), Vernazzaro, Galassi (dal 75’ Marfella), E. Della Balda, Mularoni (dal 64’ Protti)

A disposizione: F. Della Balda, Marani, Marinucci, Grazioso, Forcellini, Pasolini, Valentini, Bindi

Allenatore: Nicola Cancelli

ALCIONE MILANO

Gueye; Foroni, Frigerio (dall’88’ Pellegrino), Stogia, Roberti, Scrivanti, Gallazzi (dal 66’ Romieri), Mocchi, Villa Santa (dal 66’ Siakkas), Lione (dall’88’ Braiotta), Thomas

A disposizione: Moroni, Bergogni, F. Forlani, N. Forlani, Scarabelli, Ennached

Allenatore: Luisito Matteo Campisi

Arbitro: Jacopo Tamburini di Forlì

Assistenti: Roberto Zambelli e Norman Libassi di Forlì

Ammoniti: Bugli, Foroni, Fratticci, Lione, Gueye, Vernazzaro, Braiotta

Marcatori: 17’ Galassi, 35’ (rig.) e 37’ Lione, 50’ Ricci

Campionato Under 16 Serie C, 7. giornata | San Marino Academy – Trento 1-4

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Battazza, Guidi (dal 53’ Carloni), Tombini, Zavoli, Valentini, Berardi (dal 71’ Amoretti), Cervellini, Marra (dal 38’ Pari), Massenzio, Raschi (dal 53’ Maiani)

A disposizione: Amadei, Balsimelli, Cika

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

TRENTO

Goller; Cacucciolo (dal 41’ Marzadro), Vaccari (dal 55’ Casagrande), Olaru, Scaia, Cassisa, Facchetti, Veizi (dal 55’ Penasa), Mattuzzi (dal 63’ Di Carmine), Longhi (dal 55’ Bruson), Morin (dal 78’ Nervo)

A disposizione: Caset, Curzel, Magi Galluzzi

Allenatore: Simone Baldessari

Arbitro: Alberto Duci di Reggio Emilia

Assistenti: Antonio Abramo di Bologna e Manuel Vivona di Ravenna

Ammoniti: Penasa, Cassisa

Marcatori: 14’ Facchetti, 22’ Longhi, 25’ Mattuzzi, 65’ Zavoli, 77’ rig. Casagrande

Campionato Under 15 Serie C, 9. giornata | Union Clodiense – San Marino Academy 2-2

UNION CLODIENSE

Borille; Vianello, Mascalchin, Maniero, Maritan (dal 60’ Tiozzo), De Checchi, Carrozzo (dal 55’ Lora), Cattin, Miracapillo (dal 60’ Besazza), Polo, Battaglia (dal 41’ Gamba)

A disposizione: Barillà, Zennaro, Scarpa, Cavagnis, Bullo

Allenatore: Cristiano Boscolo

SAN MARINO ACADEMY

Fabbri; Prendi, D. Della Balda, Lepri (dal 54’ Amati), Piergiacomi (dal 76’ Frulli), Ionni, A. Ceccoli, Taini (dall’80+1’ L. Michelotti), De Luca (dal 41’ Shehi), Mazza (dal 76’ M. Ceccoli), Nicolini (dall’80+1’ Renzi)

A disposizione: R. Della Balda

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Carlo Dei Tos di Conegliano

Assistenti: Matteo Costa e Brian Tozzo Cagarella di Chioggia

Marcatori: 14’ Taini, 28’ Polo, 50’ Cattin, 75’ Mazza

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 5. giornata | Polisportiva Villafontana – San Marino Academy 5-7

POLISPORTIVA VILLAFONTANA

Donattini; De Rosa, Rossi, Busi, Galassi

A disposizione: Pierozzi, Gentile, Qendro, Fabbri, Caiumi, Floris

Allenatore: Davide Bigongiali

SAN MARINO ACADEMY

Crescentini; Andolina, Lotti, Dolcini, S. Fortunati

A disposizione: Biagioli, Fantini, Biordi, Cavalli

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro 1: Leonardo Cottafavi di Modena

Cronometrista: Roberto Porcelluzzi di Bologna

Ammoniti: S. Fortunati, De Rosa

Marcatori: 1’16’’ S. Fortunati, 4’31’’ e 14’26’’ De Rosa, 9’54’’ Biagioli, 17’48’’ Cavalli, 20’16’’ Andolina, 20’47’’ e 26’42’’ Dolcini, 29’48’’ Qendro, 30’04’’ Fantini, 35’29’’ aut. Andolina, 38’20’’ Fabbri

