San Marino Academy. Giovanili: gli Under 16 chiudono con una rimonta strepitosa

SETTORE FEMMINILE

Il Milan si fa bastare una frazione di gioco per prendersi il confronto di Domagnano, valevole per la 21° e penultima giornata del campionato Primavera 1. Le Titane vengono colpite due volte da Renzotti fra il 6’ e l’11’. È poi la tripletta di Longobardi, che matura fra il 23’ e il 33’, a completare il successo milanista. Il fine settimana del settore femminile si era aperto venerdì con la sfida della 14° e ultima giornata Under 12 fra la San Marino Academy e il Tre Fiori/Fiorentino. Le giovanissime Titane sono state costrette a cedere ai pari età in tutte e tre le frazioni di gioco, e senza trovare la via del gol. La partita si apre con un 2-0 frutto della doppietta di Berardi, che poi entrerà anche nel 2-0 del secondo tempo al pari di Mirkev. Identico punteggio anche nella terza e ultima frazione di gioco: qui vanno a segno Baldani e Balzan. Under 12 in campo anche il giorno seguente per il quadrangolare della Fase Regionale del campionato italiano. La prima sfida è con il Parma, che si prende le prime due frazioni (3-0 e 1-0) salvo pareggiare 0-0 nella terza. Succede più o meno lo stesso anche con il Sassuolo, che vince 2-0 e 1-0 i primi due tempi, mentre il terzo termina a reti inviolate. Castello e D’Angeli danno il successo alla San Marino Academy nel primo tempo del confronto con il Riccione, che si riscatta nella seconda frazione (2-0 il risultato) prima dello 0-0 della terza, curiosa costante del pomeriggio delle Titane. Niente passaggio del turno per queste ultime, ma la soddisfazione – affatto banale – di aver chiuso per la prima volta fra le migliori quattro della Regione.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Una grande vittoria in rimonta è la maniera scelta dalla formazione Under 16 per congedarsi dal campionato 2023-24. Il Trento passa due volte nei primi 20’ della ripresa, prima con Magro e poi con Albertini. Canarezza accorcia nel giro di 9’, poi è sempre il numero 17 sammarinese a ricucire tutto lo strappo con la rete della doppietta, che arriva a meno di 5’ dall’80’. Al 3’ di recupero è Grandoni a piazzare il colpo che fa saltare il banco. Senza punti invece le formazioni Under 15 e Under 17 dalla nella domenica bergamasca. L’Albinoleffe si impone per 5-0 sui ragazzi di Bonesso, colpiti al 20’ del primo tempo (su rigore) da Arici e poi da Pivotto, Riva, Farina e La Viola nella ripresa. I più giovani devono invece cedere 4-1. Albinoleffe avanti dopo 18’ con Merla, cui Stefani risponde nel finale di tempo. Nuovo vantaggio locale al 3’ della ripresa sempre con Merla e poi allungo decisivo della formazione lombarda con Vecchies e Wickramarathne.

Campionati regionali e provinciali

Come per gli Under 16, c’è un lieto fine anche per gli Under 19 e gli Under 17 Provinciali, impegnati rispettivamente con Athletic Poggio e Sanges. I ragazzi di Venerucci vanno sotto al 41’, quando Isibor dà il vantaggio all’Athletic. Nella ripresa arriva però la rimonta, avviata da Grazioso dopo 12’ e completata da Salvi al 90’. Vanno inizialmente sotto anche gli Under 17. Piersimoni porta avanti la Sanges al tramonto di primo tempo. Risponde Burioni in avvio di ripresa, prima che Onano si incarichi del 2-1 sammarinese. Sempre Burioni fa 3-1 all’ora di gioco. Belli abbozza una contro-rimonta che viene subito soffocata da Burioni (tripletta per lui). La doppietta di Bacciocchi porta a sei le marcature dei ragazzi di Zanotti – padroni di casa a Domagnano – nell’ultimo scorcio di gara. In mezzo ai due acuti del 15 sammarinese, il terzo gol della Sanges a firma di Listorto. Non era l’ultima ma la penultima per gli Under 14 Provinciali di Piselli, anche loro in grado di coronare il proprio fine settimana con una vittoria. In questo caso basta una rete ai giovani Titani per risolvere la pratica Verucchio: il match-winner di Fiorentino è Baldacci.

SETTORE FUTSAL

La seconda trasferta degli Under 21 nella Coppa Emilia-Romagna si risolve senza punti come la prima. Il Rimini parte forte al Palazzetto Flaminio, ma anche la San Marino Academy, sullo 0-0, ha una grande occasione: superba la parata di Rossi sul destro incrociato di Beccari. Di lì a poco Celli recupererà palla in pressione e la depositerà in rete dopo aver superato Pazzini in uscita e sfruttando anche un rimpallo favorevole. Vicini al raddoppio i Titani con la ‘puntata’ di Littera parata da Rossi. Ma c’è del lavoro anche per Pazzini sul mancino dalla distanza di Nencini. Decisivo, il portiere dell’Academy e della Nazionale del Titano, anche nello schermare Gabrielli a tu per tu. Il primo tempo si chiude con il mancino potente di Cavalli dalla distanza, non lontano dal bersaglio. Pazzini inaugura la ripresa con una paratona su Fabbri. Parimenti risolutivo, ma ancor più complicato, l’intervento che deve compiere Rossi su Cavalli, ad un passo dal pareggio. Passa poco dal mancato 1-1 al 2-1 Rimini: è vincente la girata di Para sulla perfetta imbucata di Celli. Ma la San Marino Academy assorbe velocemente il colpo, riportandosi sul -1 in capo a 4’ grazie al mancino forte di Fortunati su assist di Lotti. Ci vuole un altro intervento non banale di Rossi per proteggere la porta riminese sul piazzato di Ballardini, scoccato al culmine di una ripartenza 3 vs 1. Il Rimini chiude i conti nel finale con un’azione in velocità e quasi tutta di prima: Zanotti per Celli che scambia con Fabbri e poi appoggia comodamente in rete sul perfetto tocco di ritorno del compagno. Negli ultimi minuti Pazzini sale nella metà campo avversaria, ma la strategia del portiere di movimento non porta frutto. Domani sera sarà di nuovo Coppa Emilia-Romagna, ma Under 19. La San Marino Academy farà gli onori di casa alle 21:00 alla palestra di Acquaviva. Avversario, il Ceisa Gatteo.

Campionato femminile Primavera 1, 21. giornata | San Marino Academy – Milan Women 0-5

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro (dal 18’ Falvo (dal 67’ Gianni)), Giannotti, Modesti (dal 75’ Bruciaferri), Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico, Penta (dal 75’ Luccaroni), D’Angelo, Cuciniello

A disposizione: Saruba, Sardo

Allenatore: Filippo Zaghini

MILAN WOMEN

Lorenzi; Zanini, Gemmi, Donolato, Sorelli (dal 46’ A. Cappa), Tateo, Stokic (dal 46’ Minnei), Cesarini (dal 46’ Adelfio), Longobardi (dal 46’ Zanisi), Mikulica, Renzotti (dal 57’ M. Cappa)

A disposizione: Van Eijk, Appiah, De Marco, Boldrini

Allenatore: Matteo Zago

Arbitro: Andrea Traiani di San Benedetto del Tronto

Assistenti: Gennaro Apollaro di Rimini, Filippo Todaro di Finale Emilia

Ammoniti: Modesti

Marcatori: 6’ e 11’ Renzotti, 23’, 31’ e 33’ Longobardi

Campionato Under 17 Serie C, 28. giornata | Albinoleffe – San Marino Academy 5-0

ALBINOLEFFE

Carrara; Brighenti, Brambilla (dal 65’ La Viola), Delcarro (dal 79’ Ceresoli), Forattini, Lombardi, Panza (dal 75’ Di Sancarlo), Pellegrini, Arici (dal 65’ Riva), Pivotto (dal 65’ Farina), Facchetti

A disposizione: Mundi, Nespoli

Allenatore: Omar Barzaghi

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci (dal 46’ Cenci); Forcellini (dal 46’ Manzi), Bindi (dall’87’ Zavoli), Bugli, Marani, Marinucci, Protti, Pasolini (dal 75’ P. Valentini), Tamagnini (dal 75’ Giorgetti), Dell’Amore, F. Valentini (dal 62’ Mularoni)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Francesco Araldi di Mantova

Assistenti: Niccolò Zitelli e Yassine Sayane di Bergamo

Ammoniti: Marani, Pasolini, Forattini

Marcatori: 20’ rig. Arici, 47’ Pivotto, 72’ Riva, 90’ Farina, 90+1’ La Viola

Campionato Under 16 Serie C, 22. giornata | San Marino Academy – Trento 3-2

SAN MARINO ACADEMY

Conti; Podeschi (dal 60’ Mirchev), Colombini (dal 54’ Raschi), Montali (dal 41’ Markaj), Delvecchio, Zavoli (dal 60’ Tani), Molinari (dal 41’ Canarezza), Deronjic, Grandoni, Pennacchini (dal 54’ Berardinelli), Meloni (dal 72’ Baldazzi)

A disposizione: Giulianelli, D’Angeli

Allenatore: Andrea Vangelista

TRENTO

Malinverni (dal 70’ Demori); Marchi (dal 70’ Segalla), Chemolli (dal 70’ Gianotti), Magro, Eccheli, Niouer, Fedele (dal 70’ Battocchi), Minelli (dal 48’ Modolo), Albertini (dal 70’ Valduga), Manfredi (dal 55’ M. Leonardi), Paoletto

A disposizione: R. Leonardi

Allenatore: Simone Baldessari

Arbitro: Christian Ballardini di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Marco Fabris di Ravenna

Ammoniti: Manfredi, Canarezza, Grandoni

Marcatori: 47’ Magro, 60’ Albertini, 69’ e 76’ Canarezza, 80+3’ Grandoni

Campionato Under 15 Serie C, 28. giornata | Albinoleffe – San Marino Academy 4-1

ALBINOLEFFE

Bombassei; Pasini, Chiappa, Trapletti (dal 41’ Hasa), Regonesi (dal 41’ Giordano), Wickramarathne, Vecchies, Moretto (dal 41’ Balan), Merla (dal 58’ Mazzoleni), Belotti (dal 41’ Esposito), Isgrò (dal 58’ Cambareri)

A disposizione: Sauro

Innocenti, Sibella

Allenatore: Alfonso Esposito

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (dal 72’ Canarecci); Valentini (dal 72’ Muccioli), Battazza (dal 63’ Pala), Tombini (dal 72’ Amoretti), Zavoli, Stefani, Partisani, Cervellini (dal 63’ Cika), Marra (dal 72’ Gheno), Ciacci (dal 63’ Carloni), Raschi

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Davide De Falco di Lovere

Assistenti: Lucia Mazza e Simone Facchinetti di Lovere

Ammoniti: Trapletti, Ciacci, Giordano

Marcatori: 18’ e 43’ Merla, 37’ Stefani, 57’ Vecchies, 61’ Wickramarathne

