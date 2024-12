San Marino Academy. Giovanili: gli Under 17 Provinciali battono ancora il Corpolò, Legnago due volte corsaro a Dogana

SETTORE FEMMINILE

Le ragazze della Primavera ripartono da un pareggio in casa della Lazio, che arriva in rimonta dopo che però, ad un certo punto della gara, erano state proprio le ragazze di Piva a ritrovarsi avanti. Questo avviene al 3’ di gioco, quando Elisa Terenzi firma il primo dei due gol di giornata. Le Capitoline impattano al 27’ con Scaramuzzi, per poi completare la rimonta nei primi 10’ della ripresa con Mancini. L’ultima parola è però di Terenzi: l’attaccante sammarinese fa doppietta – e fissa il 2-2 – a meno di un quarto d’ora dalla fine del match. Per la squadra Primavera era la prima uscita del girone di ritorno, mentre le Under 15 sono state impegnate, domenica, nell’ultima gara della fase regionale. Gara ospitata dall’Imolese, che cede 4-0 alle giovani Titane di Argilli, a segno due volte con Andreini e altrettante con Castello. Nel campionato Under 12, il Faetano/San Giovanni ha la meglio sulla San Marino Academy in due frazioni di gioco su tre. Il primo tempo si chiude 2-1 per le ragazze di Del Mastro, con reti biancoazzurre di Magalotti e Aiello contro quella di Paianini. Quest’ultimo è co-autore del 2-0 della ripresa, con De Guarrini ad accompagnarlo nel tabellino. La terza frazione si chiude sul 4-3: Aiello, Magalotti e Rubichi per la San Marino Academy, Bacciocchi (doppietta), Cervellini e De Guarrini per la formazione afferente al polo della Serenissima.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il Legnago Salus fa en plein nei due incontri in cui era opposto alla San Marino Academy, entrambi disputati a Dogana. Il primo, in ordine di tempo, era quello degli Under 16, costretti a registrare la seconda sconfitta consecutiva. Vantaggio-lampo degli ospiti con il rigore di Vaccari, impattato dall’acuto di Marra. A stretto giro di posta, Rosa piazza il colpo che fa pendere l’ago della bilancia in favore della formazione lombarda. È invece 3-1 nella categoria Primavera 4. Anche qui l’1-0 è del Legnago Salus: Gazzola, in avvio di ripresa, raddoppia il vantaggio di Castellan, prima che la San Marino Academy provi a tornare in partita con Protti, beneficiando anche della superiorità numerica conseguente al rosso guadagnato da Castellan al 73?. Non ci sarà però alcuna rimonta da parte dei ragazzi di Cancelli; anzi, saranno gli ospiti, al 4’ di recupero, a sigillare la vittoria con Travaglini.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Gli Under 16 Interprovinciali iniziano l’avventura in Coppa Inverno nella maniera più felice e adrenalinica possibile. Il successo contro il Victoria matura in pieno recupero: è Gasperoni a far saltare il banco dopo il botta e risposta tra Maiani e Quaranta. Vincono anche gli Under 17 Provinciali, seppur in maniera meno rocambolesca. Al contrario, qui matura un rotondo 5-1 fra i ragazzi di Venerucci e i pari età del Corpolò, colpito una prima volta da Bollini al 10’ e poi da De Biagi, Biordi, ancora De Biagi e ancora Biordi. Il Corpolò – peraltro stesso avversario degli Under 17 nel precedente incontro di campionato, ma nella sua versione “B” – riesce solo a piazzare il colpo del momentaneo 4-1 con Leotta. Non vince ma ferma almeno una lunga striscia negativa la formazione degli Under 15 Provinciali, che chiude a reti bianche il confronto con il San Lorenzo, benchè al 16’ i ragazzi di Baschetti avessero avuto l’opportunità di colpire dal dischetto: il portiere ospite Perkaj, però, era stato abile ad ipnotizzare Achilli. Cadono ancora gli Under 14 Provinciali di Piselli, e con lo stesso punteggio del precedente k.o.: 3-0. Stavolta è la Dea Rimini a prendersi i tre punti, mandando a segno Schettino su rigore e poi due volte Bianchi. Sconfitta (dopo due vittorie di fila) anche per gli Under 14 Provinciali di Valentini: il Project RS sfrutta ampiamente il fattore campo, mettendo insieme un 6-0 stabilito dai centri di Forti (doppietta), Cinquetti (tripletta) e Rossini. Vincono a Montegiardino gli Esordienti “B” contro il Tropical Coriano. Secondo e terzo tempo appannaggio dei Titani, che scrivono un doppio 1-0 con le firme prima di Sitzia e poi di Mikhov. La prima frazione si era chiusa in perfetta parità: 1-1, con rete sammarinese di Maiani; la quarta invece vede la vittoria (1-0) degli ospiti, infine indolore per i ragazzi di Campagna. L’aggregato dice 3-2 Academy.

SETTORE FUTSAL

Gli Under 19 del futsal cancellano velocemente – e con gli interessi – il passaggio a vuoto dell’8° giornata. In casa del Bagnolo i ragazzi di Matteo Selva si impongono con un perentorio 9-1, che vede a referto Lotti per il primo vantaggio e poi, a cascata, Luca Fortunati (doppietta), Dolcini, Biagioli (doppietta), Fantini (doppietta) e Crescentini, prima della rete della bandiera dei padroni di casa a firma di Piccini. Pari scoppiettante (dopo due vittorie di fila) degli Under 15, anche loro impegnati fuori casa. Il Mernap Faenza trova il primo vantaggio con Vignoli, subito annullato da Achilli, cui Garosi risponde altrettanto velocemente. Bucci e Zafferani ribaltano il vento della sfida entro l’intervallo; poi la gara torna ad animarsi dopo il quarto d’ora della ripresa: Amoroso per il 3-3 ed anche il 4-3 della Mernap, mentre Achilli è colui che riporta in via definitiva la San Marino Academy sulla linea di galleggiamento.

Campionato femminile Primavera 2, 9. giornata | Lazio – San Marino Academy 2-2

LAZIO

Scotti; Fiorini, Pizzi, Fonck, Sabbatini, Forte, Livignani (dall’80’ Morato Rodriguez), Stefani (dal 68’ Francolini), Scaramuzzi (dal 68’ Palombini), Mancini, Caligiuri (dal 56’ Quadrio)

A disposizione: Gregori, Fontana, Moretti, Saia, Ciccone

SAN MARINO ACADEMY

Forcellini; Fabbri, Ceppari (dal 61’ Spataro), Lombardi (dal 72’ Paolini), Falvo, De Marsico, Benatti (dall’85’ Pitonzo), Yazici, Iorio (dall’85’ Girolomoni), Terenzi, Primavera (dal 72’ Carli)

A disposizione: Gallesio, Saponaro, Tamagnini, D’Aguì

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Marco Tavassi di Tivoli

Assistenti: Federica Ciufoli di Albano Laziale e Giada di Carlantonio di Roma 2

Marcatori: 3’ e 76’ Terenzi, 27’ Scaramuzzi, 54’ Mancini

Campionato Primavera 4, 11. giornata | San Marino Academy – Legnago Salus 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Zafferani, Righi, Vernazzaro, Medri, Marinucci, Bugli (dall’80’ Mularoni), Dell’Amore (dal 46’ Bianchi), Marfella (dal 59’ Galassi), E. Della Balda (dall’87’ Fratticci), Ricci (dal 59’ Protti)

A disposizione: Conti, Marani, Valentini, Biondi, Grazioso

Allenatore: Nicola Cancelli

LEGNAGO SALUS

Bajari; Zanotto, Tonica, Veronese, Castellan, Marchesin (dal 59’ Rigoni), Fosu, Giuliari (dal 69’ Bellini), Barbera (dall’85’ Travaglini), Gazzola, Battistara (dall’85’ Dal Degan)

A disposizione: Tomasi, Mosele, Furlani, Aleante, Zanini

Allenatore: Davide Pellegrini

Arbitro: Mattia Biandronni di Forlì

Assistenti: Chiara Maraldi e Niccolò Ciserchia di Cesena

Ammoniti: Bianchi, Castellan, Vernazzaro, Giuliari, Del Degan

Espulsi: Castellan (doppio giallo)

Marcatori: 16’ Castellan, 49’ Gazzola, 60’ Protti, 90+3’ Travaglini

Campionato Under 16 Serie C, 11. giornata | San Marino Academy – Legnago Salus 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Pala, Guidi (dal 41’ Amoretti), Tombini (dal 72’ Cika), Zavoli, Balsimelli (dal 57’ Berardi), Valentini (dal 72’ Pari), Carloni (dal 41’ Muccioli), Marra, Ciacci (dal 32’ Gritti), Massenzio (dal 57’ Raschi)

A disposizione: Sami

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

LEGNAGO SALUS

Mancuso; De Battisti, Rosa, Vaccari, Caliari, Buttarello, Dall’Armellina, Ferrigato, Bellotti (dal 56’ Rodriguez), Bergamini (dal 74’ Abourrosse), Dalla Cani

A disposizione: Brombin, Russo, Bonini, Cedrelli, Tognolo, Toffanin

Allenatore: Paolo Tinelli

Arbitro: Alessio Festa di Faenza

Assistenti: Gioele Cacchi di Cesena e Alberto Felicioni di Forlì

Marcatori: 3’ rig. Vaccari, 27’ Marra, 33’ Rosa

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 9. giornata | Bagnolo C5 – San Marino Academy 1-9

BAGNOLO C5

Brazzi; Anceschi, Mangia, Silingardi, Piccini

A disposizione: Barberio, Rimauro, Bertarelli, Ampola, Tirelli, Masetti, Pastorelli

Allenatore:

SAN MARINO ACADEMY

Biordi; Lotti, L. Fortunati, Dolcini, S. Fortunati

A disposizione: Biagioli, Crescentini, Laglia, Fantini

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro 1: Emmanuele Nazareno Di Gregorio di Catania

Cronometrista: Alessandro Mantelli di Bologna

Marcatori: 10’19’’ Lotti, 15’50’’ e 25’36’’ L. Fortunati, 16’00’’ Dolcini, 18’00’’ e 42’10’’ Biagioli, 24’40’’ e 41’11’’ Fantini, 41’44’’ Crescentini, 44’35’’ Piccini

