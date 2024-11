San Marino Academy. Giovanili: il Padova batte gli U15 nell’infrasettimanale, pronta a ripartire la Primavera femminile

SETTORE FEMMINILE

Dopo un considerevole periodo di sosta è pronta a tornare in azione la Primavera, riprenderà il proprio cammino riallacciandosi alle sensazioni e all’entusiasmo della bella vittoria centrata in casa con il Bologna, la seconda consecutiva per le Titane di Piva. Queste ultime sono attese dalla Ternana per il confronto della 7° giornata, calendarizzato per sabato alle 14:30. Possono sfruttare un certo slancio anche le Under 17, a caccia della terza vittoria di fila sul campo dell’Imolese, che farà gli onori di casa domenica alle 15:00. Sempre domenica, ma alle 10:30, toccherà alle Under 15 tornare in campo dopo un fine settimana libero da impegni ufficiali. La giovani Titane di Argilli si preparano a ricevere il Rimini a Faetano. Ripresa del campionato in vista anche per le Under 12, chiamate ad inaugurare il girone di ritorno sabato alle 15:00 a Faetano. Sulla loro strada si parerà la Juvenes-Dogana.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La trasferta infrasettimanale, valevole per il recupero della 7° giornata di campionato, si risolve senza punti per gli Under 15, superati 2-0 da un Padova che attinge interamente alla ripresa per costruire il proprio successo. Segnano prima Morgese e poi Agboola. Under 15 che torneranno in campo già nel fine settimana, stavolta per 9° giornata e sempre in trasferta. I ragazzi di Vanni faranno visita all’Union Clodiense, per un confronto che andrà in scena domenica alle 13:00. La medesima sfida, quella tra Union Clodiense e San Marino Academy, è stata rinviata nella categoria Under 17 per gli impegni concomitanti della Nazionale Under 17 di San Marino nelle qualificazioni europee; si recupererà il 20 novembre. Gli Under 16 si preparano a ricevere il Trento con l’idea di invertire il trend negativo. Si giocherà alle 15:00 di domenica, mentre il giorno precedente, alle 14:30, toccherà ai ragazzi della Primavera fare gli onori di casa nei riguardi dell’Alcione Milano. Entrambe le gare – quella Under 16 e quella Primavera – si giocheranno all’Ezio Conti di Dogana.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Ezio Conti che farà eccezionalmente da cornice – sabato pomeriggio alle 18:00 – anche all’incontro fra gli Under 16 Interprovinciali di Giuseppe Frino e i pari età del Victoria. E sempre a proposito dell’impianto di Dogana, è lì che ieri gli Under 18 Regionali hanno recuperato la gara con la Sammaurese, che si è imposta 2-0 grazie ai centri di Candido e Campagna. Il prossimo impegno dei ragazzi di Magnani sarà domenica mattina (ore 10:45) sul campo del Vecchiazzano. In serie positiva da tre partite, gli Under 17 Provinciali cercano ulteriore continuità in casa dell’Accademia Marignanese, che attende i Titani di Venerucci domenica alle 11:00. Esattamente alla stessa ora verrà emesso il fischio d’inizio delle sfide degli Under 13 e Under 14 Professionisti, di ritorno dopo la sosta di campionato. Entrambe le formazioni – quella di Mastini e quella di Di Spirito – se la vedranno con il Rimini. Ma in entrambi i casi cambierà il campo di gioco consueto: gli Under 13 si sposteranno per l’occasione a Montegiardino, mentre gli Under 14 a Dogana. Nessuna variazione di campo rispetto all’ordinario, invece, per gli Under 14 Provinciali: la formazione “A” si prepara a ricevere l’A.S.A.R. – a Fiorentino – domenica mattina alle 10:30; la squadra “B” farà da padrona di casa a Montegiardino, sabato alle 16:00, nei riguardi del Corpolò. In casa anche gli Under 15 Provinciali di Baschetti, alla ricerca di un riscatto che passerà dal confronto con la Dea Rimini, fissato per domenica alle 10:30 a Domagnano.

SETTORE FUTSAL

Secondo impegno stagionale e secondo risultato utile per gli Under 15, che assieme a pari età del Reno Molinella – padroni di casa – danno vita ad un pirotecnico confronto che si chiude sul 6-6. La lunghissima sequenza di marcature vede in realtà pochi giocatori a referto: Ferrini porta avanti il Reno dopo 1’ e poi replica a strettissimo giro di posta, dando inizio ad uno show che l’8 di casa completerà addirittura con un pokerissimo personale. Ma anche Achilli della San Marino Academy, già estremamente ispirato nella gara d’esordio, dimostra di avere mantenuto le polveri infuocate. Dopo la rete del 3-0 del Reno Molinella (segnata, neanche a dirlo, da Ferrini), il capitano biancoazzurro si mette di buona lena per recuperare il terreno perduto, e lo fa mettendo a segno una doppietta che, sommata all’acuto di Zafferani, rende possibile il compimento dell’impresa entro la fine della prima metà di gara. Nella ripresa il Reno Molinella torna ad allungare col solito Ferrini e col quasi omonimo Ferlini. Ma non è niente che scoraggi i giovani Titani, di nuovo capaci di risalire la china con Achilli e Zafferani. Lo scatenato Ferrini, al 52’, firma l’ultimo vantaggio dei padroni di casa, anche questo vanificato da Achilli, che chiude la propria giornata con quattro reti personali all’attivo. Domenica toccherà agli Under 19 lasciare i confini di San Marino per il proprio impegno settimanale. I ragazzi di Selva faranno visita alla Polisportiva Villafontana per un incontro che avrà inizio alle 11:00. Il giorno dopo torneranno in campo gli Under 15 per la sfida casalinga al Sanpa Imola. Teatro della sfida, il campo outdoor di Acquaviva. Palla al centro alle 17:45.

Campionato Under 15 Serie C, 7. giornata | Padova – San Marino Academy 2-0

PADOVA

Vetuschi; Morgese, Urschitz (dal 55’ Marconati), Biasiolo (dal 76’ Sgualdo), Hamza (dal 76’ Tall), Battiston, Lattarulo (dal 41’ Michelon), Terricola (dal 41’ Brotto), Berton (dal 41’ Cavestro), Agboola, Zannini (dal 62’ Pegoraro)

A disposizione: Cesana, Moro

Allenatore: Elisa Camporese

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti (dal 74’ Fabbri); Piergiacomi, Frulli (dal 74’ M. Ceccoli), Mazza, Prendi, Angelini (dal 74’ Lepri), Nicolini (dal 76’ De Luca), Taini (dal 76’ Renzi), L. Michelotti (dal 46’ Shehi), Testoni (dal 46’ Ionni), A. Ceccoli

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Mauro Battistella di Conegliano

Assistenti: Tommaso Lazzari e Nicole Perito di Padova

Ammoniti: Lattarulo, Biasiolo

Marcatori: 60’ Morgese, 72’ Agboola

