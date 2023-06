San Marino Academy. Giovanili: la Coppa Primavera U14 va al Pianta, U16 in semifinale alla Cattolica Cup

SETTORE MASCHILE

La finale della Coppa Primavera non sorride agli Under 14 di Valentini. Il Pianta si prende il trofeo imponendosi 4-1 sui giovani Titani, che pagano le doppiette di Pompignoli e Laghi, inframmezzate dalla rete di Biordi che era servita ad accorciare momentaneamente le distanze dopo il 2-0 forlivese, ma non a dare il ‘la’ ad una rimonta. Finito anche il percorso degli Under 14 Professionisti nella Cattolica Cup. La squadra di Vanni ha giocato tre gare nello spazio di quattro giorni, collezionando una vittoria, una sconfitta ed un pareggio: un bottino non sufficiente per allungare il cammino. Il pareggio, a reti inviolate, è arrivato lunedì contro l’A.S.A.R; la vittoria, più che convincente, due giorni dopo contro l’Accademia Riminicalcio, regolata 4-0 grazie alla doppietta di Raschi e alle reti di Cangini e Amoretti, quest’ultimo a segno su rigore. In gol Raschi anche giovedì 8 giugno contro l’Accademia Marignanese. A quel punto, però, la formazione romagnola era già sul 2-0 grazie ai centri di Markaj e Depopnjic.Dopo la rete dimezza distanze dei Titani, è Tasini a porre il sigillo definitivo sul successo dell’Accademia Marignanese. Quest’ultima si impone sulla San Marino Academy anche nella categoria Under 15. In questo caso si parla dell’ottava giornata della Coppa Primavera: la formazione di Baschetti – ma martedì con Piselli in panchina – viene superata in rimonta dopo aver trovato il primo vantaggio con Onano. L’Accademia Marignanese risale e sorpassa grazie alla doppietta di Tasini.

Gli Under 15 di Belluzzi interrompono agli ottavi di finale il loro percorso al torneo “Sarti”. Si impone il Sanpaimola, che costruisce il 2-0 con gli acuti di Morini e Scarfò. Buonissima invece la seconda degli Esordienti al torneo “Vallefoglia”. La squadra di Di Spirito supera nettamente (7-1) il Real San Metauro grazie alle doppiette di Angelini e Tesei e alle marcature singole di Nicolini, Renzi e Mazza. Una vittoria e una sconfitta per la Primavera 4 al memorial “Carlo Di Fabio”. Contro la Sammaurese, lunedì, è arrivato un brillante 3-0, effetto dei centri di Sensoli (doppietta) e Caddy. Ai quarti di finale, però, i ragazzi di Cancelli si sono dovuti arrendere al Bakia Cesenatico: il 2-0 reca le firme di Berlati e Nava. C’è stato un bel 3-0 anche nella settimana degli Under 16, impegnati nella Cattolica Cup. A cadere sotto i colpi della squadra di Magnani è stato il Bellaria, regolato dalla doppietta di Protti e dal rigore di Enea Della Balda, procurato dallo stesso Protti. La San Marino Academy ha meritato così l’accesso alla semifinale, che si giocherà mercoledì 14 giugno alle 17:00 contro il River Delfini.