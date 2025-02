San Marino Academy. Giovanili: la Primavera 4 e gli Under 19 del futsal tornano al successo

SETTORE FEMMINILE

La prima casalinga coincide con la prima vittoria nella Seconda Fase Regionale per le Under 17 e anche per le Under 15, opposte rispettivamente a Fossolo 76 e Frugesport. Le ragazze più giovani scrivono un 6-1 che ha in Rebecca Magalotti la marcatrice di gran lunga più ispirata. La 10 biancoazzurra firma cinque reti, avviando il proprio show personale dopo 4’ di gioco e completandolo nel terzo tempo, quando le ospiti riescono ad accorciare provvisoriamente con Grandinetti, salvo poi tornare ad incassare una rete avversaria, questa a firma di Martina Riccardi, colei che sigilla definitivamente il successo delle ragazze di Alessandro Argilli. Quattro marcatrici diverse, invece, nel 4-0 che le Under 17 impongono al Fossolo 76. La produzione offensiva biancoazzurra è avviata da Lozzi, raggiunta nel tabellino da Padovani, Morgese e Gambuti. Le Under 12 fanno propria una frazione sulle tre del confronto con il Tre Penne/Tre Fiori, valevole per la quinta giornata della Fase Primaverile. È Andrea Urbinati a stabilire l’1-0, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-0 in favore della formazione afferente alla Titano Academy, grazie alle marcature di Edoardo Corbelli e Tommaso Semperlotti. Quest’ultimo segna anche nel 2-1 del terzo tempo, dove a trovare la via del gol sono pure Mattia Gorini e, per le giovanissime Titane, Ludovica Rubichi. Titane che nel fine settimana sono state impegnate anche nella prima giornata della Fase Interprovinciale Under 12, sviluppata nella forma di un mini-torneo triangolare. Nulla da fare per le ragazze di Argilli, superate sia dal Modena che dal Parma.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Un’unica rete, quella che Marfella mette a segno al 6’, consente ai ragazzi della Primavera di espugnare il campo del Caldiero Terme e di tornare a festeggiare una vittoria che mancava dallo scorso 23 novembre, con annesso abbandono dell’ultima posizione del Girone A. Invece, sono tante le marcature che animano il confronto fra le formazioni Under 17 di San Marino Academy e Padova. I ragazzi di Di Maio, padroni di casa, passano in vantaggio al 18’ con il rigore trasformato da Cavallo, salvo essere raggiunti sul finire di frazione sempre con un tiro dal dischetto, questo realizzato da Chiodin. Soppelsa completa la rimonta patavina in avvio di ripresa, ma è tutt’altro che un episodio dal valore definitivo. La doppietta di Markaj, realizzata tra il 64’ e l’83’, fa mutare nuovamente il vento della sfida. Il Padova però assorbe velocemente il colpo del 3-2 e in capo a soli 3’ riesce a tornare nuovamente sulla linea di galleggiamento grazie a Soppelsa, “doppiettista” di giornata come Markaj. Il risultato non cambierà più. L’unico altro sussulto prima del triplice fischio è l’espulsione per rosso diretto comminata a Simone Tamagnini all’alba del recupero. Provvedimento che non gli permetterà di essere a disposizione di mister Di maio in occasione della gara in casa del Carpi, che gli Under 17 anticiperanno a giovedì 27 febbraio alle 15:00. Meno equilibrati i confronti tra San Marino Academy e Padova nelle categorie Under 16 e Under 15. I ragazzi di Bonesso cedono 3-0, colpiti da Lorenzo Pegoraro, Lunardon e Rizzo. C’è un Pegoraro, Alessandro, ad avviare anche lo score della sfida Under 15; qui a completare il 4-0 sono poi Agboola, Morgese e Biasiolo.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Gli Under 14 Professionisti ci hanno preso gusto: dopo aver centrato la prima vittoria stagionale in casa del Rimini, ne infilano subito un’altra a spese del Carpi. I ragazzi di Di Spirito hanno fatto valere anche il fattore campo: Mainardi sblocca l’incontro di Montecchio dopo 19’ e poi si ripete poco oltre la mezz’ora; il punto del 3-0 – risultato definitivo – giunge invece dal piede di Selva in avvio di secondo tempo. Sorridono anche le due formazioni degli Under 14 Provinciali. Quella di Piselli espugna il campo del Real San Clemente con un 6-1 aperto da Frisoni e completato – lato biancoazzurro – da Ricci, Cecchetti, Bonci e Grandoni (doppietta). Quanti ai padroni di casa, l’unico gol reca la firma di Steiner. Gli Under 14 di Valentini si impongono invece in casa del Pietracuta. Il 3-0 è aperto e chiuso da Trebbi, accompagnato nel tabellino da Celani. Corsari anche gli Under 16 Interprovinciali, che riscattano immediatamente la sconfitta infrasettimanale di Coppa Inverno. L’Accademia Marignanese riesce ad impattare il primo vantaggio dei Titani, realizzato da Gritti su calcio di rigore. Dopo l’1-1 di Duka, la San Marino Academy piazza l’allungo da tre punti: di Partisani e De Guarrini i centri che valgono il 3-1 finale. Ancor più ispirati gli Under 18 Regionali, che infliggono un largo 8-1 al Vecchiazzano. La doppietta di Burioni nel primo quarto di gara mette la strada in discesa; poi pensano Baldazzi e Nicolini a rincarare la dose, prima che il Vecchiazzano abbozzi una replica con Brui, subito soffocata dai centri di Podeschi, Nicolini, Menicucci ed infine Burioni. Si conclude in perfetta parità il match casalingo degli Under 17 Provinciali, chiamati ad ospitare la Stella. L’1-1 si apre e si chiude in due giri di lancette ed è animato dai due numeri 11 presenti in campo: Biordi per il vantaggio della San Marino Academy al 50’, Latini per il pareggio della Stella al 52’. Non c’è riscatto nella domenica degli Under 15 Provinciali di Baschetti. La Dea Rimini fa valere ampiamente il fattore campo, scrivendo un 6-0 che viene avviato da Tentoni e completato da Mendola, Casali (tripletta) e Partisani. Under 15 che domani alle 16:00 saranno di nuovo in campo per il recupero della gara con la Stella, programmata a Domagnano alle ore 16:00. Il Carpi fa suo il confronto Under 13 con un complessivo 3-2. Vittoria degli emiliani nel primo tempo (1-0), subito bilanciata dal successo sammarinese del secondo (1-0, gol di Macina). Di nuovo 1-0 Carpi nella terza frazione, prima del pari a reti inviolate della quarta. Anche il match esterno degli Esordienti Provinciali “A” si chiude con uno 0-0. Prima, la Vis Novafeltra si era presa la seconda frazione di gioco (2-1, gol sammarinese di Maiani) a fronte di due pareggi per 1-1 nella prima e nella terza. I gol sammarinesi recano le firme, rispettivamente, di Palmi e Bianchi. Aggregato: 4-3. Giocavano a Montegiardino, invece, gli Esordienti “B”, battuti dall’Accademia Riminicalcio con un complessivo 3-2. Dopo il successo dei giovani Titani nel primo tempo (1-0, Zonzini), arrivano i successi riminesi nel secondo (2-1, rete sammarinese di Mikhov) e nel terzo (1-2, autogol dell’Accademia); infine – anche qui – uno 0-0 di commiato.

SETTORE FUTSAL

Gli Under 19 del futsal tornano a festeggiare una vittoria che mancava da dicembre e lo fanno a spese della Polisportiva Villafontana, ospite dei ragazzi di Selva sul parquet della palestra di Acquaviva. L’autorete di Pierozzi e i gol di Dolcini, Simone Fortunati e Laglia regalano un confortante 4-0 ai Titani nella prima frazione di gioco. La seconda si apre con la doppietta-flash di Zuppiroli, a tentare di mettere in discussione un verdetto che Fantini e Dolcini riportano prepotentemente sul lato sammarinese, e che resiste indenne all’ultimo gol del Villafontana – quello del 6-3 – firmato Tosto.

Campionato Primavera 4, 17. Giornata | Caldiero Terme – San Marino Academy 0-1

CALDIERO TERME

Vanti, Residori (59’ Basilisco), Maroccola (84’ Carlomagno), Rossafi (46’ Sambugaro), Rubele, Beghini, Signorini, Albrigi, Giannini (59’ Ogomegbunam), Grego (46’ Parisi), Muraro

A disposizione: Scarsi, Mosele, Gambato, Cabrini, Bertolazzi

Allenatore: Roberto Piuzzi

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Marani, Bindi (61’ Fratticci), Vernazzaro, Medri, Marinucci, Bugli, Della Balda (87’ Yazici), Marfella (80’ Dell’Amore), Righi, Protti (61’ Bianchi)

A disposizione: Cenci, Forcellini, Mularoni, Pasolini

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Riccardo Pinna di Vicenza

Assistenti: Valentino Simon e Andrea Terrabuio di Verona

Ammoniti: Vernazzaro, Beghini, Marfella

Marcatori: 6’ Marfella

Campionato Under 17 Serie C, 22. giornata | San Marino Academy – Padova 3-3

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Delvecchio (53’ Markaj), Colombini, Mirchev, Montali, Baiardi, Deronjic (73’ N. Tamagnini), Pennacchini (59’ Meloni), Grandoni (73’ Molinari), Arcangeli, Cavallo (59’ S. Tamagnini)

A disposizione: Baldacci, Zavoli, Raschi, Guidi

Allenatore: Roberto Di Maio

PADOVA

Melato, Boro, Gallo (70’ De Stefani), Destro (70’ Muta), Carraro, Vlad, Chiodin (80’ Jalba), Nalin, Lo Biundo, Trevisan (80’ Previato), Soppelsa

A disposizione: Bensi, Bovo

Allenatore: Marco Del Moro

Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna

Assistenti: Matteo Visani di Faenza, Simone Di Bitetto di Ravenna

Ammoniti: Baiardi

Espulsi: S. Tamagnini (rosso diretto)

Marcatori: 18’ rig. Cavallo, 40’ rig. Chiodin, 47’ e 86’ Soppelsa, 64’ e 83’ Markaj

Campionato Under 16 Serie C, 19. giornata | San Marino Academy – Padova 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Zavoli (75’ Pari), Balsimelli (75’ Guidi), Stefani, Giuccioli (70’ Muccioli), Pala (75’ Amoretti), Berardi (41’ Tombini), Cervellini (70’ Cika), Marra, Ciacci, Massenzio (70’ Battazza)

A disposizione: Sami, Carloni

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

PADOVA

Zanin, Dragescu (60’ Samartinaro), G. Miotto, A. Miotto, Pandini, Innocenti, Lunardon, Libralesso (53’ Archetti), Basso, Pegoraro (60’ Aprea), Rizzo (53’ Mazzon)

A disposizione: Pettenello, Kamberai, Varotto

Allenatore: Lorenzo Bedin

Arbitro: Luca Sacchetti di Cesena

Assistenti: Stefano Francavilla e Rezi Ameri di Rimini

Ammoniti: Libralesso

Marcatori: 5’ Pegoraro, 39’ Lunardon, 42’ Rizzo

Campionato Under 15 Serie C, 22. giornata | San Marino Academy – Padova 0-4

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti (41’ Azzouine), Piergiacomi, Prendi (41’ Testoni), Angelini (64’ Borgelli), Della Balda, Gasperoni (41’ Guerra), Taini (41’ L. Michelotti), A. Ceccoli, Shehi, Ionni (41’ Lepri), Nicolini (59’ De Luca)

A disposizione: Azzouine, Achilli, M. Ceccoli

Allenatore: Dario Vanni

PADOVA

Vetuschi, Sgualdo (63’ Cavestro), Lora (46’ Urschitz), Salvato, Hamza (54’ Lattarulo), Morgese, Brotto (54’ Battiston), Biasiolo, Agboola (54’ Berton), Pegoraro (46’ Zannini), Birtig (63’ Tall)

A disposizione: Cesana, Marconati

Allenatore: Elisa Camporese

Arbitro: Giovanni Giliberti di Forlì

Assistenti: Mohammed El Markni e Manuel Marani di Forlì

Ammoniti: Prendi, Gasperoni, Guerra, Lattarulo

Marcatori: 6’ Pegoraro, 21’ Agboola, 40’ Morgese, 76’ Biasiolo

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 16. giornata | San Marino Academy – Pol. Villafontana 6-3

SAN MARINO ACADEMY

Rastelli, Lotti, Andolina, Biordi, Dolcini

A disposizione: Biagioli, S. Fortunati, Laglia, Fantini, L. Fortunati, Mularoni

Allenatore: Matteo Selva

POLISPORTIVA VILLAFONTANA

Turtura, Righini, Gentile, Busi, Tosto

A disposizione: Pierozzi, Fabbri, Lospinuso, Zuppiroli, Floris

Allenatore: Silvano Monti

Arbitro 1: Gioele Cacchi di Cesena

Cronometrista: Vincenzo D’Onofrio di Rimini

Ammoniti: Tosto, Righini

Marcatori: 8’04’’ aut. Pierozzi, 9’21’’ e 33’03’’ Dolcini, 10’04’’ S. Fortunati, 17’19’’ Laglia, 20’11’’ e 20’24’’ Zuppiroli, 26’00’’Fantini, 39’06’’ Tosto

Ufficio Stampa