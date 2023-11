San Marino Academy. Giovanili: la Primavera 4 fa tris di risultati positivi in trasferta, U12 Femminile al comando

SETTORE FEMMINILE

Matura a Roma, in casa della Lazio, il primo punto nel Campionato Femminile Primavera 1 per la San Marino Academy. A dir poco amaro, per come si è evoluta la sfida del Green Club di Roma. Le capitoline, appaiate al pedice della classifica con le Titane, hanno sbattuto sui guanti di Gallesio già al 7’, quando l’estremo difensore ospite ha respinto un calcio di rigore di Guizzo. Vantaggio che non passa di mano, visto che è proprio la Lazio a spezzare l’equilibrio con Fonck. Le ragazze di Zaghini sono però pianamente in partita ed agguantano il pareggio con Sardo al 21’. Giornata di forti e contrastanti emozioni per l’attaccante dell’Academy, capace di raddoppiare il proprio score personale al 56’, quando il parziale vede le Titane volare sul 3-1, anche per effetto dell’acuto di Stoico al 23’. Michela De Angelis evita la sconfitta grazie all’intuizione che la porta ad inserire Mevoli poco prima dell’ora di gioco. L’attaccante impiega meno di nove minuti a ripagare la fiducia della propria allenatrice, accorciando al 60’ ed impattando dagli undici metri al 67’. Partita nuovamente in equilibrio e che corre su un filo sottile, che la San Marino Academy ha l’opportunità di tramutare in successo. Mancano infatti appena due minuti al 90’, quando Sardo si presenta sul dischetto per la trasformazione del potenziale 4-3. Davanti a lei l’ex di turno, Asia Scotti, che si toglie la soddisfazione di neutralizzare il rigore della probabile sconfitta laziale e negare così tripletta e giornata di gloria a Sardo, comunque trascinatrice dell’Academy nell’ottenimento di un ottimo risultato a margine di una bellissima prestazione.

Altra prova di forza e carattere per l’Under 17 Femminile di Giacomo Piva, che ha ricevuto a Domagnano il San Nicolò – terza forza del campionato di riferimento, nel pomeriggio di sabato. Le Titane hanno lanciato un chiaro segnale al Cesena, l’altra squadra a punteggio pieno nel torneo, ad oggi unica seria contendente delle Biancazzurrine per il primato nel raggruppamento emiliano-romagnolo. Vittoria ipotecata nei primi venti minuti, da Terenzi e compagne. La bomber sammarinese colpisce già al 4’, anticipando di qualche istante Toraldo – migliore in campo e autrice di quattro reti. Non da meno il rendimento realizzativo di Terenzi, che ne fa tre in diciannove minuti. Il poker è servito al quarto d’ora con Demiraj, mentre all’intervallo il parziale recita 7-0 grazie anche agli acuti di Benedettini e Fabbri. Nel secondo tempo segna solo Toraldo ed il punteggio lievita fino al 10-0 finale.

Scivolano sul campo del quotato Riccione Femminile, invece, le Giovanissime. Nei tre tempi di gioco, le romagnole vanno a segno sei volte mantenendo la propria rete inviolata. In copertina Sveva Giusini, in gol in ogni frazione. A referto trovano poi spazio anche Semprini, Dini e Padovani per il 6-0 con cui si chiude l’incontro.

Prosegue nella sua straordinaria stagione il gruppo Esordienti Femminile della San Marino Academy, impegnata nel torneo autunnale del Campionato Sammarinese U12. Contro la Libertas/Domagnano maturano 6 punti, frutto di tre vittorie in altrettante frazioni di gara. A Faetano è Brocculi ad aprire le marcature, prima della doppietta di Forcellini. Nel secondo tempo nuovamente Giada Brocculi griffa l’unica rete del parziale, mentre è demandato ad Andreini l’onore e l’onere di decidere l’ultima porzione dell’incontro, che proietta la San Marino Academy al primo posto in classifica dopo sei giornate. La Folgore, infatti, si vede scavalcare dalle Titane ed ora insegue ad un punto di distanza.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La Primavera 4 di Nicola Cancelli si conferma squadra da trasferta. Al netto dell’esordio stagionale con la capolista Mantova (0-2), infatti, i Biancazzurrini hanno infilato sette punti lontano da Dogana. Dopo la vittoria di Sassari ed il pareggio ad Arezzo, ieri è maturato un convincente successo sul campo del Legnago Salus – pure scavalcato in classifica. L’Under 19 si è imposta in rimonta, capitalizzando al meglio un secondo tempo da ricordare. A sbloccare il risultato in favore dei veneti è Davide Dal Degan, unico marcatore – al 10’ – nel corso della prima frazione. La rimonta sammarinese parte dalla panchina: Ricci, entrato al 61’, impiega meno di 300” per impattare, togliendosi la soddisfazione di griffare anche la rete del sorpasso all’82’. Nel maxi-recupero, infine, c’è spazio anche per Pietro Renzi che certifica la vittoria allo stadio Bertoldi per la San Marino Academy, in superiorità numerica dall’87’ per via dell’espulsione diretta comminata a Gabriele Veronese.

Cede invece di misura, nel derby col Rimini, l’Under 15 di Matteo Magnani. Succede tutto nei primi minuti dei due tempi di gioco, con Lorenzo Odimo a portare in vantaggio i romagnoli già al 3’. L’Academy trova il modo di pareggiare i conti ad inizio ripresa, grazie ad Elia Zavoli – subentrato nel corso dell’intervallo. Gioia effimera, purtroppo, dal momento che appena un minuto più tardi (50’) è Frati a trovare il pertugio per battere una seconda volta Bucci, con la rete del definitivo 2-1.

Onore vendicato dagli Allievi Nazionali, contrapposti ai pari età del Rimini, capaci di imporsi col medesimo risultato (2-1) all’Ezio Conti di Dogana. Uomo copertina Enea Della Balda, che apre le marcature al 37’ e firma la doppietta personale poco dopo la metà della ripresa. Nel mezzo, circa all’ora di gioco, la rete del momentaneo 1-1 di Aruta, insufficiente per portare punti alla causa biancorossa. Nel finale, Rimini in dieci uomini per l’espulsione di Drudi nel corso del primo minuto di recupero. Per l’Under 17 guidata da Alessandro Loris Bonesso si tratta della seconda vittoria in campionato, dopo quella strappata in casa della Triestina al debutto stagionale.

Ultima a scendere in campo l’Under 16 di Andrea Vangelista, che ha incrociato i tacchetti con i pari età dell’Arzignano Valchiampo. A Dogana va in scena una partita a dir poco combattuta e piena zeppa di episodi decisivi, che hanno favorito un’escalation di nervosismo in campo a stento controllata dal direttore di gara. Il primo matura in coda al primo tempo, quando Rossi di Forlì propende per l’espulsione diretta di Cenci – estremo difensore della San Marino Academy – che travolge un avversario nel tentativo di intervenire su un azzardato retropassaggio di un compagno. Vangelista è così costretto a gestire l’inferiorità numerica e gettare nella mischia, senza riscaldamento, Conti che rileva Berardinelli. Nonostante l’uomo in meno, l’Under 16 non subisce più di tanto il gioco avversario, ma quando deve registrare una seconda espulsione in avvio di ripresa, si rompe l’argine. Stavolta è Montali a lasciare anzitempo l’incontro, dopo un contatto proibito in area di rigore segnalato da un assistente arbitrale. A distanza di sette minuti, gli ospiti capitalizzano l’undici-contro-nove, passando in vantaggio con Dalla Riva. Altri sette giri di lancetta e Cotoarba griffa il raddoppio. Nel finale concitato, anche Verinelli deve fare in conti con un’espulsione, comminata a Edoardo Basso – entrato a dieci minuti dal termine.

Campionati regionali e provinciali

Si apre con una sconfitta della Juniores il fine settimana a livello provinciale e regionale della San Marino Academy. I ragazzi di Venerucci, in campo sabato al Don Pippo di Rimini, escono battuti di misura dalla Sanges. Dopo lo svantaggio ad opera di Benincasa in avvio, è Semperlotti a ristabilire l’equilibrio al 25’. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il guizzo vincente con il subentrato Broccoli, capitalizzando la rete maturata al 69’.

Non va meglio la trasferta a Misano dell’Under 14/A di Piselli, che incassa tutte e tre le reti siglate nell’incontro nel corso del primo tempo. Il punteggio si sblocca a favore grazie al rigore di Bouzzarria all’11’, poi raddoppiato nello score da Falcinelli. Corre infine il 33’ quando Asenov gonfia il sacco dell’Academy per la terza ed ultima volta. Sorridono, di contro, gli Under 15/B di Valentini, corsari a Rivazzurra nel pomeriggio di sabato. A far saltare il banco è l’acuto di Luca Alessandro Bollini, firmatario del definitivo 1-0 al 68’. Nella mattinata di ieri, allo stadio di Domagnano, anche gli Under 15/A di Baschetti hanno festeggiato un successo. Nel 2-1 rifilato al Città di Cattolica è determinante la freddezza di Gritti, impeccabile dal dischetto per tramutare i due penalties concessi alla San Marino Academy in tre punti. Nel mezzo, il momentaneo pareggio a cura di Serafini, durato appena due minuti.

A Montecchio, nella mattinata di ieri, si sono incrociate le Under 14 di San Marino Academy e Cesena iscritte al campionato regionale di categoria (U14 PRO). Incontro equilibrato nel primo tempo, dove sono i Biancazzurri a passare in vantaggio col solito Tesei – in gol al 25’. La gioia, per i ragazzi di Vanni, non dura purtroppo per più di quattro minuti: tanto basata infatti a Francesco Amico per impattare, anticipando di 120” Gatta nel tabellino che – all’intervallo – vede i romagnoli avanti. Nella ripresa una sfortunata autorete in avvio permette al Cesena di allungare sul 3-1, confermato al triplice fischio dell’arbitro. I pari età dell’U14 A/t9 hanno ospitato a Montegiardino i coetanei dell’Accademia Marignanese, dando vita ad uno spettacolare 2-2. Due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Liotti, i ragazzi di Piselli si sono visti riacciuffare al 30’ della ripresa da Arangio, dopo che la rocambolesca autorete di Volpinari aveva prodotto il primo momentaneo pareggio.

Fronte Esordienti, si segnala la bella prova – condita dal successo – contro la Vis Novafeltria. Al risultato omologato di 3-1 concorrono tre successi parziali, con reti di Riciputi, Lhabibi, Manuel Ricci, Console, Tiddia e Gasperoni (3-1, 2-0, 0-2, 1-0). Polveri bagnate, invece, per i coetanei contrapposti all’Accademia Marignanese. Dopo tre frazioni a reti inviolate, i romagnoli si impongono in quella conclusiva con un unico gol, per il 4-3 omologato (0-0, 0-0, 0-0, 0-1). Chiude il programma del fine settimana la lunga trasferta dell’U13 PRO, chiamata ad affrontare la Reggiana a domicilio. Sono i gigliati ad emergere vincitori in tutti e quattro i tempi di gioco, pur di misura nei primi tre. Per i giovani Titani, le reti di Manuel e Lorenzo Ricci (0-1, 0-1, 1-2, 1-3) nel 4-0 omologato a favore degli emiliani padroni di casa.

SETTORE FUTSAL

Largo successo per gli Under 19, che si sbloccano in campionato dopo le sfide a Sassuolo e Città del Rubicone. Travolgente la prestazione dei ragazzi di Selva alla palestra di Acquaviva, passando a condurre già al 4’ con Rocco Mularoni. La reazione del Ceisa Gatteo produce al punto dell’1-1 con Di Lisa. Tre minuti più tardi i Biancazzurri, ancora trascinati da Rocco Mularoni, rimettono la testa avanti. Il successivo acuto di Dolcini garantisce un margine di sicurezza che Zaganelli, a due minuti dall’intervallo, contesta per il 3-2 parziale. Nella ripresa arriva lo scatto decisivo per il successo dei Titani. Tre reti nei primi minuti, con doppietta di Barbano inframezzata dalla stoccata di Nicolò Mularoni, ipotecano una vittoria che passa anche da due minuti di superiorità numerica. Al 41’ viene infatti allontanato dal campo Hajjaji; ciononostante le ultime due reti – nell’8-2 conclusivo – non maturano nel periodo di power play. Bensì nell’ultimo quarto d’ora, quando anche Ballarini e Cavalli trovano posto nel tabellino marcatori.

Termina infine in perfetta parità la gara che chiude il lungo programma settimanale della San Marino Academy: sull’insidioso campo del Russi, gli Under 21 biancazzurri strappano un buon 2-2. Primo punto prodotto lontano da Acquaviva, dove al contrario i ragazzi guidati da Matteo Selva hanno infilato due vittorie in altrettante uscite stagionali. Il Russi trova un vantaggio-lampo con Benini, cui l’altro 7 in campo, Marinelli, risponde nel giro di una manciata di minuti. L’1-1 resiste fino alla metà del secondo tempo, quando di nuovo Benini riporta avanti la squadra di casa. Anche qui passa poco tempo prima della replica dei Titani: è Rocco Mularoni a piazzare il colpo del definitivo 2-2.

Campionato femminile Primavera 1, 6. giornata | Lazio – San Marino Academy 3-3

LAZIO

Scotti, Lucarelli (dal 58’ Stefani), Pizzi, Fonck, Petroz, Mossino, Repetti (dal 58’ Mevoli), Miglionico (dal 70’ Giglio), Iafrate, Pastore (dal 58’ Gobbo), Guizzo

A disposizione: Gregori, Orsomando, Troisi, Ciccone

Allenatore: Michela De Angelis

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio, Spataro, Falvo (dal 63’ Giannotti), Ghio, De Marsico, Lombardi, Stoico, D’Angelo (dal 70’ Yazici), Sardo, Gianni (dal 63’ Bruciaferri), Cuciniello

A disposizione: Basile, Ceppari, Luccaroni, Penta, Terenzi, Rizzi

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Giovanni Di Palma di Cassino

Assistenti: Devis Carpinelli di Aprilia e Giovanni Martino di Cassino

Marcatori: 12’ Fonck, 21’, 56’ Sardo, 23’ Stoico, 60’, 67’ rig. Mevoli

Ammoniti: De Marsico

Note: al 7’ Gallesio respinge un rigore a Guizzo; all’88’ Scotti respinge un rigore a Sardo

Campionato maschile Primavera 4, 7. giornata | Legnago Salus – San Marino Academy 1-3

LEGNAGO SALUS

Roncaglia, Acka (dall’86’ Fornasa), Marchesin, Castellan, Lonardoni, Pasquato, Mazzola (dall’84’ Rigoni), Veronese, Cordella, Petrov (dall’84’ Battistara), Dal Degan (dal 67’ Frison)

A disposizione: Basari, Tenani, Lovantin, Vazzana, Buoso, Xeka, Zanotto

Allenatore: Davide Pellegrini

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, F. Ciacci, Valli Casadei, Renzi, M. Ciacci (dal 46’ Ricardi), Medri, Caverzan, Vernazzaro (dal 90’+8’ Cervellini), Moretti (dal 61’ Zafferani), Righi (dal 61’ Giacopetti), Muratori (dal 61’ Ricci)

A disposizione: Chiarabini, Gasperoni, Biondi, Molinari

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Alessandro Maffeis di Vicenza

Assistenti: Giovanni Sbrescia e Massimo Ferrari di Legnago

Marcatori: 10’ Dal Degan, 66’, 82’ Ricci, 90’+5’ Renzi

Ammoniti: Medri, Pasquato, Vernazzaro, Castellan

Espulsi: Veronese

Campionato Under 17 Serie C, 8. giornata | San Marino Academy – Rimini 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Bugli, Marinucci (dal 62’ Giorgi), Manzi (dal 41’ Bindi), Battistoni, Marani, Mularoni (dal 46’ Forcellini), Pasolini (dall’80’ Zavoli), Dell’Amore, Della Balda, Valentini (dall’80’ Burioni)

A disposizione: Della Valle, Faetanini, Casali, Nicolini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

RIMINI

Di Ghionno, Bizzarri, Drudi, Fiordalisi (dal 46’ A. Casadei), Magi, Lepri (dal 46’ Battisodo), Gambini (dal 54’ Aruta), Conti (dal 73’ Pubani, Toni, Padroni (dal 78’ Brolli), Blasi

A disposizione: Ripari, Pedrini, Cagnoli, Rota

Allenatore: Michele Pieri

Arbitro: Simone Clemente di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Simone Carloni di Ravenna

Marcatori: 37’, 71’ Della Balda, 62’ Aruta

Ammoniti: Bugli, Pasolini, Giorgi, Marani, Marinucci

Espulsi: Drudi

Campionato Under 16 Serie C, 6. giornata | San Marino Academy – Arzignano Valchiampo 0-2

SAN MARINO ACADEMY

Cenci, Guidi (dal 70’ Zavoli), Mirchev, Pennacchini, Delvecchio (dal 70’ Colombini), Montali, Canarezza (dal 50’ Coletta), Deronjic (dal 70’ Molinari), Tamagnini (dal 50’ Grandoni), Berardinelli, Raschi (dal 70’ Baldazzi)

A disposizione: Podeschi, Onano

Allenatore: Andrea Vangelista

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Contarato, Giacomello (dal 60’ Cogo), Jamali, Zanetti, Biolo, Salviato, Cotoarba (dal 70’ Basso), Gori (dal 70’ De Munari), Menegatti (dal 55’ Urso), Senter (dal 55’ Fabris), Della Riva

A disposizione: Biasin, Campagnolo, Faedo, Korreshi

Allenatore: Marco Verinelli

Arbitro: Pierfrancesco Rossi di Forlì

Assistenti: Giorgio Piraccini ed Alessandro Fortunati di Cesena

Marcatori: 54’ Dalla Riva, 61’ Cotoarba

Ammoniti: Zanetti, Colombini, Basso

Espulsi: Cenci, Montali, Basso

Campionato Under 15 Serie C, 8. giornata | San Marino Academy – Rimini 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Battazza, Valentini, Tombini, Stefani, Giuccioli, Cika, Cervellini (dal 72’ Forte), Raschi (dal 62’ Carloni), Gheno (dal 46’ Zavoli), Ciacci (dall’82’ Berardi)

A disposizione: Frisoni, Balsimelli, Guidi, Amoretti, Pala

Allenatore: Matteo Magnani

RIMINI

Savoretti, Ciaroni, Odimo, Vichi, Arseni, Sammaritani, Vichi (dal 53’ Amantini), Fulvi, Illuzzi (dal 75’ Biagioni), Pensalfini (dal 75’ Celli), Frati

A disposizione: Mugellesi, Pedrelli, Mambelli, Bartolucci, Giovagnoli, Paganini

Allenatore: Francesco Berretta

Arbitro: Gioele Cacchi di Cesena

Assistenti: Joel Armando Njieukam di Cesena e Federico Corona di Rimini

Marcatori: 3’ Odimo, 49’ Zavoli, 50’ Frati

Ammoniti: Sammaritani

