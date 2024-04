San Marino Academy. Giovanili: la Primavera femminile esulta in zona Cesarini, tempo di coppa per gli U21 del futsal

SETTORE FEMMINILE

Pur avendo dovuto rinunciare forzatamente all’obiettivo salvezza, le ragazze della Primavera non hanno tirato i remi in barca. Anzi, nel recupero infrasettimanale della 18° giornata di campionato è arrivato per loro il secondo successo stagionale, esattamente un girone dopo il primo. In casa dell’Arezzo, mercoledì, è stato un gol all’ultimissimo secondo a far saltare il banco e a consegnare i tre punti al gruppo allenato da Filippo Zaghini. E biancoazzurro è stato anche il primo vantaggio: il tap-in di Valentina Sardo vale l’1-0 quando sono passati pochi minuti dal fischio d’inizio. L’Arezzo pareggia al tramonto di frazione con Fragnito, stabilendo un 1-1 che resiste immutato fino agli ultimissimi istanti di gara. Qui Lisa Stoico, lanciata in campo aperto da Sardo subito dopo una paratona di Basile, vince l’uno contro uno con il portiere locale e regala al gruppo biancoazzurro il colpo che vale il primo successo “sul campo” (in precedenza era arrivato un 3-0 a tavolino contro la Samp), utile per il morale ma anche per consolidare l’11° posizione. Nel fine settimana il campionato Primavera sarà in sosta. E c’è una gara da recuperare anche nell’agenda settimanale delle Under 15. In questo caso il riferimento è alla trasferta della 6° giornata, rimandata a suo tempo per le avverse condizioni meteo. Il Fossolo 76 attende le ragazze di Del Mastro domenica pomeriggio alle 18:15. Sempre domenica, ma al mattino, toccherà invece alle Under 12 scendere in campo per l’impegno dell’11° giornata di Campionato Sammarinese. L’avversario delle giovanissime Titane sarà il Faetano/San Giovanni. Si gioca a Faetano; palla al centro alle 9:15.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La formazione Primavera si prepara ad affrontare l’ultimo impegno casalingo. I ragazzi di Cancelli ricevono sabato pomeriggio, all’Ezio Conti di Dogana, il Trento. Sarà per loro la 21° e penultima fatica di campionato. Fischio d’inizio alle 15:00. Il 26° impegno attende invece le formazioni Under 15 e Under 17, entrambe di scena fuori dai confini di San Marino. Il Fiorenzuola farà gli onori di casa tra la mattinata e il tardo pomeriggio di domenica. Iniziano i più giovani con la sfida delle 11:00; i ragazzi di Bonesso saranno di scena invece a partire dalle 13:30. C’è il derby con il Cesena nel fine settimana degli Under 16 di Vangelista, che saranno padroni di casa in una sfida programmata alle 11:00 di domenica. Anche qui, come nel caso della Primavera, sarà l’Ezio Conti di Dogana a fare da cornice.

Campionati regionali e provinciali

Capolinea di campionato per gli Under 13 Professionisti, di scena sabato pomeriggio (ore 16:00) in casa del Parma. Gli Under 15 Provinciali di Valentini hanno invece in agenda un impegno doppio. Il primo lo hanno affrontato ieri pomeriggio sul campo del Pietracuta, che si è imposto per 2-1: vantaggio locale con Farneti e risposta sammarinese con Mularoni, cui Franzoni risponde a strettissimo giro per la rete che al fischio di chiusura risulterà decisiva. I giovani Titani torneranno immediatamente in azione domenica per la sfida della 25° giornata, in questo caso domestica. Saranno i pari età del River Delfini a far loro visita a Domagnano per un incontro che avrà inizio alle 10:30. I pari età allenati da Baschetti anticiperanno alle 9:15 – sempre della domenica – l’impegno della 25° e penultima giornata di campionato. A fare gli onori di casa nei loro confronti sarà l’Accademia Marignanese. Gara domestica invece per gli Under 17 Provinciali, che domenica, a Montecchio, riceveranno il Tropical Coriano (ore 10:30). Chi avrà un fine settimana senza impegni ufficiali saranno i ragazzi della formazione Under 19 provinciale, in quanto già scesi in campo (fuori casa) per la 20° giornata di campionato. La gara con la Promosport è infatti stata anticipata al mercoledì pomeriggio e si è chiusa con un 1-1 frutto del botta e risposta fra il riminese Casadei ed il sammarinese Salvi, quest’ultimo a segno 5’ prima del 90’. Il campo sportivo di Montegiardino si prepara ad accogliere le ultime sfide casalinghe (le penultime in assoluto) delle due formazioni Esordienti. In entrambi i casi gli avversari dei giovani Titani saranno i pari età dell’Accademia Marignanese: iniziano le due formazioni “B”, che si sfideranno sabato alle 15:30; domenica toccherà invece alle squadre “A”, l’una di fronte all’altra a partire dalle 10:30. In trasferta, infine, gli Under 14 Provinciali di Piselli, attesi dalla prova River Delfini. Si gioca sabato pomeriggio alle 15:30.

SETTORE FUTSAL

Archiviato il discorso campionato, gli Under 21 del futsal entrano in modalità Coppa Emilia-Romagna. Per la squadra di Selva, iscritta nel Girone B, l’esordio sarà esterno, segnatamente in casa del Città del Rubicone. Si gioca domenica alle 11:00. Le altre compagini facenti parte del raggruppamento dei giovani Titani sono Ceisa Gatteo, Calcio a Cinque Forlì, Calcio a Cinque Rimini, e Young Santarcangelo. Previste gare di sola andata; al termine del percorso, le prime due classificate dei due gironi guadagneranno l’accesso diretto alle semifinali.

Campionato femminile Primavera 1, 18. giornata | ACF Arezzo – San Marino Academy 1-2

ACF AREZZO

Cardarelli; Galassi, Baccaro, Rossi (dall’83’ Minciotti), Lunghi, Fragnito, Nasoni (dal 72’ Tomassini), Torres (dal 56’ Bolognesi), Carcassi, Martino (dal 72’ Tolomei), Taddei (dall’83’ Santini)

A disposizione: Gradolone, Bonadies, Fanelli, Materozzi

Allenatore: Simona Parrini

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro, Giannotti (dal 56’ Cuciniello), Bruciaferri (dal 49’ De Marsico), Ghio, Lombardi, Stoico, Modesti, Sardo, D’Angelo (dal 56’ Ceppari), Pirini

A disposizione: Blatti, Falvo, Gianni, Luccaroni, Penta

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello

Assistenti: Diletta Cucciniello di Arezzo, Antonio Orsini di Pontedera

Marcatori: Sardo, Fragnito, Stoico

