San Marino Academy. Giovanili: le ragazze della Primavera debuttano con la Lazio, U17 e U15 a caccia del bis

SETTORE FEMMINILE

Il campionato Primavera 2 era già iniziato lo scorso fine settimana, ma il cammino della San Marino Academy no. Domani, però, le Titane di Giacomo Piva faranno il loro esordio stagionale ospitando la Lazio, loro compagna di viaggio anche lo scorso anno nel campionato Primavera 1. Si gioca a Domagnano alle 15:00, con diretta streaming dell’incontro disponibile gratuitamente sulla piattaforma Titani.TV.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Dopo aver iniziato la loro stagione nella maniera più lieta possibile, le formazioni Under 15 e Under 17 puntano a replicare se stesse. La caccia al secondo successo su due, per entrambe, passa da un impegno sul manto di Dogana. Gli Under 15 saranno di scena all’Ezio Conti domenica alle 10:30, mentre gli Under 17 alle 13:30. In entrambi i casi l’avversaria sarà la Triestina. Questo sarebbe dovuto essere anche il week-end del debutto dei ragazzi della Primavera. Tuttavia, per un lutto che ha colpito recentemente il Novara, la squadra padrona di casa, il match è stato rinviato a martedì 1° ottobre alle 15:00.

Campionati regionali e provinciali



Le forti piogge cadute negli ultimi giorni in molte zone della Regione hanno portato all’annullamento del programma di gare afferente ai campionati regionali e provinciali. Ne consegue che le sfide San Marino Academy – Mezzolara (Under 18 Regionali) e San Marino Academy – Accademia Riminicalcio (Under 17 Provinciali), originariamente programmate per questo fine settimana, sono state rinviate a data da destinarsi.

