SAN MARINO ACADEMY. Giovanili: le ragazze della Primavera mettono la seconda, la Virtus Verona passa a Dogana

SETTORE FEMMINILE

Dopo essersi sbloccate in casa della Vis, le ragazze della Primavera centrano un’altra vittoria, la prima a Domagnano. Le giovani Titane di Piva sbloccano la gara contro il Bologna poco prima del quarto d’ora di gioco, con Terenzi. Iorio fa 2-0 al pronti-via della ripresa e qui il Bologna ha una rapida reazione che gli permette di accorciare con Ciamponi. Niente che metta in crisi le padrone di casa, di nuovo in gol con Benatti e poi con De Marsico, per un 4-1 parziale che viene poi “sporcato”, ma non messo in discussione, dal rigore di Paganelli. Rinviate per maltempo le gare delle Under 15 e delle Under 17, mentre sono scese regolarmente in campo le Under 12, costrette ad arrendersi ai pari età del Cailungo Bianco in tutte e tre le frazioni di gioco (3-0, 5-0, 3-0).

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il ritorno in campo della Primavera maschile non ha portato in dote punti. Il Giana Erminio ha imposto il fattore campo nei confronti dei ragazzi di Cancelli, regolati 3-0 con reti di Grossi, Ghisalberti e Bia, quest’ultimo a segno dopo l’espulsione di Enea Della Balda. Erano impegnati fuori casa anche gli Under 16, costretti a registrare la prima sconfitta stagionale. Il Rimini si porta immediatamente sul doppio vantaggio grazie a Fulvi Ugolini e Bucchi, cui Marra risponde al minuto 27’. Fabrizio Frati, nella ripresa, mette il sigillo definitivo sul successo dei Biancorossi. Con lo stesso punteggio – 3-1 – la Virtus Verona espugna l’Ezio Conti di Dogana nella categoria Under 17. Il primo tempo termina in perfetta parità, effetto del rapido botta e risposta – tra il 33’ e il 38’ – di Kuqi e Canarezza. Ma quest’ultimo viene espulso (doppia ammonizione) in chiusura di primo tempo, e così la Virtus sfrutta la superiorità numerica, nella ripresa, per piazzare l’allungo decisivo: il gol del raddoppio e del tris li segnano Marcolini e Abdic. Vince la Virtus Verona anche nella categoria Under 15: qui il 2-0 viene costruito al tramonto delle due frazioni di gioco: l’1-0 è di Cefari, mentre il 2-0, segnato al 3’ di recupero, porta la firma di Bertol.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

L’unica gara a sfuggire ai rinvii per maltempo è stata quella degli Esordienti “A”, sconfitti con un complessivo 4-1 dai pari età della Polisportiva Garden. Nessuna rete per i giovani Titani nelle quattro frazioni di gioco, terminate 0-2, 0-0, 0-2 e 0-2.

SETTORE FUTSAL

Il Futsal Cesena fa sua la sfida della seconda giornata del campionato Under 19. Bianconeri avanti con l’autorete di Lotti e poi subito sul 2-0 grazie al proprio portiere, Danesi. Samori e un altro autogol, quello di Fantini, danno il 4-0 ai padroni di casa entro il 13’ minuto effettivo. Dolcini accorcia per la San Marino Academy, che torna ad incassare altre due reti nella ripresa, da parte – rispettivamente – di Ait Malouk e Strazzella. L’ultima parola sul match è però di marca sammarinese: di Biordi l’acuto del definitivo 6-2 a pochi secondi dalla sirena di chiusura. Rinviata la gara degli Under 15 in casa dell’Osteria Grande.

Campionato femminile Primavera 2, 6. giornata | San Marino Academy – Bologna 4-2

SAN MARINO ACADEMY

Forcellini; Fabbri, Carli (dall’85’ Ceppari), Lombardi, Paolini (dall’80’ Falvo), De Marsico, Benatti (dall’80’ Primavera), Yazici, Iorio (dal 72’ Girolomoni), Terenzi (dall’85’ Saponaro), D’Aguì

A disposizione: Gallesio, Tamagnini, Pitonzo, Spataro

Allenatore: Giacomo Piva

BOLOGNA

Bedeschi; Bartolini (dal 46’ Bonassisa), Clausi, Baccarani, Ricci (dal 70’ Bettini), Paganelli, Ciamponi (dal 70’ Fari), Benedetti, Rufolo, Lunghi (dal 16’ Marchi), Gabrielli

A disposizione: Tarozzi, Maiorelli, Mercurio, Sciarretta, Nanni

Allenatore: Dario Di Donato

Arbitro: Ibrahim Rashed di Imola

Assistenti: Nicolò Raschiatore di San Benedetto del Tronto e Marco Serenellini di Ancona

Ammoniti: Forcellini

Marcatori: 14’ Terenzi, 46’ Iorio, 49’ Ciamponi, 53’ Benatti, 67’ De Marsico, 75’ rig. Paganelli

Campionato Primavera 4, 5. giornata | Giana Erminio – San Marino Academy 3-0

GIANA ERMINIO

G. Buzzi; Zizza, Nava (dal 70’ Sandre), Cassaghi, Maggi, Lenzi (dal 70’ Bonifacio), E. Buzzi (dal 73’ Rossi), Ciceri, Grossi (dall’81’ Bia), Andreoni, Brambilla (dal 73’ Ghisalberti)

A disposizione: Sala, Massini, Muntoni, Mangiagalli, Lucifaro, Piacezzi, Triberti

Allenatore: Vito Garzone

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani, Grazioso (dal 68’ Valentini), Vernazzaro, Medri, Fratticci, Bugli (dall’82’ Mularoni), Bianchi, Marfella, Dell’Amore (dal 68’ Protti), E. Della Balda

A disposizione: F. Della Balda, Valentini, Marinucci, Bindi, Zafferani

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Davide Fontana di Monza

Assistenti: Luca Esti di Brescia e Aurora Anastasi di Busto Arsizio

Ammoniti: E. Della Balda, Ciceri, Medri, Bianchi, Nava

Espulsi: E. Della Balda

Marcatori: 33’ Grossi, 80’ Ghisalberti, 90+2’ Bia

Campionato Under 17 Serie C, 6. giornata | San Marino Academy – Virtus Verona 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio (dall’82’ Baldazzi), Colombini, Meloni (dal 75’ Raschi), Montali, Zavoli (dal 75’ Molinari), S. Tamagnini, Deronjic (dal 64’ N. Tamagnini), Markaj (dal 64’ Grandoni), Arcangeli, Canarezza

A disposizione: Conti, Pennacchini, Guidi, Mirchev

Allenatore: Roberto Di Maio

VIRTUS VERONA

Girardi; Perinon (dall’80’ Piccoli), Nezha, De Rossi, Kuqi (dal 72’ Rossi), Perina, Scappini (dal 72’ Berengan), Scarsetto (dal 64’ Bianchini), Camassa (dal 63’ Franchini), Marcolini, Abdic (dall’80’ Bovo)

A disposizione: Podja

Allenatore: Marco Zanetti

Arbitro: Simone Topo di Cesena

Assistenti: Lorenzo Bartolini di Rimini e Pasquale Marchica di Bologna

Ammoniti: Montali, Canarezza, De Rossi, Marcolini

Espulsi: Canarezza (doppio giallo)

Marcatori: 33’ Kuqi, 38’ Canarezza, 71’ Marcolini, 78’ Abdic

Campionato Under 16 Serie C, 4. giornata | Rimini – San Marino Academy 3-1

RIMINI

Savoretti; Sammaritani, Odino, Vichi, Blagioni (dal 54’ Pensalfini), Tito, Amantini, Giovagnoli (dal 68’ Mambelli), F. Frati (dal 68’ Bartoli), Bucchi, Fulvi Ugolini (dal 54’ Miraka)

A disposizione: Mugellesi, Pedrelli, Guidi, A. Frati, Santi

Allenatore: Filippo Masolini

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Muccioli (dal 56’ Battazza), Berardi (dal 69’ Guidi), Tombini, Stefani, Pala, Valentini (dal 69’ Balsimelli), Massenzio, Marra, Ciacci, Raschi (dal 56’ Pari)

A disposizione: Fabbri, Amoretti, Zavoli, Cika

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Francesco Santillo di Forlì

Assistenti: Manuel Marani e Alessandro Perini di Forlì

Ammoniti: Tito, Ciacci

Marcatori: 3’ Fulvi Ugolini, 6’ Bucchi, 27’ Marra, 68’ F. Frati

Campionato Under 15 Serie C, 6. giornata | San Marino Academy – Virtus Verona 0-2

SAN MARINO ACADEMY

R. Michelotti; A. Ceccoli, Ionni (dal 29’ Frulli), Mazza, Piergiacomi (dal 77’ De Luca), Prendi (dal 77’ Gasperoni), Nicolini, Amati (dal 65’ M. Ceccoli), Taini, Angelini (dal 65’ L. Michelotti), Renzi (dal 41’ Testoni)

A disposizione: Della Valle

Allenatore: Dario Vanni

VIRTUS VERONA

Domenichini: Cona, Arrigoni, Danese, Targa (dal 58’ Salvetti), Negrini, Boachie (dal 70’ Bertol), Gilioli (dal 70’ Pellissier), Benedetti, Foladori, Cefali (dal 70’ Ferreri)

A disposizione: Dalla Rosa, Guardini, Leardini, Romani, Paschetto

Allenatore: Matteo De Politi

Arbitro: Mattia Sirotti di Cesena

Assistenti: Joel Armando Njieukam di Cesena e Manuel Vivona di Ravenna

Ammoniti: Angelini, Gilioli, Boachie, Ferreri

Marcatori: 38’ Cefari, 80+3’ Bertol

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 2. giornata | Futsal Cesena – San Marino Academy 6-2

FUTSAL CESENA

Danesi; Samori, Farneti, Baravelli, Strazzella

A disposizione: Guerrieri, Venzi, Battistini, Taviani, Ait Maoluk, Nencini, Maimone

Allenatore: Davide Elia Ghiotti

SAN MARINO ACADEMY

Mularoni; S. Fortunati, Dolcini, Lotti, Cavalli

A disposizione: Fantini, Biagioli, Crescentini, Biordi

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro 1:

Cronometrista:

Ammoniti: Baravelli, Strazzella, Cavalli

Marcatori: 1’11’’ aut. Lotti, 2’17’’ Danesi, 11’54’’ Samori, 12’44’’ aut. Fantini, 22’23’’ Dolcini, 30’45’’ Ait Malouk, 36’36’’ Strazzella, 39’43’’ Biordi

