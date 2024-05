San Marino Academy. Giovanili: le Under 17 capolinea stagionale, gli Under 15 ai quarti del Torneo “Sarti”

ATTIVITÀ FEMMINILE

Sfumata la possibilità di accedere agli ottavi di finale, le Under 17 si accingono a concludere la Fase Interregionale – e quindi la stagione – ricercando quella che sarebbe la loro quarta vittoria di fila. Dopo due gare casalinghe, le Titane di Giacomo Piva saranno di scena nelle Marche, segnatamente in casa della Recanatese, che le attende domani alle 18:00.

ATTIVITÀ NAZIONALE

Dopo il pareggio d’esordio, trova la prima vittoria al torneo “Carlo Di Fabio” la formazione Primavera di Cancelli, capace di superare il Cava Ronco per 2-0: a segno Moretti nei minuti di recupero dopo l’autorete di Rabiti alla mezz’ora. Doppia vittoria in settimana per gli Under 15 e accesso ai quarti di finale del Torneo “Sarti” garantito. La sfida allo United Riccione, sospesa sul punteggio di 2-0 per i Titani, è ripartita dal 23’ e ha visto il successo dei ragazzi di Magnani per 4-2: il 3-0 di Marra arriva al tramonto del primo tempo, ma poco prima dell’intervallo c’è tempo per la rete di Polverelli che ridà speranza allo United. Guidi per il 4-1 Academy al pronti-via della ripresa, risultato che sarà ritoccato un’ultima volta dallo United, segnatamente da Pari, al 3’ di recupero. Il successo nell’ottavo di finale arriva invece a spese della Virtus Cesena: il 2-0 è scritto dalla rete di Raschi al 10’ del primo tempo e dall’autorete di Bianchi al 28’ della ripresa. Ai quarti di finale i Titani sfideranno la S.P.A.L.: si gioca domani alle 19:30 a Russi.

ATTIVITÀ PROVINCIALE E REGIONALE

Buona anche la seconda per gli Allievi Provinciali al Torneo “Città del Teatro”. A cadere sotto i colpi dei ragazzi di Zanotti, stavolta, è il Bakia Cesenatico, regolato 4-1 grazie ai centri di Burioni, Pasolini, Mattei e Biordi, che arrivano dopo l’iniziale vantaggio del Bakia a firma di Mishtaku. Non va altrettanto bene agli Esordienti nelle prime due gare della Victoria Cup, entrambe disputate nella serata di ieri. Nel primo caso lo Junior Gatteo si è imposto per 4-0, mentre nel secondo Academy e Scott Due Emme (che nel frattempo ha sostituito l’indisponibile Polisportiva Garden) chiudono senza reti. Sempre in tema di Victoria Cup, ma relativamente alla categoria Under 14, la San Marino Academy si appresta ad affrontare due sfide nella mattinata di domenica. A San Giuliano i ragazzi di Piselli affronteranno nell’ordine il River Delfini (ore 9:30) e il Morciano (ore 10:25). Oggi tocca invece agli Under 13 di Mastini debuttare al Torneo Internazionale “Città di Rimini”: la prima gara, disputata alle 16:00, è stata contro il Mestrinorubano; a seguire la sfida all’Hajduk Spalato (ore 18:00).

