San Marino Academy. Giovanili: le Under 17 suonano la Settima, alla S.P.A.L. i tre incontri del week-end

SETTORE FEMMINILE

A Faetano, la Frugesport blocca le Under 15 sul 2-2. Castello e Magalotti danno due volte il vantaggio alla compagine allenata da Alessandro Argilli, sempre ripresa da Valmori, che segna all’alba del secondo e del terzo tempo. Non vogliono invece saperne di rallentare le Under 17, che vincono anche la seconda gara settimanale dopo il recupero con la S.P.A.L. e allungano la striscia dorata a sette successi filati. Anche il CUS Parma, come la formazione ferrarese, viene ricevuta a Montecchio, dove Penserini, con un tiro deviato, dà il vantaggio alla San Marino Academy, che poi raddoppia sul finire di primo tempo con Gambuti. La ripresa si apre con il 3-0 di Penserini, che viene raggiunta nel novero delle “doppiettiste” di giornata da Lozzi, a segno al 64’ su rigore e dieci minuti dopo con un potente mancino dal limite, a completare il definitivo 5-0. Le Under 12 sono costrette a cedere al Cailungo Bianco in tutte e tre le frazioni di gioco. La prima è decisa da un’unica rete, quella di Esposito, mentre nel secondo – che termina col risultato di 2-0 – vanno a referto Stradaioli e Marcattoli. Quest’ultimo marchia con una doppietta anche la terza frazione di gioco, dove però arriva il gol delle giovani Titan: la firma è quella di Anna Bianchi.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Stavolta non arrivano punti dai quattro campi delle formazioni nazionali. Gli Under 15 e gli Under 17 vengono superati a domicilio dalla S.P.A.L., che si prende anche il confronto Under 16. In quest’ultimo caso era stato proprio dei ragazzi di Bonesso il primo vantaggio, che arriva al 9’ con il rigore di Marra. Rustichelli e Paiola riescono a ribaltare le sorti dell’incontro prima della fine del primo tempo; poi, all’alba del secondo, Infantocci dilata un gap che torna a farsi minimo nei minuti di recupero, quando di nuovo Marra trova il modo di gonfiare la rete spallina per il definitivo 3-2. Anche nella categoria Under 15 il primo vantaggio è di marca sammarinese ed arriva dagli undici metri. Il gol di Mazza illude per una decina di minuti i ragazzi di Vanni, raggiunti da Visentini prima che Barbitani, a ridosso del quarto d’ora della ripresa, completi la rimonta. In capo a 10’ la S.P.A.L. avrebbe anche il rigore del 3-1, ma Ryan Michelotti si conferma specialista della disciplina: dopo averne parato uno al Caldiero Terme, la settimana prima, si ripete anche sullo spallino Gallerani. È un episodio che dà linfa ai giovani Titani, che nel giro di 5’ contro-ribaltano la situazione con la doppietta di Nicolini, salvo vedersi scavalcare per la seconda – e stavolta definitiva – volta per le reti di Meta e Bizzi ì, che impiegano soli 3? per fare saltare il banco. Sono quattro i gol segnati dalla S.P.A.L. anche nella categoria Under 17. Qui l’1-0 è degli ospiti, che mandano a segno Straforini dopo neanche 2’ di gioco. La doppietta di Markaj fa cambiare il vento della sfida, ma solo momentaneamente: la S.P.A.L. ritrova la linea di galleggiamento con Desiderato, prima che Ruffino e Berti piazzino l’allungo da tre punti. Non ci sono gol all’attivo per la San Marino Academy, invece, nella trasferta di Trento: i padroni di casa si impongono 2-0 sui ragazzi di Cancelli, aprendo nel primo tempo con Festi e chiudendo nella ripresa con Miola.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Gli Under 18 Regionali non riescono proprio a scrollarsi di dosso l’”X factor”: la Dea Rimini impone loro il quarto pareggio consecutivo, questo con reti a differenza dei due precedenti. Ed è un pareggio dal sapore amaro, visto che l’acuto del 2-2 arriva nell’ultimo segmento di gara, quando i Titani erano riusciti a trovare nuovamente il vantaggio – con Raschi – dopo il botta e risposta tra Burioni e Para; di quest’ultimo anche il gol che scrive il definitivo verdetto di Dogana. Dopo un periodo di magra, nel quale erano arrivate tre sconfitte ed un pareggio, tornano ad esultare pienamente gli Under 17 Provinciali, che espugnano il campo del Corpolò “B” con il punteggio di 4-1. Sono le reti di De Biagi e Biordi a spianare la strada ai ragazzi di Venerucci nella prima mezz’ora di gioco; i padroni di casa accorciano con Bianchi, ma poi pensano nuovamente De Biagi e Biordi a proteggere i tre punti dei giovani Titani. Dopo il 4-0 della settimana prima, arriva un altro ampio successo degli Under 16 Interprovinciali, che stavolta si spingono fino ad un 8-1 sul campo della Stella. Maiani, Colapinto e Gritti mettono le cose bene in chiaro entro i primi 19’, prima che i riminesi abbozzino una replica con Severini. Nulla che intacchi al concentrazione dei ragazzi di Frino, che tornano a martellare con Maiani, Gasperoni, Broccoli e Gritti, che chiude la propria giornata con una tripletta. Si fermano gli Under 14 Provinciali di Piselli dopo sei risultati utili consecutivi. Fatale la trasferta in casa dell’Accademia Marignanese, che gonfia tre volte la porta dei Titani con Battaglia, Rossi e Magi, mentre a Pignatiello, nel finale, non riesce il colpo del 3-1 su calcio di rigore. Un fine settimana senza punti anche per gli Under 15 Provinciali, superati 6-1 dal Misano, padrone di casa: Achilli accorcia dopo il 4-0 parziale a firma di Martini, Alia e Tonti (doppietta); i sigilli conclusivi li appongono Bouzarria e Ferri. Gli Under 14 Provinciali di Valentini centrano la seconda vittoria consecutiva, stavolta a spese del Bellaria Igea Marina, che dimezza le distanze con Uka dopo le reti di Giovagnoli e Tiddia, mentre il finale di gara è ancora appannaggio dell’Academy, che arrotonda nuovamente con Giovagnoli e con un’autorete avversaria, Il Cesena si impone in entrambe le categorie dei “Professionisti”. Gli Under 14 cedono 7-1 ai pari età bianconeri, che mandano a referto Gallo, Kadiu (doppietta), Succi (doppietta) e Boca (doppietta). Nel mezzo si era intromesso Berardinelli per il provvisorio 4-1. Nella categoria Under 13 il risultato aggregato recita 4-0, effetto delle vittorie cesenati in tutte le frazioni di gioco. La prima si chiude 4-0, mentre la seconda 3-1, con rete sammarinese di Macina. 3-1 anche il terzo tempo, quando a referto va Sensoli. 1-0 invece il punteggio del quarto ed ultimo tempo. Gli Esordienti “B” sono scesi in campo per due impegni ravvicinati. Al sabato, i giovani Titani hanno ceduto 4-0 all’Accademia Marignanese, con i punteggi parziali di 0-1, 0-2, 0-2 e 0-2. Un paio di gol sammarinesi all’attivo nella sfida del giorno seguente contro il Morciano, che però, proprio come l’Accademia Marignanese, riesce infine ad espugnare il campo di Montegiardino. Dopo un primo tempo a reti inviolate, gli ospiti firmano un 1-0 nel secondo, seguito da un 2-0 Academy scritto da Simoncini e Giovagnoli; 2-0, ma di segno negativo per i rahgazzi di casa, nella quarta ed ultima frazione,, L’aggregato dice 3-2 Morciano.

SETTORE FUTSAL

Il Multieventi non porta con sè il ritorno ad un risultato utile. Gli Under 19 reagiscono alla grande dopo il 2-0 del Bologna, che però, sfruttando il portiere di movimento, riesce infine a piazzare la zampata da tre punti. Le parate di Fantini tengono intatto lo 0-0 per i primi 5’ (effettivi); poi a sparigliare le carte pensa Caselli, che fa il vuoto con un doppio dribbling in banda prima di recapitare a Storri un pallone solo da toccare in rete. Il palo salva i ragazzi di Selva sullo stesso Storri, prima che Luca Motolese raddoppi con una giocata molto simile a quella di Caselli, questa però finalizzata in prima persona con un mancino incrociato forte e preciso. Qui la squadra di Selva perde un po’ di confidenza, che ritrova ad inizio ripresa grazie ad una doppia fiammata di Dolcini. Il numero 8 biancoazzurro accorcia con una ‘puntata’ imparabile dopo un dribbling secco in banda. Passano pochi secondi (effettivi) ed è sempre Dolcini a completare la risalita della San Marino Academy. Qui, anziché puntare il diretto avversario, sceglie di triangolare con Simone Fortunati, che gli restituisce un pallone perfetto da scaricare in fondo al sacco. Simone Fortunati che poco dopo prova a mettere in porta il fratello Luca: impresa che riesce anche grazie al contrasto vinto dal numero 7, che si presenta solo davanti a Sarrubbi e prova a batterlo in diagonale, ma il portiere del Bologna salva il risultato con una grande risposta di piede. Le occasioni di Caselli (diagonale fuori di poco) e Simone Fortunati (conclusione ravvicinata che finisce sul fondo, ma in equilibrio precario) anticipano la fase nella quale Alberto Carobbi – tecnico del Bologna – decide di varare il portiere di movimento. Ed è con l’uomo in più nella metà campo avversaria che i Felsinei la risolvono: Luca Motolese raccoglie un’imbucata e calcia da posizione centrale, cogliendo un doppio palo anche per la parata di Fantini; la palla resta comunque in zona rossa, dove irrompe Caselli che calcia sporco ma in maniera sufficientemente decisa da spingere la sfera oltre la linea di porta, seppure di poco. Nel finale i Titani provano a loro volta a risalire col portiere di movimento, ma senza essere incisivi. Anzi, l’ultimo pericolo lo procura Ettaouil con un mancino che, deviato da Fantini, si stampa all’incrocio.

Campionato Primavera 4, 10. giornata | Trento – San Marino Academy 2-0

TRENTO

Santer; Stankov, Festi, Fontana, Miola, Mahecha Florez (dal 46’ Puzic), Franchi, Marques Dos Santos (dal 68’ Simeoni), Chanii (dal 62’ Oduro), Ruffato (dal 46’ Sartori), Coser (dal 77’ Lorenzi)

A disposizione: Broseghini, Palushi, Carrieri, Modena, Schneider, Tomassoni, Quintarelli, Grossi

Allenatore: Ruben Arie Olivera Da Rosa

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Valentini, Righi, Vernazzaro, Zafferani (dal 46’ Marani), Fratticci, Bugli (dal 78’ Marinucci), Bianchi, Marfella (dal 78’ Protti), E. Della Balda (dall’81’ Yazici), Dell’Amore (dal 60’ Ricci)

A disposizione: Conti, Biondi, Grazioso, Mularoni

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Denis Stefani di Arco Riva

Assistenti: Andrea Canali di Trento e Valeriano Giovannini di Rovereto

Ammoniti: Chanii, Sartori, Franchi, Marani, Festi

Marcatori: 11’ Festi, 73’ Miola

Campionato Under 17 Serie C, 12. giornata | San Marino Academy – S.P.A.L. 2-4

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci; Delvecchio, Baiardi, Meloni, Montali, Mirchev (dal 78’ Deronjic), S. Tamagnini (dal 67’ Molinari), Pennacchini, Markaj, Arcangeli (dal 78’ N. Tamagnini), Grandoni (dal 58’ Canarezza)

A disposizione: Cenci, Guidi, Raschi, Podeschi, Zavoli

Allenatore: Roberto Di Maio

S.P.A.L.

Mazzocchi; Donattini, M. Garzetta, Neri (dal 58’ Falcinelli), D. Garzetta, Dattilo (dal 78’ Tony), Osti, Leoni (dal 78’ Casella), Annovi (dal 58’ Ruffino), Desiderato (dal 78’ Zucchini), Straforini (dal 67’ Berti)

A disposizione: Rabbi, Zoratti

Allenatore: Emiliano Corsi

Arbitro: Davide Tamburini di Forlì

Assistenti: Norman Libassi e Manuel Marani di Forlì

Ammoniti: D. Garzetta, S. Tamagnini, Donattini

Marcatori: 2’ Straforini, 11’ e 28’ Markaj, 34’ Desiderato, 63’ Ruffino, 70’ Berti

Campionato Under 16 Serie C, 10. giornata | S.P.A.L. – San Marino Academy 3-2

S.P.A.L.

Zanetti; Vecchiatini, (dal 72’ Di Carlo) Auxilia (dal 50’ Zompetta), M. Zanetti, Siviero (dal 60’ Nigro), Bernardinello (dal 60’ Pedriali), Brusa, Cassetti (dal 72’ Barasi), Rusticelli (dal 50’ Rossi), Infantocci (dal 50’ Montanari), Paiola

A disposizione: Bergonzini, Bastelli

Allenatore: Eros Schiavon

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Zavoli, Balsimelli (dal 65’ Guidi), Muccioli (dal 41’ Carloni), Stefani (dal 41’ Berardi), Pala, Valentini (dal 75’ Amoretti), Cervellini (dal 75’ Pari), Marra, Ciacci (dal 75’ Cika), Massenzio (dal 65’ Raschi)

A disposizione: Sami

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Gioele Cacchi di Cesena

Assistenti: Antonio Abramo di Bologna e Roberto Maiorana di Faenza

Ammoniti: Rossi

Marcatori: 9’ (rig.) e 80+1’ Marra, 15’ Rusticelli, 37’ Paiola, 46’ Infantocci

Campionato Under 15 Serie C, 12. giornata | San Marino Academy – S.P.A.L. 3-4

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti; Prendi, Piergiacomi, Mazza, Della Balda, M. Ceccoli (dal 51’ Ionni), Nicolini (dal 71’ Frulli), A. Ceccoli, Shehi (dal 71’ Testoni), Taini (dal 71’ Lepri), Angelini

A disposizione: Azzouine, De Luca, L. Michelotti, Renzi

Allenatore: Dario Vanni

S.P.AL.

Ferrari; Sidero (dal 68’ Faba), Visentini, Dalmonte, Siena, Morrone (dal 68’ Prosdocimi), Meta, Barbirati (dal 56’ Bizzi), Pazzi (dal 56’ Lauri), Gallerani (dal 56’ Guiducci), Paesanti

A disposizione: Mazzini, Balboni, Augello, Chiccoli

Allenatore: Alessandro Viviani

Arbitro: Giuseppe Mongardi di Lugo di Romagna

Assistenti: Marco Gerardo Cauzillo e Cristian Morra di Ravenna

Ammoniti: Angelini, Delmonte, Visentini

Marcatori: 12’ rig. Mazza, 22’ Visentini, 43’ Barbirati, 63’ e 68’ Nicolini, 74’ Meta, 77’ Bizzi

Note: 53’ R. Michelotti para un rigore a Gallerani

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 8. giornata | San Marino Academy – Bologna 2-3

SAN MARINO ACADEMY

Crescentini; Lotti, Dolcini, Cavalli, S. Fortunati

A disposizione: Laglia, Fantini, L. Fortunati, Biordi

Allenatore: Matteo Selva

BOLOGNA

Sarrubbi; Cavicchi, Pesapane, Ettaouil, Dalla Casa

A disposizione: Lamberti, Tori, Moro, M. Motolese, Storri, L. Motolese, Caselli

Allenatore: Alberto Carobbi

Arbitro 1: Vitaliano Qattromani di Reggio Emilia

Cronometrista: Lucia Cerchiara di Rimini

Ammoniti: Pesapane, Laglia

Marcatori: 5’51’’ Storri, 19’47’’ L. Motolese, 23’07’’ e 23’38’’ Dolcini, 36’13’’ Caselli

