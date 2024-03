San Marino Academy. Giovanili: l’U14 PRO chiude battendo il Rimini a domicilio

ATTIVITÀ NAZIONALE

Bilancio in perfetto equilibrio, a margine del triplo confronto tra San Marino Academy e Arzignano Valchiampo che ha coinvolto le formazioni maschili U15, U16 e U17 di entrambi i club. Curiosamente, nessuno è riuscito a far valere il fattore campo. Così i Giovanissimi di Magnani, pur essendo passati in vantaggio al 24’ con Marra, hanno incassato il pareggio di Gostimirovic prima dell’intervallo. Nei minuti finali sono stati gli ospiti a trovare l’episodio decisivo, segnando prima con Frighetto per poi assicurarsi i tre punti con Dalli Cani. L’altra sfida disputata sul territorio sammarinese ha coinvolto gli Under 17, che hanno dato vita ad una sfida divertente e vivace – terminata 3-3. Amaro in bocca per i ragazzi di Bonesso, tre volte in vantaggio e raggiunti in altrettante occasioni – l’ultima in pieno recupero. Andando con ordine, è Pasolini ad aprire le marcature mentre Markovic impatta nell’ultimo minuto del primo tempo. Poco dopo l’ora di gioco Battistoni riporta avanti i Titani, prima del botta e risposta tra Egbeji e Marani in dirittura d’arrivo. Quando tutto sembrava propendere per il successo dei Biancazzurri, la zampata di Querin al 90’+2’ ha fissato il definitivo 3-3.

Rientro col sorriso, invece, per l’Under 16 di Andrea Vangelista, cui basta il penalty freddamente trasformato da Colombini al 31’ per aver ragione dei pari età dell’Arzignano Valchiampo, battuti a domicilio.

Nulla da fare infine per la Primavera 4, che ha ospitato a Dogana il Sestri Levante nel pomeriggio di sabato. All’Ezio Conti gli ospiti colpiscono una volta per frazione di gioco, costringendo i ragazzi di Cancelli – squalificato e sostituito in panchina da Rafaiani – alla sconfitta per effetto dei gol di Crudeli e Ferretti.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

Seconda vittoria nelle ultime sette uscite, in cui è maturata un’unica sconfitta, per la Juniores Provinciale di Venerucci – assente per squalifica ed eccezionalmente sostituito in panchina da Frino. A Montecchio, con la Sanges, arriva un’amplissima vittoria per 7-1. All’intervallo l’Academy conduceva per 2-0 grazie a Baldani e Semperlotti, mentre il gol di Benincasa in avvio di ripresa è risultato essere un fuoco di paglia per gli ospiti. A cavallo dell’ora di gioco la doppietta di Gualtieri ha messo in discesa la gara che le stoccate di Tamburini, Pasqualini e ancora Baldani hanno definitivamente portato dalla parte dell’Academy.

Doppio impegno in settimana per l’Under 15 di Baschetti, che ha disputato nuovamente la sfida con il Città di Cattolica – per la quale è stata disposta la ripetizione a seguito di un chiaro errore tecnico arbitrale nell’incontro precedente. I cattolichini si sono imposti 2-0 grazie ad una partenza in quarta, culminata nelle reti di Casadei e Bolognini nel quarto d’ora iniziale. I Biancazzurrini si sono riscattati prontamente, infilando ieri cinque volte la porta dell’Academy Riccione. Succede tutto nella ripresa quando la doppietta di Maiani, insieme agli acuti di Gritti, Cangini ed un’autorete di Casadei hanno determinato il 5-0 finale.

Spettacolare 3-3 per l’Under 15 Provinciale B, che ha ospitato a Domagnano la Polisportiva Garden. Romagnoli subito avanti 2-0 grazie a Ricci e D’Innocenzo, ma è straordinaria la reazione dei ragazzi di Marco Valentini che accorciano con Biordi, prima di ribaltare il risultato nella ripresa con De Guarrini e Petreti, subentrato da appena sei minuti. La vittoria sfuma in chiusura, quando Diego Ciriaco – al 70’ esatto – trova la terza rete per la Polisportiva Garden e fissa il risultato sul 3-3.

Non ci sono sorprese, invece, nell’ultimo impegno di campionato per gli Under 14 PRO. Impegnati allo stadio Mazzotti contro il Rimini, i Biancazzurrini di Vanni hanno fornito una brillante prestazione, che è valso un successo per 2-0 in trasferta. Ad aprire le marcature è Vittorio Tesei, in gol al 20’, mentre il raddoppio di Angelini ed una solida fase difensiva hanno fatto il resto.

I coetanei iscritti al Campionato Provinciale hanno invece incassato una sconfitta a Fiorentino, dove il Misano è passato due volte con Falcinelli ed il subentrato Rusciadelli. Il momentaneo 1-1 siglato da capitan Borgelli non è bastato alla squadra di Giuseppe Piselli per incamerare punti.

Nulla da fare nemmeno per l’U13 PRO, all’ultimo impegno davanti al proprio pubblico prima di chiudere il campionato in trasferta a Parma. Il Bologna ha infatti vinto tre delle quattro frazioni di gara – due delle quali di misura –, non riuscendo a segnare nella terza. Risultato omologato, dunque, di 4-1 in favore dei felsinei (0-5, 0-1, 0-0, 0-1).cSi tolgono infine la soddisfazione di imporsi in uno dei quattro tempi di gioco, sul campo della Dea Rimini, gli Esordienti Provinciali A. Di Pignatello la rete nell’1-0 iniziale, prima di incassare tre sconfitte parziali di pari misura nel 3-1 omologato (1-0, 0-1, 0-1, 0-1).

ATTIVITÀ FEMMINILE

Rinviata a mercoledì 6 aprile l’impegno della Primavera 1 Femminile, che incrocerà l’Arezzo a partire dalle ore 15:00. Settimana avara di successi, invece, per l’Under 15. Le Giovanissime, dopo la sconfitta infrasettimanale ad opera della SPAL – passata 5-0 mercoledì a Ferrara –, sono andate incontro ad uno 0-3 casalingo contro le pari età del Rimini. Posticipato a mercoledì prossimo, invece, l’impegno nel Campionato Sammarinese U12 per le Esordienti, che affronteranno la Folgore 1 a Falciano dalle 17:00. Questo perché nel fine settimana le più giovani calciatrici del comparto Academy sono salite a Reggio Emilia per la Fase Interprovinciale della Danone Cup, imponendosi nei confronti di Fossolo 76 e Sassuolo, tanto nelle gare tecniche quanto in partite vere e proprie. Con le Neroverdi è terminata 2-0 con reti di Forcellini e Magalotti, quest’ultima a segno anche nella gara precedente (3-1 in rimonta, Brocculi e un’autorete a completare il tabellino). Per le Biancazzurre, che hanno chiuso tra le prime quattro squadre dell’Emilia-Romagna, si aprono così le porte del turno successivo. La Fase Regionale, salvo cambiamenti, dovrebbe svilupparsi in un quadrangolare il prossimo 20 aprile, nel bolognese.

Indolore il K.O. cui sono andate incontro le Under 17 di Piva, già certe della qualificazione alla Fase Interregionale dopo i successi ai danni di Cesena ed Empoli. Nell’ultimo incontro ad Arezzo, le Titane incassano una sconfitta per 4-1 maturata nel finale. A cura di Stoico il momentaneo pareggio al 75’.

ATTIVITÀ FUTSAL

Nella ventiduesima ed ultima giornata di Campionato Regionale U21, la San Marino Academy va incontro alla sconfitta sul campo del Forlì. Galletti avanti 4-1 all’intervallo, grazie alla rete di apertura siglata da Di Primio, mentre la doppietta in due minuti di La Corte incanala il successo dalla parte dei padroni di casa. Il poker a cura di Tesfaladet, mentre Podeschi trova la via del gol per il momentaneo 1-4 in pieno recupero. Nel secondo tempo è ancora il Forlì a colpire, festeggiando il bis da parte di Di Primio. Al 53’ Valentini alleggerisce il passivo, depositando in fondo al sacco il punto del definitivo 5-2 in favore dei romagnoli.

Campionato maschile Primavera 4, 19. giornata | San Marino Academy-Sestri Levante 0-2

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Caverzan, Riccardi (dal 75’ Bugli), Vernazzaro, Medri (dal 75’ Biondi), Marinucci, Bindi, Della Balda (dall’83’ Protti), Moretti, Righi (dal 64’ Molinari), Yazici (dal 64’ Ricci)

A disposizione: Chiarabini, Valentini, Muratori

Allenatore: Maurizio Rafaiani (Cancelli squalificato)

SESTRI LEVANTE

Sias, Galatolo, Calloni, Pastorino (dall’86’ Fusco), Ferretti, Colucci, Crudeli, Mermina, Lemus (dal 67’ Ziane), Martorana (dall’86’ Guarino), Sgambelluri (dal 75’ Caceres)

A disposizione: Olivieri, Sofato, Nicolini, Giuliano, Mazzarello

Allenatore: Luca Galimberti

–

Arbitro: Lorenzo Zannoni di Cesena

Assistenti: Lorenzo Zampa e Manuele Milandri di Cesena

Marcatori: 25’ Crudeli, 56’ Ferretti

Ammoniti: Pastorino, Biondi

Campionato Under 17 Serie C, 25. giornata | San Marino Academy-Arzignano Valchiampo 3-3

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Forcellini, Giorgi (dal 62’ P. Valentini), Bugli, Marani, Battistoni, Protti (dal 62’ Mularoni), Pasolini (dal 62’ Zavoli), Tamagnini, Dell’Amore, F. Valentini

A disposizione: Baldacci, Giorgetti, Manzi

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Contarato, Xotta, Biondani (dal 57’ Galiotto), Markovic, Giorietto, Pegoraro (dal 57’ Baccaro), Verzè (dal 57’ Querin), Guzzo, Ghigi (dal 46’ Egbeji), Castegnaro, Preto

A disposizione: Ceresato, Aloisio, Vitali, Mosescu

Allenatore: Franco Bonente

Arbitro: Samuele Sarti di Rimini

Assistenti: Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Liam Sapucci di Rimini

Marcatori: 26’ Pasolini, 45’ Markovic, 64’ Battistoni, 85’ Egbeji, 87’ Marani, 90’+2’ Querin

Ammoniti: Marani, Baccaro, Forcellini, Zavoli

Campionato Under 16 Serie C, 17. giornata | Arzignano Valchiampo-San Marino Academy 0-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Biasin, Jamali (dal 73’ Campagnolo), Faedo (dal 45’ Biolo), Zanetti, Giacomello, Salviato (dal 46’ Korreshi), De Munari (dal 46’ Dalla Riva), Gori (dal 73’ Pigozzo), Urso (dal 63’ Menegatti), Basso (dal 46’ Fabris), Cotoarba

A disposizione: Boschetto, Narciso

Allenatore: Marco Verinelli

SAN MARINO ACADEMY

Cenci, Mirchev, Guidi, Montali, Delvecchio, Colombini, Molinari (dal 73’ Tani), Deronjic, Grandoni, Pennacchini (dal 63’ Berardinelli), Markaj (dal 73’ Baldazzi)

A disposizione: Conti, Zavoli, D’Angeli, Meloni

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Davide Romano di Mestre

Assistenti: Kristian Bjeljarevic e Dorde Ljiljak di Schio

Marcatori: 31’ rig. Colombini

Ammoniti: Molinari, Jamali

Campionato Under 15 Serie C, 25. giornata | San Marino Academy-Arzignano Valchiampo 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Zavoli, Battazza (dall’83’ Pala), Stefani, Muccioli (dal 66’ Guidi), Giuccioli, Partisani, Cervellini (dal 46’ Carloni), Marra, Gheno, Raschi (dall’83’ Valentini)

A disposizione: Canarecci, Amoretti, Tombini

Allenatore: Matteo Magnani

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Bettega, Parise (dal 60’ Frighetto), Aloisio (dal 46’ Pasquale), Lotto (dal 60’ Pavan), Gostimirovic, Ceschin, Giannone, Tovo, Cenzato (dal 69’ De Battisti), Dalli Cani, Caparotto (dall’81’ Pisha)

A disposizione: Pinton

Allenatore: Mirko Piazza

Arbitro: Christian Ballardini di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Giovanni Rinchiuso di Ravenna

Marcatori: 24’ Marra, 29’ Gostimirovic, 70’ Frighetto, 75’ Dalli Cani

Ammoniti: Marra, Gostimirovic

Ufficio Stampa