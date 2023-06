San Marino Academy. Giovanili: niente da fare per le U15 in casa della Roma, U16 alla “finalina” della Cattolica Cup

SETTORE FEMMINILE

La Roma si impone anche al ritorno e prenota un posto alle semifinali del campionato femminile Under 15. Dopo un primo tempo a reti inviolate, anzi con una doppia grande occasione in mischia capitata alla San Marino Academy – prima con Benedettini e poi con Terenzi – la Roma mette la testa avanti con una rete nella seconda frazione e poi prende il largo con altre due nella terza, blindando il passaggio del turno e costringendo le giovani Titane a concludere nelle Top 8 il proprio cammino, che resta in ogni caso straordinario.

SETTORE MASCHILE

I calci di rigore negano agli Under 16 la finalissima della Cattolica Cup. Contro il River Delfini è 1-1 dopo i tempi regolamentari. Anche qui c’è di mezzo un penalty, per la precisione quello che Jacopo Casadei para a Gabriel La Selva al 19’ del primo tempo, sul punteggio parziale di 1-0 in favore della San Marino Academy. A quel punto infatti i Titani erano avanti grazie all’acuto Enea Della Balda. Il River però non demorde dopo l’errore dagli undici metri, pareggiando i conti al minuto 27’ con lo stesso Gabriel La Selva. Il punteggio non si muoverà più e così si rendono necessari i tiri dal dischetto per stabilire la finalista. La serie è lunga e alla fine premia il River, che si impone complessivamente 8-9. Alla San Marino Academy resta la “finalina” per il terzo posto, che andrà in scena lunedì alle 20:00 contro il K-Sport Montecchio.



Dopo il roboante 7-1 della prima giornata arriva un’altra vittoria più che convincente per gli Under 13 alla Vallefoglia Cup. La squadra di Mastini supera 4-0 il Vismara meritandosi un posto nelle fasi finali del torneo, che andranno in scena mercoledì 21. Il poker è scritto da Nicolini, Tesei, Testoni e Augusto Ceccoli. Alle fasi finali i Titani sfideranno prima l’Urbino (ore 19:45) e poi il K-Sport Montecchio (ore 21:15). Seguiranno le premiazioni.