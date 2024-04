San Marino Academy. Giovanili: parte l’Interregionale delle Under 17, live contro l’Arezzo su Titani.TV

SETTORE FEMMINILE

Sarà casalinga la ‘prima’ delle Under 17 nella Fase Interregionale. Le ragazze di Giacomo Piva inizieranno il cammino sfidando proprio l’ultima formazione affrontata nel play-off, vale a dire l’Arezzo, atteso ad Acquaviva sabato alle 18:30, con diretta disponibile gratuitamente su Titani.TV. Le altre compagne di girone – il Gruppo 3 – sono Bologna, Fiorentina, Sassuolo, Parma, Cremonese e Recanatese. La formula prevede gare di sola andata; le prime due classificate di ogni girone guadagneranno l’accesso ai quarti di finale. Tornano in campo dopo una sfida all’Arezzo anche le ragazze della Primavera, nuovamente di scena in Toscana con l’obiettivo di dare seguito al successo conseguito sul campo delle Amaranto. Stavolta sarà la Fiorentina a fare gli onori di casa, e lo farà nella stupenda location di Viola Park. Si gioca domenica alle 16:00. Doppio impegno ravvicinato, invece, per le Under 12. Le giovanissime Titane saranno a Falciano domenica mattina (ore 11:00) per la sfida della 13° giornata di Campionato Sammarinese contro la Juvenes-Dogana; poi, lunedì pomeriggio, si sposteranno a Faetano per incrociare la Virtus, in questo caso per la 12° giornata. Palla al centro alle 17:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Ultima di campionato per la formazione Primavera, che, dopo il pari strappato al Trento negli ultimi minuti di gara, proverà a chiudere in bellezza il suo percorso sul campo del Giana Erminio, che ospiterà la sfida della 22° giornata sabato alle 15:00. In arrivo invece la penultima fatica per gli Under 16 di Vangelista, ospiti del Legnago Salus per la 21° giornata. Si gioca domenica, con fischio d’inizio fissato alle 12:00. Under 15 e Under 17 hanno scritto il nome del Mantova sulla propria agenda. Le formazioni di Magnani e Bonesso giocheranno entrambe in casa, ma non sarà l’Ezio Conti ad avere l’ “esclusiva” delle due gare. L’impianto di Dogana ospiterà infatti solo la sfida degli Under 17, in programma domenica alle 11:00. Gli Under 15 saranno in azione invece a Montecchio, sempre domenica mattina ma alle 10:30.

Campionati regionali e provinciali

Si conclude ai quarti di finale l’avventura degli Under 14 a nove nella Poule Scudetto. Il Fratta Terme impone il fattore campo scrivendo un 5-2 che ha però nel biancoazzurro Monti il primo marcatore. Il Fratta ribalta il vantaggio Academy già nel primo tempo con le reti di Guarini e Mangelli, poi allunga nella ripresa grazie a Morgagni, di nuovo Guarini e Chiadini, prima del punto di Achilli che serve ad addolcire il pomeriggio dei giovani Titani ma non a mettere in discussione il verdetto. Vicinissime al capolinea di campionato anche le due formazioni degli Under 15 Provinciali. Quella di Baschetti completerà il suo cammino sul terreno amico di Domagnano contro l’A.S.A.R., attesa domenica alle 10:30. Quelli di Valentini saranno invece di scena in trasferta, precisamente in casa del Victoria, sabato alle 15:30. In casa del Victoria anche gli Esordienti “B”, che però hanno anticipato al giovedì la sfida dell’ultima giornata. Perfetto equilibrio fra le due contendenti: 3-3. Il primo tempo è stato appannaggio dei padroni di casa, che hanno reso vana (2-1 il punteggio) la marcatura sammarinese di Francioni. Dopo lo 0-0 del secondo tempo, i giovani Titani si sono riscattati prendendosi il terzo: il 2-1 è stato scritto, sponda sammarinese, da Sabatini e Conti. Altro 0-0, infine, nella quarta e ultima frazione di gioco. Sarà il Rimini ad ospitare l’ultima sfida degli Esordienti “A”. I rivieraschi faranno gli onori di casa al Romeo Neri sabato alle 17:30. Gli Under 17 Provinciali affronteranno invece a Viserbella la loro penultima fatica. Padrona di casa sarà la Promosport, per un incontro che andrà in scena a partire dalle 10:30 di domenica. Penultima anche nel caso degli Under 19, che però saranno impegnati in casa. Sabato, a Dogana, i ragazzi di Venerucci riceveranno il Cattolica Calcio. Palla al centro alle 15:00. C’è infine il Città di Cattolica nel fine settimana degli Under 14 Provinciali di Piselli, di scena al “Calbi” (Campo 2) domenica alle 10:30.

SETTORE FUTSAL

Esattamente come nel fine settimana scorso, i ragazzi del futsal inizieranno il percorso in Coppa Emilia-Romagna facendo visita al Città del Rubicone. La differenza è solo nella categoria, perché stavolta non si parla di coppa Under 21 ma di quella Under 19. L’esito di domenica scorsa non è stato felice, e pertanto i ragazzi di Matteo Selva andranno a caccia di un pronto riscatto, sempre a San Mauro. Cambia però il giorno di gara: si gioca sabato alle 15:00. Due i gironi coinvolti, con appena tre squadre ciascuno. La San Marino Academy è stata inserita nel Girone B in compagnia di Città del Rubicone e Ceisa Gatteo. Si giocano sia le gare di andata che quelle di ritorno, con due turni di riposo per ciascuna formazione. I Titani hanno già osservato il primo e infatti sabato saranno in campo per la seconda giornata della fase a gironi. Al termine del percorso le due capolista si ritroveranno direttamente in finale.

