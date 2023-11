San Marino Academy. Giovanili: prima frenata delle Under 17, la Primavera 4 si conferma bella in trasferta

SETTORE FEMMINILE

Il Femminile Riccione impone la prima “non vittoria” alle ragazze dell’Under 17, padrone di casa nel match che vedeva in campo la prima contro la terza forza del Girone Unico. Ad aprire le marcature sono le giovani Titane: Demiraj appoggia facilmente in rete il pallone dell’1-0 quando il cronometro dice che mancano 3’ all’intervallo. In uno degli ultimi assalti, il Riccione conquista un calcio di rigore (per fallo di mano) che Elabassi trasforma con freddezza. Nella ripresa viene fischiato un altro penalty, stavolta in favore della San Marino Academy per atterramento di Terenzi. Dagli undici metri va Demiraj che firma raddoppio e doppietta personale. Anche qui il Riccione impiega poco per reagire. Sei giri di lancette più tardi la bellissima conclusione dalla distanza di Mari scavalca Forcellini e ristabilisce un equilibrio che non sarà più rotto fino al fischio di chiusura. Si fermano anche le Under 12, superate dalla Folgore che fa sua la prima e la terza frazione di gioco, salvo impattare 1-1 nella seconda. Le reti delle giovani Titane sono di Forcellini nel primo tempo (finito 2-1) e di Magalotti nel secondo. Il terzo termina 0-1 per una sfortunata autorete di Andreini. La Sampdoria impone il fattore campo nel campionato Primavera 1. Le Blucerchiate scrivono un 5-0 parziale frutto dei gol di Traversone, Farrugia (doppietta), Lopez e Roccalberti, prima della rete della bandiera biancoazzurra a firma di Cuciniello. Ritrovano la vittoria le Under 15, corsare sul campo del Fossolo 76. Sono le reti di Bianchi e Lozzi a dare al gruppo biancoazzurro il secondo successo in stagione dopo quello inaugurale, centrato anch’esso fuori casa ed anch’esso – curiosamente – nella provincia bolognese.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Conosce solo vittorie fuori casa anche la formazione Primavera maschile, che centra la terza sul campo del Sestri Levante, confermando quanto aveva saputo fare nel turno precedente in casa del Legnago Salus. Succede tutto nella ripresa: Caverzan e Moretti co-firmano un allungo che il Sestri prova a contenere con la rete di Sgambelluri, senza però completare la rimonta. Con il successo – il secondo consecutivo, come si diceva – i ragazzi di Cancelli lasciano sul posto il Giana Erminio ed accorciano le distanze rispetto a tutte le formazioni che li precedono in classifica, nessuna delle quali in grado di uscire dal fine settimana di campionato con in tasca i tre punti, fatta eccezione per il Trento che continua a viaggiare a braccetto con la San Marino Academy. Non altrettanto fortunate le trasferte delle formazioni Under 15 e Under 17, entrambe impegnate sul campo dell’Arzignano Valchiampo ed entrambe superate senza reti all’attivo. Nel caso dei più giovani, la squadra di casa scrive un 2-0 frutto della doppietta di Dalli Cani. I più grandi cedono invece 1-0, risultato stabilito dalla marcatura di Ghigi all’inizio della ripresa. I Titani chiudono poi in dieci uomini per il doppio giallo comminato a Zavoli. Tornano a muovere la classifica gli Under 16 di Vangelista, che impattano 1-1 in casa con la Virtus Verona. Il vantaggio è locale, con Deronjic ad infilare la porta veneta dopo appena 7’ di gioco. L’equilibrio viene ristabilito al 19’ da Perina.

Campionato regionali e provinciali

Reazione veemente degli Under 15 Provinciali di Baschetti dopo il pareggio dello scorso turno che aveva leggermente frenato la loro corsa. I giovani Titani segnano otto reti all’Academy Riccione e allungano a otto risultati utili consecutivi la striscia inaugurata alla seconda giornata. A Domagnano apre i conti De Biagi Della Balda dopo 9’ di gioco: il numero 11 viene accompagnato nel tabellino da Maiani (doppietta), Cangini, Gritti (a segno su rigore), Gasperoni (doppietta) ed infine da Gatti. Nel segno della continuità anche gli Under 19 di Venerucci, che contro il Cattolica centrato il secondo successo di fila al termine di una partita dalle mille emozioni. Finisce 5-4: l’apertura è di marca biancoazzurra, con la rete di Muccioli cui risponde, poco dopo, Magnani. A metà primo tempo altro vantaggio Academy – a segno Gualtieri – ed altra replica dei padroni di casa, stavolta con Mariani. Nella ripresa sale in cattedra Semperlotti: il numero 10 di Venerucci segna tre reti, l’ultima delle quali – quella decisiva – a ridosso del fischio di chiusura. In precedenza, i suoi primi due gol erano serviti alla San Marino Academy per piazzare un allungo presto cancellato dal Cattolica grazie alle reti dei soliti Mariani e Magnani. Il 4-4 rimane intatto fino all’88’, minuto in cui Semperlotti fa saltare il banco con il colpo da tre punti. Gli Allievi Provinciali non riescono invece a riscattare il k.o. del turno precedente. La Promosport supera a domicilio i ragazzi di Zanotti con le reti di Marino e Olivieri, quest’ultimo autore di una doppietta. Serve solo a fini statistici la marcatura sammarinese a firma di Ugolini.

Fine settimana senza punti anche per gli Under 15 Provinciali “B” e gli Under 14 Provinciali “A”. I primi cedono 4-0 sul campo della Polisportiva Garden, mentre i secondi si arrendono di misura contro l’A.S.A.R. I riccionesi, padroni di casa, rispondono a tono due volte prima di mettere la freccia del definitivo sorpasso. L’Academy apre i conti con Montanari, cui replica Mariotti. Achilli firma il secondo vantaggio ospite, annullato da Rinaldi. Il colpo decisivo lo piazza Patrocli nei minuti di recupero. Extra-time fatale anche per gli Under 14 Professionisti, vicinissimi a festeggiare la seconda vittoria in campionato. Quello con il Rimini è un derby vivace e divertente. Cassano porta avanti la formazione biancorossa ma l’Academy trova una reazione eccellente con i centri di Patrignani e Ceccoli. Il Rimini pareggia al quarto d’ora con Gramolini, ma Della Balda riporta avanti i Titani poco oltre la mezz’ora. Il risultato di 3-2 resiste a lungo. E quando ormai sembra condotto in porto, arriva la doccia gelata: Cassano torna ad aggiornare il tabellino – per l’ultima volta – quando corre il 5’ di recupero.

Si tengono ben lontani da sorprese dell’ultimo secondo gli Under 14 a nove nel secondo dei due impegni ravvicinati. Il Morciano viene superato largamente dai giovani Titani, che scrivono un 6-1 frutto delle reti di Maiola, Guerra (tripletta), Volpinari e De Lorenzis. In mezzo, il Morciano aveva momentaneamente pareggiato i conti con il rigore di Ciuffoli. Di segno opposto, invece, il match disputato dalla stessa formazione giovedì 23 e terminato con un secco 5-0 in favore della Polisportiva Garden. Qui a stabilire il verdetto erano stati Di Petta (doppietta), Ciriaco, Della Rosa e l’autorete di Amati. Agli antipodi di questo lungo fine settimana, la vittoria odierna degli Esordienti Provinciali “A”, che espugnano il campo dello United Riccione con un complessivo 3-1. Vittoria locale nel primo tempo (1-0) e robusta replica sammarinese nelle restanti tre frazioni. L’1-0 della seconda ripresa è firmato da Celli; l’1-0 della terza è frutto di un’autorete dello United Riccione e il 2-0 della quarta reca le firme di Francioni e nuovamente di Celli. Rinviato al 30 novembre il match degli Esordienti “B” contro il Corpolò.

SETTORE FUTSAL

C’è addirittura la doppia cifra nel terzo successo dei ragazzi del futsal nella categoria Under 19. La squadra di Selva impone severamente il fattore campo nei riguardi dei Celtic Bhoys, colpiti da Rocco Mularoni (doppietta), Nicolò Mularoni, Barbano (tripletta), Valentini, Lotti, Dolcini e Littera (doppietta). Non ritrovano il successo ma tornano comunque a muovere la classifica, i ragazzi di Selva, nella categoria Under 21. Qui il punto arriva in coda ad un match combattuto e ricco di gol. Il primo è del Ceisa Gatteo, che la sblocca con Giannini. Risponde Dolcini al 10’, ma l’Academy torna sotto una decina di minuti dopo, quando a referto si iscrive Bellanova. Nuova risposta biancoazzurra con Nicolò Mularoni e nuovo vantaggio del Ceisa con Falzaresi. Montalti piazza un allungo che non scoraggia i giovani Titani, in grado di risalire la china prima con Barbano e poi, sui titoli di coda del match, con Valentini.

Campionato femminile Primavera 1, 8. giornata | Sampdoria Women – San Marino Academy 5-1

SAMPDORIA WOMEN

Nespolo; Farhang, Zilli, Paganini, Roccalberti (dal 71’ Grassi), Lazzeri (dall’82’ Ricco), Lopez (dall’82’ Bonacorsi), Rosignoli (dal 71’ Schelotto), Farrugia (dal 71’ Biancato), Traversone, Izzo

A disposizione: Tonelli, Bersanetti, Luccherino, Bernardi

Allenatore: Gian Loris Rossi

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio, Spataro, Giannotti (dal 68’ Falvo), Bruciaferri (dal 62’ Rizzi), Ghio, Lombardi, Stoico (dal 78’ Penta), D’Angelo, Sardo, Gianni (dal 46’ De Marsico), Cuciniello

A disposizione: Basile, Ceppari, Balsimelli, Saruba, Luccaroni

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Andrea Sacco di Novara

Assistenti: Viktor Trajanovski di Novi Ligure, Alberto Mandarino di Alba-Bra

Marcatori: 22’ Traversone, 34’ e 54’ Farrugia, 59’ Lopez, 65’ Roccalberti, 82’ Cuciniello

Campionato maschile Primavera 4, 8. giornata | Sestri Levante – San Marino Academy 1-2

SESTRI LEVANTE

Sias; Galatolo, Conte (dall’81’ Sofato), Guarino (dal 46’ Martorana), Ferretti, Colucci, Masini, Mermina (dal 70’ Bisio), Lemus (dal 70’ Pastorino), Sgambelluri, Caceres (dal 46’ Moltedo)

A disposizione: Dalla Libera, Mazzarello, Calloni, Moggia, Sanguineti, Fusco, Gueye, De Lorenzo

Allenatore: Luca Galimberti

SAN MARINO ACADEMY

Chiarabini; F. Ciacci (dal 57’ Zafferani), Riccardi, Renzi (dal 75’ Cervellini), M. Ciacci, Medri, Caverzan, Vernazzaro (dal 75’ Righi), Moretti, Muratori (dal 68’ Molinari), Gasperoni (dal 57’ Valli Casadei)

A disposizione: Casadei, Biondi, Della Balda, Molinari, Celli

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Giacomo Fraticelli di Genova

Assistenti: Francesco Busca e Francesco Devoti di Genova

Ammoniti: Vernazzaro, Ferretti, Masini

Marcatori: 57’ Caverzan, 69’ Moretti, 76’ Sgambelluri

Campionato Under 17 Serie C, 10. giornata | Arzignano Valchiampo – San Marino Academy 1-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Ceresato; Giorietto (dal 72’ Rapicano), Gostimirovic, Bergozza, Mosescu, Markovic, Preto (dal 46’ Pegoraro), Mecenero, Ghigi (dal 72’ Guzzo), Querin (dall’85’ Bernardinello), Castegnaro (dal 67’ Verzè)

A disposizione: Invaso, Xotta, Vitali, Egbesi

Allenatore: Franco Bonente

SAN MARINO ACADEMY

Pericoli (dal 46’ Casadei); Forcellini (dall’84’ P. Valentini), Giorgi (dal 75’ Casali), Bugli (dall’84’ Faetanini), Battistoni, Marani, Bindi (dal 75’ Nicolini), Pasolini (dal 46’ Zavoli), Mularoni (dall’80’ Protti), Dell’Amore, F. Valentini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Mattia Tinelli di Verona

Assistenti: Vincenzo Pallone di Vicenza, Francesco Colucci di Padova

Ammoniti: Pasolini, Castegnaro, Zavoli, Giorgi, Marani, Mosescu

Espulsi: Zavoli (doppio giallo)

Marcatori: 52’ Ghigi

Campionato Under 16 Serie C, 8. giornata | San Marino Academy – Virtus Verona 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Colombini, Raschi, Berardinelli (dal 50’ Pennacchini), Delvecchio, Mirchev, Podeschi, Deronjic, Grandoni (dal 41’ Tamagnini), Canarezza (dal 70’ Guidi), Molinari (dal 60’ D’Angeli)

A disposizione: Giulianelli, Zavoli, Baldazzi, Giordani

Allenatore: Andrea Vangelista

VIRTUS VERONA

La Rocca; Cappelletti, De Rossi, Cocotta, Marcolini, Ndrecka, Franchini (dal 60’ Cacciato), Leucci (dal 50’ Tambara), Camassa, Perina (dal 60’ Kuqi), Bianchini

A disposizione: Castioni, Nezha, Berengan, Angelini, Bovo, Brotto

Allenatore: Michele Boschini

Arbitro: Enrico Donati di Rimini

Assistenti: Luca Sacchetti e Joel Armando Njieukam di Cesena

Ammoniti: Colombini, Marcolini, Tamagnini

Marcatori: 7’ Deronjic, 19’ Perina

Campionato Under 15 Serie C, 10. giornata | Arzignano Valchiampo – San Marino Academy 2-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Boschetto; Pasquale, Frighetto, Pavan, Gostimirovic, Lorenzi, Giannone (dal 75’ Moldovanu), Lotto (dal 49’ Lovato), Cenzato, Dalli Cani, Tovo (dal 49’ Balbi)

A disposizione: Crestanello, Bettega, Pisha, Ceschin

Allenatore: Mirko Piazza

SAN MARINO ACADEMY

Frisoni (dal 41’ Bucci); Battazza (dal 63’ Balsimelli), Pala (dal 63’ Carloni), Tombini, Stefani, Giuccioli (dal 41’ Amoretti), Forte, Cervellini (dal 41’ Cika), Marra, Gheno, Raschi (dal 41’ Zavoli)

A disposizione: Ciacci

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Alessandro Scalabrin di Padova

Assistenti: Marco Teoris e Giovanni Visentin di Vicenza

Ammoniti: Ciacci, Boschetto, Gostimirovic

Espulsi: Amoretti (rosso diretto)

Marcatori: 21’ e 38’ Dalli Cani

