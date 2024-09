San Marino Academy. Giovanili: sarà scontro al vertice per gli Under 15, Primavera femminile impegnata a Roma 

SETTORE FEMMINILE

C’è sempre la città di Roma nel programma delle ragazze Under 19, che dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio proveranno a riscattarsi in casa della Res Roma, loro avversaria nel match delle 13:30 di domani, valevole per la terza giornata del campionato Primavera 2.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Doppia trasferta nel vicentino per Under 15 e Under 17, con l’auspicio che anche questa possa risolversi come l’ultima, culminata con due vittorie su due sul campo del Trento. Il week-end passato, quello dell’esordio casalingo, è invece stato agrodolce per le formazioni di Vanni e Di Maio: la prima ha centrato il secondo successo su due, mentre la seconda è stata suo malgrado costretta a registrare la rimonta nel finale di gara da parte della Triestina. Under 17 dunque a caccia del pronto riscatto in casa del Vicenza, mentre gli Under 15, sempre contro i Biancorossi, puntano a mantenere l’en plein, oltre che a misurare le proprie forze con un’altra squadra in grado di fare, sin qui, bottino pieno. Entrambe la gare si disputano domenica alle 15:00. Questo sarà il fine settimana dell’esordio stagionale degli Under 16, chiamati subito a fare gli onori di casa nei riguardi del Gubbio, che farà visita ai ragazzi di Bonesso sempre domenica alle 15:00. Dopo il rinvio della gara della prima giornata, anche la Primavera si appresta a fare il debutto fra le mura amiche di Dogana. I ragazzi di Cancelli saranno però di scena al sabato, segnatamente alle 15:00, contro il Pontedera. Come detto la gara della prima giornata era stata rinviata: sarà recuperata martedì 1° ottobre alle 15:00. Ad attendere i giovani Titani, il Novara.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Un recupero in vista anche per gli Under 17 Provinciali, che però faranno il loro debutto stagionale qualche giorno prima, vale a dire sabato pomeriggio (ore 15:00) sul campo della Dea Rimini. Il recupero è quello della seconda giornata, a suo tempo rinviata per maltempo. Si giocherà mercoledì 2 ottobre sul terreno amico di Montecchio contro l’Accademia Riminicalcio. Fischio d’inizio alle 15:30. Le piogge abbondantissime della scorsa settimana hanno posticipato anche l’esordio degli Under 18 Regionali. La squadra di Magnani inizierà il proprio cammino in casa del Siepelunga Bellaria, domani alle 17:30. Domenica mattina toccherà invece agli Under 16 Interprovinciali di Frino, attesi dalla prova Promosport,da affrontare con il conforto del tifo di casa, dal momento che si giocherà a Montecchio (ore 10:30). Turno di riposo per gli Under 15 e gli Under 14 Provinciali “A”, mentre gli Under 14 Provinciali “B” se la vedranno domenica alle 10:00 con i pari età del Victoria, loro ospiti a Montegiardino. Come per i ragazzi di Valentini, sarà esordio stagionale anche per le formazioni degli Under 14 e Under 13 Professionisti. In entrambi i casi sarà la S.P.A.L. a fare gli onori di casa nei riguardi delle compagini allenate, rispettivamente, da Di Spirito e Mastini. E in entrambi i casi il fischio d’inizio sarà emesso alle 11:00 di domenica.