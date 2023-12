San Marino Academy. Giovanili: scontro al vertice per le ragazze U17; i Titani di Baschetti non vogliono fermarsi

SETTORE FEMMINILE

Con la Prima Squadra e la Primavera a riposo, saranno solamente tre le squadre femminili impegnate nel primo weekend di dicembre. Sarà una gara fondamentale quella delle ragazze Under 17 che saranno di scena a Savignano nello scontro d’alta quota tra le Titane ed il Cesena. La squadra di Giacomo Piva dopo il pareggio dello scorso turno – che interrotto la striscia di sole vittorie – è attualmente al secondo posto dietro proprio alle Bianconere distanti solo due punti. Si gioca domenica alle 10:30 a Savignano. Resteranno invece sul Titano le altre due compagini femminili. L’Under 15 sarà domenica a Faetano per il derby con il Rimini (calcio d’inizio alle ore 10:30) con la voglia di proseguire il trend positivo dopo la vittoria nello scorso turno con il Fossolo 76. Anticiperà invece a domani la squadra Under 12 impegnata nel Campionato Sammarinese contro il Cosmos 2. Le giovani Titane scenderanno in campo alle 16:45 a Falciano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Viene da due vittorie consecutive la Primavera 4 di Nicola Cancelli, confezionate sempre lontano da casa. I Titani sono infatti ancora alla ricerca del primo successo casalingo e proveranno a sfruttare il buon periodo di forma anche domani nella gara dell’Ezio Conti prevista per le 14:30. Di fronte ci sarà il Novara, quarto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta. In cerca di punti anche l’Under 17 guidata da Loris Bonesso dopo lo stop di settimana scorsa con l’Arzignano. I Titani scenderanno in campo domenica alle 13:00 a Dogana contro il Fiorenzuola. Sempre domenica in campo anche l’Under 16 di Vangelista, di scena a Cesena contro i padroni di casa bianconeri – ancora imbattuti e al comando della classifica. Non sarà in campo l’Under 15 di Magnani, visto l’impegno della Nazionale di San Marino al Torneo di Sviluppo in corso a Cipro.

Campionati regionali e provinciali

Impegno serale per gli Juniores Under 19 che domani alle 18:15 saranno a Montecchio per la sfida all’Athletic Poggio. I Titani di Venerucci sono reduci da un buon momento di forma, come testimoniano le due vittorie consecutive. Discorso diverso invece per gli Under 17 di Zanotti che domenica saranno al “Don Pippo” di Rimini per la gara con la Sanges (calcio d’inizio alle 10:30). I Titani puntano ad una vittoria che manca da quasi un mese.

Ottimo periodo di forma invece per gli Under 15 di Baschetti, in striscia positiva da ben otto turni. I Titani saranno in campo domani a Santarcangelo con i padroni di casa dello Young Santarcangelo, attualmente fanalino di coda. In campo domani – ma tra le mura amiche di Dogana – anche i Giovanissimi Provinciali Under 14 “A” guidati da Piselli che sfideranno alle 18:00 il Cattolica in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura nello scorso weekend. Trasferta per gli Under 13 Professionisti di Mastini che domani alle 16:30 sfidano il Bologna nel capoluogo emiliano.

Saranno invece a San Martino in Strada (FC) gli Under 14 “a 9” dei tecnici Piselli e Valentini che domenica alle 11:00 se la vedranno con l’Union Sammartinese in cerca di continuità dopo il recente successo con il Morciano.

Mezz’ora prima sarà la volta degli Under 15 “B” che daranno battaglia al Tropical Coriano in casa a Domagnano.

Allo stesso orario (10:30) e sempre di domenica scenderanno in campo anche gli Esordienti “A” di Campagna che saranno di scena a Montegiardino per sfidare la Stella. Hanno invece già giocato ieri – sempre a Montegiardino – gli Esordienti “B” di Astolfi, sconfitti dal Corpolò per un complessivo di 2-3. Non bastano le reti di Frisoni nella prima frazione e di Rossi nella quarta per centrare il successo. A riposo questo fine settimana l’Under 14 guidata da Vanni.

SETTORE FUTSAL

Sarà impegnata solamente la formazione Under 21 in questo primo weekend di dicembre. I Titani saranno sul parquet di Acquaviva per la gara di domenica mattina (ore 10:30) contro il Villafontana, alla ricerca di un successo che manca dal 7 novembre (5-4 con il Città del Rubicone).

