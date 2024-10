San Marino Academy. Giovanili: si sbloccano le ragazze della Primavera, ancora imbattuti gli Under 16

SETTORE FEMMINILE

In casa della Vis Mediterranea le ragazze della Primavera centrano la prima vittoria stagionale. Finisce 9-0, con Primavera ad inaugurare le marcature al 15’ e poi a ripetersi anche al 23’ e al 41’. Nel mezzo ci sono il 2-0 di D’Aguì e il 4-0 di Terenzi, che poi farà doppietta nella ripresa. Yazici si incarica del 6-0, mentre il 7-0 è frutto di una sfortunata deviazione di Basile. Il punto esclamativo sul primo successo (e sui primi punti) delle ragazze di Piva nel torneo lo appone Ceppari al 71’. È un pirotecnico 4-4 fra San Marino Academy e Riccione nella seconda giornata del campionato Under 17. A dare il via all’avvincentissima sfida di Acquaviva è Penserini dopo 7’. Immediata la replica delle ospiti, che con la doppietta di Giusini ribaltano momentaneamente la situazione, prima che Terenzi faccia 3-3 poco oltre la mezz’ora di gioco. Padovani dà il nuovo vantaggio alla San Marino Academy al 38’, ma anche qui il Riccione è lestissimo a rimettere le cose a posto. Il 3-3 con cui le due compagini vanno al riposo reca la firma di Moretti. Nella ripresa è il botta e risposta fra D’Aguì e Amoruso a sancire il definitivo 4-4. Lo stesso confronto si rivela meno equilibrato nella categoria Under 15. In questo caso il Riccione espugna il campo di Faetano con un 8-1 che ha in Polverari l’assoluta mattatrice. Sua è infatti la metà esatta della produzione offensiva delle ospiti, che mandano in gol anche Palazzolo, Ceccaroli e due volte Dini. Di Magalotti il provvisorio 1-5 della San Marino Academy. Fine settimana piuttosto complicato anche per la formazione Under 12, che cede al Cosmos 3 in tutte e tre le frazioni di gioco, terminate rispettivamente 0-3, 0-4 e 2-3. Di Rubichi e Turchi le marcature biancoazzurre nel terzo tempo.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Beffa finale per gli Under 17 sul campo del Legnago Salus. I ragazzi di Di Maio si portano sul provvisorio 2-0 dopo 48’ grazie ai centri di Delvecchio e Nicholas Tamagnini. I padroni di casa accorciano a stretto giro con Stocco e poi, al 90’, inchiodano l’incontro sul 2-2 con Randisi, impedendo così ai giovani Titani di centrare la seconda vittoria consecutiva. Senza reti il confronto casalingo fra gli Under 16 della San Marino Academy e i pari età dell’Arezzo: un risultato che consente comunque ai ragazzi di Bonesso di mantenersi imbattuti dopo tre giornate di campionato. Si segna molto invece nella categoria Under 15, dove ai ragazzi di Vanni non bastano le reti di Ionni (per il provvisorio 1-1) e Amati (per il 4-2) sul campo del Legnago. Quest’ultimo si impone 4-2 grazie ai centri di Giorgini, Zenari, Clautche e Zoccarato.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Non sorride la ‘prima’ stagionale alle due formazioni Esordienti. La squadra “A” si arrende 4-2 alla Vis Novafeltria, che si aggiudica il primo tempo (1-0), pareggia nel secondo (1-1 con rete sammarinese di Mirchev) e poi di nuovo fa la voce grossa nel terzo (1-0), prima del pari a reti bianche del quarto. La squadra “B” invece non riesce a trovare la via del gol né ad impattare contro il Città di Cattolica, che fa sue tutte e quattro le frazioni di gioco (6-0, 2-0, 2-0, 2-0). La Reggiana si prende i due confronti “Pro”: nella categoria Under 14 gli emiliani si impongono 4-1 con reti di Greco (doppietta), D’Angelo e Zavaroni, mentre il provvisorio 1-3 biancoazzurro era stato di Giovagnoli. È 3-2 invece nella categoria Under 13: dopo l’1-0 locale del primo tempo, i giovani Titani si impongono 2-1 nel secondo con reti di Sensoli e Macina. A reti bianche la terza frazione, mentre nella quarta la Reggiana trova il successo (2-0) che di fatto decide la sfida. Torna a vincere la formazione degli Under 16 Provinciali, ed esattamente con lo stesso risultato della prima giornata. Il 5-1 imposto a Montecchio all’Accademia Marignese viene aperto al 18’ da Gritti, poi raggiunto nel tabellino da Giorgetti. L’Accademia replica con Zampini, ma i ragazzi di Frino, complice l’espulsione di Bacchini, torna ad aprire copiosamente i rubinetti del gol, mandando a referto due volte Broccoli e nuovamente Gritti. Stesso risultato ma di segno opposto per gli Under 14 Provinciali di Valentini nel match casalingo con il Riccione. La rete di Trebbi vale per il momentaneo 1-1 dopo il vantaggio ospite a firma di De Michele. Di nuovo De Michele per il 2-1 rivierasco, che viene poi puntellato da Suli, Bresciani e infine Grassi. Anche gli Under 14 di Piselli se la dovevano vedere con il Riccione. In questo caso ne nasce uno scoppiettante 3-3, aperto da Mana al quale risponde Frisoni nel giro di una manciata di minuti. Di nuovo vantaggio Riccione (stavolta con Ferrara) e di nuovo San Marino Academy a rimettere le cose a posto con Frisoni. Nel recupero del primo tempo Cecchetti dà il primo vantaggio del pomeriggio ai ragazzi di Piselli, costretti però ad incassare il 3-3 sempre nel corso di un extra-time ma della seconda frazione di gioco, e quindi a gara quasi conclusa; segna in questo caso Petralia. Non riescono a riscattare la sconfitta del turno precedente gli Under 18 Regionali, che cedono 4-3 allo Junior Cervia. E non va meglio agli Under 17 Provinciali, anche loro sconfitti fuori casa. La Stella stappa l’incontro al 38’ con Panico e poi si porta sul 2-0 prima dell’intervallo con Ventacoro. Biordi accorcia al 72’, ma i riminesi piazzano l’allungo definitivo tra il 76’ ed il 1’ di recupero con Panico e Catini. L’ A.S.A.R. è invece corsaro nella categoria Under 15. Niente da fare per i ragazzi di Baschetti, che cadono 5-0 a Domagnano per effetto dei centri di Zeka (doppietta), Docente, Rinaldi e Iommi. Ma il fine settimana si era aperto con il successo degli Under 14 di Valentini nel match con il Victoria, valevole per il recupero della 1° giornata del campionato provinciale. Ai Titani era bastato il gol di Celani, segnato al 18’ del primo tempo, per fare bottino pieno.

SETTORE FUTSAL

Parte con una sconfitta casalinga il cammino degli Under 19 Nazionali di futsal. Il Modena Cavezzo espugna la Palestra di Acquaviva con una rete per tempo. Apre i conti Toninelli al 14’ e li chiude Turchetti a ridosso della sirena.

Campionato femminile Primavera 2, 5. giornata | Vis Mediterranea – San Marino Academy 0-9

VIS MEDITERRANEA

Spiniello; Acocella, Anzelmo, Basile, Iuliano, Fasulo, Lonardo, Nardovino, Zanchelli, Russo, De Maio

A disposizione: Cibelli

Allenatore: Ciro Ferrentino

SAN MARINO ACADEMY

Forcellini; Fabbri, Ceppari, Lombardi, Paolini, De Marsico (dal 52’ Pitonzo), D’Aguì (dal 52’ Benatti), Yazici (dal 64’ Tamagnini), Iorio, Terenzi (dal 70’ Saponaro), Primavera (dal 52’ Girolomoni)

A disposizione: Gallesio, Carli

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno

Assistenti: Giuseppe Pio Palumbi di Termoli e Marco Palazzo di Campobasso

Ammoniti: De Maio

Marcatori: 15’, 23’ e 41’ Primavera, 17’ D’Aguì, 27’ e 65’ Terenzi, 46’ Yazici, 60’ aut. Basile, 71’ Ceppari

Campionato Under 17 Serie C, 5. giornata | Legnago Salus – San Marino Academy 2-2

LEGNAGO SALUS

Castaldo; Korreshi (dal 54’ Ghinati), Chafei, Salvato (dal 79’ Veronese), Dalla Libera, Casillo, Tanferi, Maramarco, Randisi, Laaroussi, Stocco (dal 66’ Dalipovski)

A disposizione: Favalli, Zorzan, Bajari, Dalla Guarda, De Bona, Radicci

Allenatore: Luca Alberto Bombarda

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio, Colombini, Pennacchini, Montali, Baiardi (dal 83’ Deronjic), N. Tamagnini, Arcangeli (dal 83’ Mirchev), S. Tamagnini, Molinari (dal 54’ Canarezza), Grandoni (dal 67’ Markaj)

A disposizione: Baldacci, Guidi, Baldazzi

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Matteo Pastore di Verona

Assistenti: Seyedomid Noushehvar di Padova e Grigore Gherela di Portogruaro

Ammoniti: Korreshi, Maramarco, Markaj

Marcatori: 20’ Delvecchio, 48’ N. Tamagnini, 50’ Stocco, 90’ Randisi

Campionato Under 16 Serie C, 3. giornata | San Marino Academy – Arezzo 0-0

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Muccioli (dal 57’ Amoretti), Berardi, Tombini, Stefani, Pala, Valentini (dal 70’ Pari), Cervellini (dal 75’ Cika), Marra, Ciacci (dal 57’ Massenzio), Raschi (dal 70’ Guidi)

A disposizione: Michelotti, Battazza, Balsimelli

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

AREZZO

Rosi; Lee Dallaghan, Lobasso, De Luca, Cocollini, Pepe, Gaias (dal 27’ Giannini), Pianaccioli (dal 65’ Tavernesi), Ulivieri (dal 41’ Menchetti), Miniati, Castellucci (dal 65’ Cini)

A disposizione: Porcini, Cutini, Cutolo, Tuzzi, Scutellà1

Allenatore: Dario Bellini

Arbitro: Manuele Milandri di Cesena

Assistenti: Vincenzo D’Onofrio e Manuel Vivona di Rimini

Ammoniti: Pala, Castellucci, Cika

Campionato Under 15 Serie C, 5. giornata | Legnago Salus – San Marino Academy 4-2

LEGNAGO SALUS

Mandara; Mattei (dal 76’ E. Nardone), Torok, Fin, L. Nardone, Dal Degan, Andrawes, Zenari (dal 76’ Poltronieri), Clautche (dal 76’ Adusei), Giorgini (dal 63’ Carrante), Zoccarato (dal 69’ Gemmo)

A disposizione: Schiesaro, Qacem, Spanevello, Bellini

Allenatore: Andrea Basuino

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine (dall’80’ Della Valle); Prendi, Frulli (dal 58’ Amati), Mazza (dall’80’ De Luca), Piergiacomi, Ionni (dal 67’ M. Ceccoli), A. Ceccoli, Nicolini (dall’80’ Renzi), Shehi (dall’80’ Michelotti), Taini (dal 58’ Angelini), Della Balda

A disposizione: Testoni

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Matteo Pati di Verona

Assistenti: Michael Camon e Stefano Padovan di Legnago

Ammoniti: A. Ceccoli, Della Balda, Zenari

Espulsi: Della Balda (doppio giallo)

Marcatori: 44’ Giorgini, 51’ Ionni, 52’ Zenari, 58’ Clautche, 60’ Zoccarato, 66’ Amati

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 1. giornata | San Marino Academy – Modena Cavezzo 0-2

SAN MARINO ACADEMY

Mularoni; Biagioli, Lotti, Fortunati, Cavalli

A disposizione: Fantini, Crescentini, Laglia

Allenatore: Matteo Selva

MODENA CAVEZZO

Borrelli; Vlasi, Turchetti, Riggio, Santoro

A disposizione: Montagnini, Toufik, De Luca, Toninelli, Ambroselli, D’Errico, B. Ambroselli

Allenatore: Eduardo Costa

Arbitro 1: Gabriele Cortese di Bologna

Cronometrista: Samuele Sarti di Rimini

Ammoniti: Turchetti, Vlasi, Fortunati

Marcatori: 13’59’’ Toninelli, 39’06’’ Tirchetti

