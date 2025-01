San Marino Academy. Giovanili: torna in campo la Primavera maschile, U15 e U17 ospiti del Rimini

SETTORE FEMMINILE

Ricorre due volte il Bologna nel programma del settore femminile. Se la Prima Squadra riceverà la formazione felsinea all’ora di pranzo della domenica, sarà nel tardo pomeriggio del sabato che le ragazze della Primavera faranno visita alle pari età emiliane. Le Titane di Piva, reduci da due vittorie – e in generale da sette risultati utili di fila – hanno la possibilità di mettere del margine di sicurezza tra sé e la quarta posizione, oggi occupata proprio dal Bologna che le segue a distanza di un punto appena. Ma i piani sono in realtà più ambiziosi: proseguire la scalata in atto. Per dare loro corpo serve una prova di qualità e sostanza a Granarolo dell’Emilia, sede dell’incontro che si giocherà sabato alle 18:00. C’è l’ultima del play-off nell’agenda delle Under 17, desiderose di concludere il percorso con un risultato di pregio dopo due sconfitte in altrettante uscite. Quella di domenica sarà esterna e toscana, proprio come la precedente. Stavolta si gioca a Pisa, dove ad attendere le ragazze di Zaghini ci sarà l’omonimo club di casa. Fischio d’inizio alle 14:00. Le Under 12 saranno in campo invece al sabato, segnatamente alle 15:00. Le giovanissime Titane giocheranno a Faetano contro i pari età del Cailungo Bianco per la seconda giornata della Fase Primaverile.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Dopo il turno di riposo si prepara a tornare in campo la Primavera, e lo farà in casa contro il Sestri Levante. I ragazzi di Cancelli cercano un successo che manca dalla 9° giornata; si gioca a Dogana alle 15:30. Lo stadio Romeo Neri di Rimini farà invece da cornice agli impegni di Under 15 e Under 17. Questi ultimi sono in un momento di forma stratosferica e hanno nel mirino qualcosa come la sesta vittoria di fila, da procacciarsi in casa della formazione che di recente ha subìto il sorpasso in classifica proprio da parte dei ragazzi di Di Maio. Palla al centro alle 16:00 di domenica. Al mattino dello stesso giorno, precisamente alle 10:00, prenderà il via la gara Under 15, con i ragazzi di Vanni desiderosi di ritrovare un risultato amico dopo una gara, quella col Vicenza, ricca di colpi di scena ma risoltasi in maniera sfavorevole ai colori sammarinesi. In sosta il campionato Under 16.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Il Modena attende le formazioni “Pro” per la 13° giornata di campionato. Entrambe le squadre – l’Under 13 e l’Under 14 – giocano al sabato, a partire da quella di Di Spirito che aprirà il programma dello stadio “Manfredini” alle 15:30; a seguire gli Under 13 di Mastini, in campo alle 17:30. Pronti a debuttare nel 2025 gli Under 14 Provinciali di Piselli, chiamati a fare gli onori di casa, domenica alle 10:30, a Fiorentino. Sul loro cammino si parerà il Città di Cattolica, mentre sarà contro il River Delfini che gli Under 14 Provinciali di Valentini, sabato alle 16:00, andranno alla ricerca di un immediato riscatto; in questo caso si giocherà a Montegiardino. Voglia di riprendersi anche nel caso degli Under 15 Provinciali di Baschetti, impegnati domenica alle 10:30 a Domagnano. Esattamente alla stessa ora prenderà il via la gara degli Under 18 Regionali, ospiti della Sammaurese. In casa dell’Accademia Riminicalcio gli Under 17 Provinciali (sabato alle 15:00), mentre sarà privo di impegni ufficiali il fine settimana degli Under 16 Interprovinciali, reduci dallo scintillante percorso nella fase a girone della Coppa Inverno.

SETTORE FUTSAL

Dopo la breve sosta, “riempita” dall’impegno europeo della Nazionale Under 19 di San Marino (con la ciliegina del pareggio contro l’Azerbaijan), si preparano a tuffarsi nuovamente negli impegni di campionato gli Under 19 di Matteo Selva, e lo faranno nuovamente sul parquet amico come contro il Cesena. L’obiettivo dei giovani Titani è fare in modo che, nella sfida con la Real Casalgrandese, le cose possano andare in maniera opposta rispetto ad allora. Si gioca alla Palestra di Acquaviva domenica alle 16:00. In settimana ha giocato invece la formazione Under 15, uscita sconfitta dal campo del Mezzano. Non hanno mutato le sorti dell’incontro – finito 10-2 – le reti sammarinesi di Conti e Monti. I più giovani dei Titani della palla a rimbalzo controllato torneranno in campo giovedì prossimo ad Acquaviva per sfidare il Reno Molinella (ore 18:00).

