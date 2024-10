San Marino Academy. Giovanili: tornano al successo gli Under 17, Bologna corsaro nelle categorie “Pro”

SETTORE FEMMINILE

Partono decisamente con il piede giusto le formazioni Under 15 e Under 17, entrambe vincenti nelle gare che segnavano i rispettivi esordi stagionali. Le più piccole, allenate da Argilli, espugnano il campo del River Delfini con un 3-0 aperto e chiuso da Terenzi, mentre di Magalotti è il rigore che aveva stabilito il momentaneo 2-0. Le Under 17 di Zaghini sono invece corsare in casa dello Juventus Club Parma: è la doppietta di Padovani a mettere la strada in discesa per le Titane, che concedono la rete di Paverani ma poi tornano gonfiare la porta avversaria altre due volte grazie ad Evangelisti e Penserini. Non dello stesso tenore il sabato pomeriggio delle ragazze della Primavera, che ospitavano il derby con il Cesena. Sono proprio le Titane di Piva a sbloccare l’incontro di Domagnano con Iorio. Il Cesena però trova una imponente reazione nel secondo tempo, arrivando prima ad impattare con Dumitru e poi a scappare fino al 3-1 (risultato definitivo) per effetto della doppietta di Grossi. Non va meglio alle Under 12 nella prima giornata del Campionato Sammarinese (Fase Autunnale). La Juvenes-Dogana si impone in tutti e tre i tempi di gioco (1-0, 2-0 e 4-1). Non basta, alle piccole Titane di Del Mastro, la rete di Gardrat nella terza frazione.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Gli Under 17 si aggiudicano il derby contro il Rimini e trovano la prima vittoria casalinga, la seconda stagionale dopo quella d’esordio in casa del Trento. A Dogana termina 2-0 in favore dei ragazzi di Di Maio, che aprono i conti al 5’ con Delvecchio e li chiudono al 28’ con il rigore trasformato da Meloni. Niente da fare invece per gli Under 15, sconfitti dal Rimini per 4-1: Aureli e Senja spianano la strada ai rivieraschi prima che Mazza accorci per la squadra di casa; il nuovo +2 del Rimini arriva al 57’ con Capelli, mentre nel finale ci pensa Kasalla a sigillare il successo biancorosso. Pari in rimonta e serie positiva preservata per gli Under 16 di Bonesso, che erano ospiti della Vis Pesaro. Quest’ultima tenta la fuga con la doppietta di Roselli, ma è un altro “doppiettista”, ossia il biancoazzurro Marra, a rimettere tutto in equilibrio nello spazio di appena 3’, ossia tra il 52’ e il 55’. Riposava la Primavera.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Non riescono a dare continuità al rotondo successo infrasettimanale gli Under 17 Provinciali, superati in casa dal Victoria con le reti di Falcinelli e Coppola, entrambe realizzate nel primo tempo. Un k.o. fra le mura amiche anche per gli Under 18 di Magnani: il Nextgensports si impone largamente a Dogana grazie ai centri di Piraccini, Orioli, Mustafa e Dhepa. Dopo la vittoria d’esordio, incappano nella prima sconfitta stagionale gli Under 16 Interprovinciali, ospiti del Pietracuta. Nei primi 4’ è botta e risposta fra Gritti e Franzoni; poco dopo Angelini completa la rimonta del Pietracuta, che viene però immediatamente ripreso da Giorgetti. L’acuto che vale il successo dei padroni di casa arriva nell’ultimo segmento di gara e porta la firma di Cesarini, a segno su rigore. Nel recupero c’è anche un rosso diretto per Ballarini. Non inizia col sorriso la stagione degli Under 15 Provinciali, superati 6-1 dal Rivazzurra. Sono proprio i ragazzi di Baschetti a sbloccare immediatamente la sfida con Achilli. I padroni di casa, però, risalgono abbondantemente la china grazie soprattutto a Jolla, che firma tre delle sei reti; a segno, assieme al vicecapitano, anche Bianchi, Fabbri e Gennaro. Non è buona neppure la ‘prima’ delle due formazioni provinciali Under 14. I ragazzi di Piselli erano in visita al Città di Cattolica, che scrive un 5-0 grazie agli acuti di Tonti (doppietta), Berti, Radulovic e Quaranta. Gli Under 14 di Valentini erano di scena invece sul campo del River Delfini, che ribalta le sorti dell’incontro in maniera a dir poco clamorosa. A fine primo tempo la San Marino Academy era infatti sul 3-0 parziale grazie alla tripletta di Trebbi. Nella ripresa i padroni di casa trovano una reazione veemente: Zoli, l’autorete di Petreti e Brandi riportano tutto in parità entro l’ora di gioco; la doppietta di Albore (a segno nel primo caso su rigore) è invece ciò che marca la differenza in senso rivierasco nell’ultima parte di gara. Non fa sconti il Bologna nelle due categorie dei “Professionisti”. Gli Under 14 cedono 7-0 a Montecchio, dove trovano la via del gol Esposito, Bennardo (doppietta), Tatani (doppietta), De Ninno e Dushku. Gli Under 13 vincono la quarta frazione grazie a Macina, ma le restanti tre vedono il Bologna fare la voce grossa: è 3-0 nel primo tempo, 2-1 nel secondo (con rete sammarinese di Sensoli) e 2-0 nel terzo. Il risultato complessivo dice 3-1.

Campionato femminile Primavera 2, 4. giornata | San Marino Academy – Cesena 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Fabbri, Carli (dal 54’ Ceppari) Lombardi, Paolini, De Marsico (dal 78’ Saponaro), Benatti, Yazici, Iorio (dal 78’ Pitonzo), Terenzi (dal 78’ Girolomoni), D’Agui (dal 63’ Primavera)

A disposizione: Forcellini, Tamagnini, Spataro, Falvo

Allenatore: Giacomo Piva

CESENA

Bardi; Amadei, Casadei, Magalotti, Cancellieri, Belloli (dall’81’ Biserni), Calogiuri (dal 46’ Grossi), Rossi, Pedrelli (dal 46’ Rocchi), Dumitru, Valbonesi

A disposizione: Camprini, Mazzotti, Spotti, Bersani

Allenatore: Maurizio Benedetti

Arbitro: Luca Budriesi di Bologna

Assistenti: Matteo Di Berardino e Matteo D’Orazio di Teramo

Ammoniti: Magalotti

Marcatori: 31’ Iorio, 54’ Dumitru, 65’ e 70’ Grossi

Campionato Under 17 Serie C, 4. giornata | San Marino Academy – Rimini 2-0

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio, Colombini, Pennacchini, Baiardi, Montali, Arcangeli (dal 67’ N. Tamagnini), Meloni, S. Tamagnini (dall’88’ Raschi), Canarezza (dal 67’ Markaj), Grandoni (dal 74’ Molinari)

A disposizione: Giulianelli, Zavoli, Baldazzi, Deronjic, Mirchev

Allenatore: Roberto Di Maio

RIMINI

Pirini; L. Cenci (dal 46’ Romualdi), Zammarchi, L. Lombardi (dal 46’ Drudi), Manzi (dall’80’ Mataj), Nava (dal 46’ Fabbri), Di Pollina (dal 56’ Foschi), Arlotti (dall’80’ N. Lombardi), Cellarosi (dal 67’ Molfetta), Eco, Grassi

A disposizione: Colella, Cristiani

Allenatore: Carlo Mandola

Arbitro: Giorgio Previdi di Modena

Assistenti: Claudiu Fecheta di Faenza e Federico Corbelli di Rimini

Ammoniti: Romualdi, S. Tamagnini, Zammarchi, Manzi

Marcatori: 5’ Delvecchio, 28’ rig. Meloni

Campionato Under 16 Serie C, 2. giornata | Vis Pesaro – San Marino Academy 2-2

VIS PESARO

Mattioli; Gorgolini, Borselli, Bellucci (dal 70’ De Angelis), M. Bruno, Giuliani (dal 60’ Carnaroli), Birsigotti (dal 46’ D’Amico), G. Moretti (dal 70’ Tosi), E. Moretti, G. Bruno (dal 60’ Marzi), Roselli (dal 46’ Cela)

A disposizione: Vichi

Allenatore: Marco Marchetti

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Amoretti (dal 57’ Battazza), Guidi (dal 41’ Berardi), Tombini, Stefani, Muccioli, Valentini (dal 72’ Cika), Cervellini, Marra, Ciacci (dal 72’ Balsimelli), Raschi (dal 57’ Pari)

A disposizione: Michelotti, Massenzio, Cangini, De Guarrini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Youssef Diouane di Fermo

Assistenti: Mattia Mandolesi di Fermo e Lorenzo Vallesi di Macerata

Ammoniti: M. Bruno, Valentini

Marcatori: 20’ e 44’ Roselli, 52’ e 55’’ Marra

Campionato Under 15 Serie C, 4. giornata | San Marino Academy – Rimini 1-4

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine; Ionni, Della Balda (dal 75’ Michelotti), A. Ceccoli, Piergiacomi, Prendi (dal 75’ Testoni), Nicolini (dal 64’ M. Ceccoli), Angelini (dal 45’ Lepri), Shehi (dal 75’ De Luca), Mazza (dal 64’ Renzi), Taini (dal 64’ Frulli)

A disposizione: Fabbri, Amati

Allenatore: Dario Vanni

RIMINI

Alberani; Foschi (dal 55’ Aragao), Zavaglia, Saponaro (dal 55’ Ricci), Lunedei, Calderini, Capelli (dal 72’ Dhelpra), Torsello (dal 72’ Kasalla), Senja (dal 51’ Vegliò), Gramolini (dal 51’ Lanna), Aureli (dal 72’ Terminesi)

A disposizione: Ribiscini, Magnaterra

Allenatore: Alessandro Brocchini

Arbitro: Giuseppe Mongardi di Lugo di Romagna

Assistenti: Joel Armando Njieukam di Cesena e Samuele Sarti di Rimini

Ammoniti: Della Balda

Marcatori: 2’ Aureli, 33’ Senja, 34’ Mazza, 57’ Capelli, 80’ Kasalla

Ufficio Stampa