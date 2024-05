San Marino Academy. Giovanili: tris di successi in coppa per i Giovanissimi

ATTIVITÀ NAZIONALE

In campo questa sera e domani Under 19 ed Under 15, al debutto in due tornei. I ragazzi di Cancelli al via del 3° Memorial Carlo Di Fabio a Forlì contro la Sammaurese (stasera, ore 19:00), mentre inizierà domani a Martorano (ore 20:00) l’avventura dei Giovanissimi al Torneo Sarti 2025, contro lo United Riccione.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

Nel fine settimana dedicato agli impegni di coppa, sono arrivate quattro vittorie su cinque incontri disputati per le formazioni della San Marino Academy. Fanno en plein i Giovanissimi, che riscattano il passo falso con cui avevano avviato le rispettive post-season. I Giovanissimi A di Baschetti hanno superato nel finale i pari età del Victoria, imponendosi per 3-2. Doppio vantaggio in avvio per i Biancazzurrini, a segno con Giorgetti e Maiani. La reazione dei riminesi si sostanzia nelle stoccate di Baltazar e Zouhairi nel secondo tempo, ma l’ultima parola è dell’Academy che trova il gol-vittoria con Gabriele Romiti al 70’.

Larghissimo il successo dei Giovanissimi B che hanno ospitato il San Vito allo stadio di Domagnano. La squadra di Valentini ha colpito nove volte mandando a referto sette giocatori diversi. Oltre alla tripletta di Bollini si segnalano infatti anche le reti di Gnola, Sarti, Petreti, Biordi, Mupo e Mularoni.

Ritorno alla vittoria anche per l’Under 14 A, che al “Federico Crescentini” di Fiorentino ha battuto i riminesi della Stella per 5-3. Incontro vivace e divertente, capace di regalare quattro reti nella prima mezz’ora ed altrettante nella ripresa. Botta e risposta nella prima frazione, dove i gol di Liotta e Borgelli vengono immediatamente impattati dalla doppietta di D’Aria per gli ospiti. Nel secondo tempo sembra ripetersi il copione, con il terzo vantaggio dell’Academy – siglato da Achilli – pareggiato due minuti più tardi da Cuscito. Lo sprint finale premia però i ragazzi di Piselli, che trovano nella nuova stoccata di Achilli e nel contributo di Bonifazi – partito dalla panchina per segnare la quinta rete all’87’ – lo scatto vincente.

Può festeggiare anche la Juniores Provinciale di Claudio Venerucci, che sabato a Dogana ha superato il Due Emme nella seconda giornata di Romagna League. Primo tempo autorevole per la San Marino Academy, che va al riposo sul 2-0 grazie agli acuti di Paolo Valentini e Semperlotti – rispettivamente al 33’ e 37’. A metà della ripresa il calcio di rigore trasformato da Spicchiale rimette in corsa gli ospiti, capitolati all’81’ con la stessa modalità. È infatti Lorenzo Grazioso, dagli undici metri, a regalare la vittoria per 3-1 alla San Marino Academy.

L’unica sconfitta del fine settimana matura a Montecchio, dove gli Allievi Provinciali di Zanotti sono stati superati di misura dall’Accademia Marignanese. A segno all’inizio di entrambe le frazioni gli ospiti, che grazie alle reti di Lazzarini ed Antonini incamerano un successo solo ritoccato nella forma dal gol di Samuele De Biagi – per la San Marino Academy – al 90’+4’.

Torneranno in campo mercoledì 15 maggio gli Esordienti, di scena al Centro Sportivo Torconca di Cattolica (ore 19:00) contro i pari età dell’Accademia Marignanese, nell’ambito del Torneo Torconca.

ATTIVITÀ FEMMINILE

Preziosa vittoria per l’Under 17 Femminile, che a Domagnano supera il Bologna con il punteggio di 3-1. L’incontro, posticipato di un’ora per un imprevisto occorso al direttore di gara, è stato condotto con autorevolezza dalle Biancazzurrine, sul 2-0 all’intervallo grazie alla doppietta di Elisa Terenzi. In avvio di ripresa la stoccata di Toraldo ha messo la gara su binari decisamente congeniali per la San Marino Academy, che ha gestito il punteggio concedendo al Bologna un’unica incursione vincente a tempo scaduto. Di fatto, la rete su rigore di Vento – per le felsinee – vale solo per le statistiche. In termini di qualificazione alla fase successiva, invece, le speranze delle Titane sono appese a un filo. Attualmente quarte con 7 punti e dietro a Parma (13), Fiorentina ed Arezzo (11), le Biancazzurrine di Piva non hanno alternativa a vincere le prossime due sfide, che le proietterebbero a quota 13 punti. Sarà però indispensabile che anche le due formazioni toscane – prossime allo scontro diretto – non superino tale soglia negli ultimi 180’. Solo le prime due classificate del raggruppamento, infatti, supererebbero il taglio.

ATTIVITÀ FUTSAL

Chiude la propria stagione con una sconfitta sul campo del Ceisa Gatteo, la San Marino Academy U21 di futsal. Si ferma dunque alla fase a gironi l’esperienza dei Biancazzurrini in Coppa Emilia-Romagna, dove il successo casalingo con lo Young Santarcangelo resta l’unico in cinque sfide disputate. A Gatteo i ragazzi di Matteo Selva non riescono a congedarsi dall’annata sportiva con reti all’attivo. Il successo dei padroni di casa si sostanzia nei quattro gol messi a segno nel primo tempo: Giannini (5’) e Bellanova (6’) colpiscono a freddo, mentre La Porta raddoppia al 12’. Un attimo prima del cambio di campo, Ceccarelli fissa il punteggio sul 4-0 – risultato che non è più variato nella ripresa.

Ufficio Stampa