San Marino Academy. Giovanili: U15 primi nel Girone C del Torneo Sarti, vana la rimonta dell’U17 Femminile

ATTIVITÀ FEMMINILE

Ha l’amaro retrogusto di una vana vittoria, la miracolosa rimonta dell’Under 17 Femminile nei confronti della Cremonese. Le ragazze di Piva, obbligate a vincere per sperare in una difficilissima risalita in classifica, sono andate sotto nel punteggio al 57’ per effetto della rete di Morelli. Le Biancazzurrine, dopo una serie di ghiotte opportunità da rete dilapidate, si sono scatenate nel finale di gara: prima col pareggio di Elisa Terenzi, maturato al 90’; poi con il clamoroso ribaltone griffato da Demiraj, che nel recupero regala un successo esaltante per quanto inutile. Nel derby toscano tra Fiorentina ed Arezzo, infatti, le aretine si sono imposte 2-0, raggiungendo quota 14 punti in classifica e diventando di fatto irraggiungibili per l’Academy (10) a soli novanta minuti dal termine della Fase Interregionale che promuoverà due sole squadre alle fasi finali. Il Parma ha già staccato il pass una settimana fa.

Ottimo percorso per l’Under 12 Femminile al Torneo Primavera di Forlì. Tris di successi per le Biancazzurrine nel girone di qualificazione, che chiudono al primo posto la fase eliminatoria superando Ravenna, Vis Pesaro e Faventia. Con le Biancorosse matura una larga vittoria per 7-0, con doppietta di Terenzi e gioie personali per Magalotti, Castello, D’Angeli e Forcellini (oltre all’autorete del momentaneo raddoppio). Decisa nella ripresa – da Forcellini e D’Angeli – la sfida alle pesaresi, mentre il terzo incontro può contare a referto Castello (doppietta), Forcellini, Brocculi e D’Angeli. A giocarsi il trofeo restano così in tre: oltre alla San Marino Academy, il Sassuolo ed il Cesena. Battute di misura nella prima sfida con le emiliane (0-1), le Biancazzurrine si sono riscattate battendo con lo stesso punteggio le romagnole – grazie al gol-vittoria di Terenzi, che ha regalato all’Academy la piazza d’onore nel torneo, alle spalle del Sassuolo.

ATTIVITÀ NAZIONALE

Pareggio al debutto nel Memorial “Carlo Di Fabio” per la Primavera 4 di Nicola Cancelli, che domani sera sarà impegnato nella seconda partita del girone con il Cavaronco (Forlì, ore 21:00). Nella sfida di lunedì scorso, i Biancazzurrini erano passati in vantaggio al 57’ grazie a Medri, salvo incassare la rete del definitivo 1-1 al 70’. Per la Sammaurese è andato a segno dal dischetto Groppi.

L’Under 15 ha chiuso al primo posto la fase a gironi del Torneo Sarti. Recuperata ieri a Pievesistina (Case Gentili, ore 18:00) la gara con lo United Riccione, rinviata la scorsa settimana e valevole per l’esordio nel Torneo Sarti. L’incontro, ripreso dal minuto e dal punteggio maturati al momento dell’interruzione (San Marino Academy avanti 2-0 al 23’) è stato condotto in porto dai ragazzi di Magnani. Marra, che aveva segnato anche prima del rinvio, ha siglato la rete del 3-0 in coda al primo tempo, prima dell’acuto riccionese con Polverelli – in pieno recupero. Oltre il limite regolamentare anche il secondo gol dello United Riccione, arrivato quando la San Marino Academy aveva nuovamente trovato la via della rete con il subentrato Guidi. Il prossimo impegno per l’Under 15 sarà giovedì 23 maggio alle 19:00: sul campo di San Vittore i Biancazzurrini incroceranno la Nuova Virtus Cesena, con cui si giocheranno l’accesso ai quarti di finale dove ad attendere la vincitrice ci sarà la SPAL.

Nelle altre sfide, i Giovanissimi di Magnani hanno raccolto quattro punti. Netta la vittoria contro lo Junior Cervia (5-0), dove a prendersi la scena è stato Diego Marra – autore di una tripletta. Agli estremi del pokerissimo, cronologicamente, gli acuti di Gheno e Zavoli. È sfumato invece nel finale il successo ai danni dai pari età del Forlì: la doppietta di Federico Raschi, a cavallo dell’intervallo, è stata vanificata dalla rimonta dei Galletti ad opera di Calandrini e Rumieri – con quest’ultimo a festeggiare il definitivo 2-2 all’83’. La San Marino Academy, però, ha chiuso in vetta il Girone C per via della miglior differenza reti rispetto ai Biancorossi.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

Straordinari in campo per gli Under 13 della San Marino Academy, protagonisti di molteplici tornei. Concentrati in due giorni gli impegni al 21° Memorial Flavio Protti, che ha visto i Biancazzurrini cedere alle quotate Fiorentina e Cesena (rispettivamente 4-0 e 10-1, con rete della bandiera di Enea De Biagi). Il riscatto si è concretizzato contro i pari età della Dolomiti Bellunesi, superati 4-0: a segno Ricci, Selva, De Biagi e Rosati. Nel proseguo del torneo sono arrivate tre ulteriori sconfitte con Alto Academy (0-1), Vis Pesaro (0-2) e Young Santarcangelo (1-2). Prossimi al debutto in due ulteriori tornei, gli Esordienti biancazzurri: giovedì doppio impegno a Viserba per la Victoria Cup con Junior Gatteo (19:30) e Polisportiva Garden (20:15). Scatterà invece venerdì il Torneo internazionale Città di Rimini, con MestrinoRubano (ore 16:00) e Hajduk Spalato (ore 18:00) quali avversari – sempre a Viserba. In base alla posizione ottenuta nel raggruppamento, per le squadre si profileranno ulteriori giornate di gara sabato e domenica.

Dovranno attendere fino domenica, per il proprio debutto nella Victoria Cup, gli Under 14 Provinciali. I ragazzi di Piselli hanno ospitato ieri a Fiorentino il Bellaria Igea Marina, nel terzo incontro di Coppa Emilia-Romagna. Due volte in vantaggio con Borgelli e Achilli, i Biancazzurrini sono stati raggiunti nel punteggio in altrettante circostanze da Muratori e Protetto.

Di scena a Montecchio con la Polisportiva Garden i Giovanissimi Provinciali B, caduti in casa per 3-0 nel terzo ed ultimo atto di Coppa Emilia-Romagna. Decisamente da dimenticare l’ultimo atto nel medesimo torneo per gli Allievi Provinciali, travolti sul campo del Bellaria Igea Marina (12-0). I ragazzi di Zanotti cercheranno il pronto riscatto domani sera nel Torneo Città del Teatro, dopo aver vinto il precedente impegno con il Longiano. Battuti in casa, infine, gli Under 19 Provinciali: è stato il Bakia Cesenatico ad imporsi nella terza giornata di Romagna League, col punteggio di 3-0.

ATTIVITÀ FUTSAL

La stagione del rimbalzo controllato, per la San Marino Academy, si chiude con la rotonda vittoria dell’Under 19 nell’ultima giornata di Coppa Emilia-Romagna. Sul campo del Ceisa Gatteo matura un inequivocabile 6-2 in favore della formazione di Selva, peraltro avanti 5-0 al 59’ – con cinque diversi marcatori. Nel primo tempo avevano colpito Lotti e Littera, mentre nella ripresa Beccari, Ballarini e Chiaruzzi hanno anticipato la tardiva reazione dei romagnoli. Il Ceisa alleggerisce il passivo con gli acuti di Campedelli e Majidi, inframezzati dal secondo centro personale di Lotti allo scadere dei tempi regolamentari.

