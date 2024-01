San Marino Academy. Giovanili: U19 di futsal a Reggio Emilia, Primavera Femminile a Roma

ATTIVITÀ NAZIONALE

Tutte in campo le formazioni iscritte a campionati maschili di portata nazionale. Primi in campo i ragazzi di Cancelli: la Primavera 4 sarà infatti di scena al centro sportivo Bottagisio, per affrontare i padroni di casa della Viritus Verona a partire dalle ore 14:30. Programmate per domenica invece le gare di Giovanissimi ed Allievi Nazionali. Under 15 e Under 17 saliranno a Padova, per incrociare i tacchetti con i Biancoscudati. Si gioca sempre al Silvio Appiani: inizieranno i Giovanissimi di Magnani (11:00), mentre gli Allievi affidati a Bonesso saranno in campo poco dopo l’ora di pranzo (14:00). Unica tra le mura amiche, l’Under 16 guidata da Vangelista ospiterà all’Ezio Conti di Dogana il Vicenza, con calcio d’inizio programmato alle ore 15:00.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

In attesa della ripresa dell’attività di Esordienti e Under 19 provinciali, saranno regolarmente impegnate le restanti sei squadre battenti bandiera San Marino Academy. In campo pressoché tutti i giorni i Giovanissimi provinciali, al netto dei ragazzi di Baschetti – interessati dal turno di riposo. Già domani toccherà ai 2010, di scena a San Giovanni in Marignano con i padroni di casa dell’Accademia Marignanese (15:15). Domenica sarà la volta dei Giovanissimi Provinciali B, nella vicina San Vito (10:00). Infine, sempre sul campo dell’Accademia Marignanese, i Giovanissimi A/9 saranno impegnati giovedì 1° febbraio, alle 16:00.

Completano il quadro le due squadre iscritte a campionati regionali: in casa l’Under 14, che riceverà il quotatissimo Parma alle ore 11:00 a Montecchio – domenica. Nello stesso giorno, ma con impegno pomeridiano programmato alle 15:00, gli Under 13 PRO di Mastini saliranno a Reggio Emilia per affrontare i pari età della Regia al Chiarino Cimurri. Domenica, ma alle 10:30, in campo anche gli Allievi Provinciali che ospiteranno il VIS Novafeltria a Domagnano (ore 10:30).

ATTIVITÀ FEMMINILE

Riparte il Campionato Sammarinese U12 e la San Marino Academy – trionfante nel girone di pertinenza, per quel che riguarda il torneo autunnale – avrà gli occhi addosso fin dal debutto nel torneo di clausura, programmato con il Cailungo Azzurro nella mattina di domenica (Faetano, ore 9:15).

Tutte in trasferta le altre tre formazioni dell’Academy femminile. Lunga e proibitiva quella che attende la Primavera 1, attesa dalla Roma alle ore 12:00 di domenica. Quando la sfida nella capitale sarà ormai in archivio, toccherà alla prima squadra – di scena a Terni (ore 14:30). Molto più prossima la destinazione prevista per le Giovanissime: l’Under 15, infatti, non andrà più lontano di Riccione per affrontare le romagnole.

ATTIVITÀ FUTSAL

Solo l’Under 19 in campo, in quest’ultimo weekend di gennaio. La Juniores di Matteo Selva imposterà la sveglia di buon ora, domenica mattina. Infatti, è previsto per le ore 11:00 a Reggio Emilia, il fischio d’inizio della gara con il Celtich Bohys.

Ufficio Stampa