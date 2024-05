San Marino Academy. Giovanili: una vittoria e un pari per gli U14 alla Victoria Cup, le U17 chiudono in rimonta

ATTIVITÀ FEMMINILE

Un’altra rimonta – ma stavolta senza l’acuto della vittoria – è il modo scelto dalle Under 17 per congedarsi dalla stagione 2023-24. Come contro la Cremonese, le giovani Titane vanno sotto in casa della Recanatese, e addirittura per 2-0. È Perugini a dare il vantaggio alla formazione marchigiana quando il cronometro segna il minuto 14’, mentre il raddoppio arriva in avvio di ripresa e porta la firma di Badassarini. Al 58’ Stoico accorcia per la formazione di Piva, che riesce a risalire tutta la china grazie al gol che Benedettini mette a segno al 71’. Il pareggio vale il quarto posto finale nel Girone 3 dell’Interregionale.

ATTIVITÀ NAZIONALE

Si interrompe anche il cammino degli Under 15 al Torneo “Sarti”. Nel quarto di finale giocato sabato si impone la S.P.A.L. La doppietta di Spero spiana la strada ai ferraresi dopo 22’. Marra, dal dischetto, fallisce l’opportunità di accorciare; non così Raschi che poco oltre la mezz’ora lancia una rimonta che viene perfezionata in avvio di ripresa da Stefani. Nel recupero però arriva la beffa: è a quell’altezza della gara che Bizzi dà il nuovo e stavolta definitivo vantaggio alla S.P.A.L. Questa sera i ragazzi di Magnani torneranno in campo per la prima giornata della fase a gironi del 40° Torneo “Marche/Romagna”. Si comincia alle 19:00 con la sfida alla Forsempronese, per proseguire lunedì 3 giugno contro il Real Metauro (sempre alle ore 19:00) e concludere questa fase lunedì 10 giugno contro l’Accademia Granata Luciano Eusebi. Anche in questo caso il fischio d’inizio verrà emesso alle 19:00. Accedono alla Seconda Fase, che avrà inizio lunedì 17 giugno, le prime due di ogni girone.

ATTIVITÀ PROVINCIALE E REGIONALE

È di un vittoria ed un pareggio il bottino della formazione Under 14 nei due match disputati ieri mattina alla Victoria Cup. La sfida alla Sammaurese (che nel frattempo ha sostituito il River Delfini nel girone dei Titani) finisce 1-1, frutto del botta e risposta fra Achilli, a segno al 6’ del primo tempo, e Carrapa, a segno al 6’ della ripresa. La seconda gara ha invece visto la netta vittoria dei ragazzi di Piselli e Vanni: il 4-0 imposto al Morciano ha in Testoni, Guerra, Patrignani e Ceccoli i marcatori. C’era invece il Torneo Internazionale “Città di Rimini” nell’agenda degli Under 13. La prima giornata di gare si è conclusa con una vittoria ed una sconfitta. La vittoria a spese del Mestrinotubano, regolato 2-1 con reti sammarinesi di Baldacci e Selva. La sconfitta contro l’Hajduk Spalato, che si è imposto 4-2: non sono bastate le reti di Gualdandi e Selva. Questi risultati hanno consentito ai giovani Biancoazzurri di concludere il girone al secondo posto. Sabato hanno affrontato tre sfide contro altrettante formazioni seconde classificate. La prima li ha visti pareggiare senza reti contro il Sassuolo; anche la seconda, contro l’Atletico SPM Calcio, è finita in pareggio, ma con reti: il 2-2 è stato scritto, sponda Academy, dalla doppietta di Baldacci. C’è stata infine una doppietta sammarinese pure nel 2-2 contro la Varesina: a referto, Baldacci. Anche in questo caso la San Marino Academy ha chiuso al secondo posto del girone. Ieri, infine, gli incroci con la Lokomotiva Zagreb – terminato 1-0 in favore dei croati – e con il Montebelluna. Qui la San Marino Academy, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, si è imposta ai rigori con il punteggio di 4-3: a segno Baldacci, Gualandi, Rosati e De Biagi. Alla fine è stato 11° posto complessivo.

