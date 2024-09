San Marino Academy. Gli Under 22 aprono il quarto turno con la Libertas. Casadei: “La fiducia resta alta” 

L’assenza dal tabellone della Coppa Titano ha permesso agli Under 22 di lavorare a pieno regime alla partita che aprirà il quarto turno di campionato, ossia la sfida di domani sera contro la Libertas. Il gruppo ha archiviato la partita con il Fiorentino, ed in particolare il suo epilogo amaro, ed è pronto e determinato a dare battaglia alla compagine granata. “Abbiamo lavorato molto bene in settimana, con grande impegno – assicura Marco Casadei – Siamo positivi in vista della partita di domani. La fiducia resta alta, nonostante ancora non siano arrivati i risultati che cerchiamo.”

In effetti non c’è da fare drammi: siamo appena all’inizio di un percorso che sarà lungo. “Dobbiamo continuare a lavorare duro – prosegue Casadei – mantenendo questo spirito e cercando sempre di limare le imperfezioni. Lo sappiamo e lo abbiamo sperimentato: ogni minima disattenzione può costare cara. Comunque il mister non fa che ripeterci di rimanere sereni, perché le cose le sappiamo fare. Dobbiamo crederci sempre e non perdere l’autostima. Il risultato, ne siamo certi, arriverà presto.”

La Libertas è reduce dalla sconfitta di coppa contro il Tre Fiori. Ma pochi giorni prima era stata in grado di ribaltare la stessa formazione di Fiorentino in un incredibile finale di gara. “La Libertas è un’ottima squadra, sempre molto ostica da affrontare e con qualità – l’analisi del centrocampista biancoazzurro – Dobbiamo tenere a mente che la concentrazione va mantenuta massimale fino al fischio di chiusura. Gli ultimi minuti sono spesso quelli più decisivi e richiedono il doppio dell’attenzione normale. Lo abbiamo capito sabato scorso. E non lo dimenticheremo.”

San Marino Academy – Libertas si gioca domani sera allo stadio di Montecchio. Fischio d’inizio alle 21:15 e diretta streaming gratuita su Titani.TV.

