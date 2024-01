San Marino Academy. Il girone di andata si chiude nella tana della Ternana. Barbieri: “Valorizziamo i nostri progressi”

Il giro di boa della stagione coincide per le Titane con una gara esterna. Menin e compagne saranno di scena in casa della Ternana, regina del girone in coabitazione con Lazio e Parma, per l’ultima del girone di andata. Una sfida ricca di stimoli e indubbiamente probante, nella quale le ragazze di mister Venturi cercheranno di dare seguito a quanto di buono emerso con il Brescia, pur senza aver avuto il conforto del risultato. “Sapevamo che quello di gennaio sarebbe stato un mese molto impegnativo per la caratura delle avversarie da affrontare. – afferma Raffaella Barbieri – Forse in qualche circostanza avremmo meritato qualche punto in più che però non è arrivato. Dobbiamo tuttavia pensare ai progressi che abbiamo messo in atto dopo la sosta e lavorare con impegno sugli errori che finora ci sono sempre costati cari. Ma c’è tanto di buono e dobbiamo trasformarlo in risultati.”

Di fronte, una squadra che lotta per la Serie A. “La Ternana a mio parere è la squadra che gioca meglio in questo campionato. – prosegue l’attaccante torinese – Già l’anno scorso abbiamo potuto toccare con mano la loro qualità. Però noi dobbiamo pensare a salvarci, e per questo abbiamo il dovere di provare a strappare punti su ogni campo. Sono quei punti che alla fine del percorso peseranno di più. Serve massima attenzione sempre, non importa chi sia l’avversario di turno.”

Raffaella ha segnato anche con il Brescia, salendo a 9 centri totali in campionato. È l’unica del gruppo ad aver superato la marcatura singola in stagione: un fattore da migliorare ma per il quale, secondo la stessa Barbieri, non servono stravolgimenti, bensì pazienza e cura del dettaglio. “L’obiettivo che ci diamo tutte è quello di arrivare sottoporta più volte e di essere più cattive in quella zona di campo. I gol sono una faccenda strana. A volte ci si litiga per mesi e poi, una volta che ci si sblocca, vengono da soli. Anche per questo sono molto contenta che Tamburini si sia sbloccata domenica scorsa. Sta lavorando bene e le soddisfazioni verranno di conseguenza. Come squadra dobbiamo puntare a portare più persone in zona gol, alzando il baricentro e sbagliando di meno l’ultimo passaggio, che è stato un po’ un nostro difetto ricorrente negli ultimi tempi.”

Il momento non è dei più facili per la squadra del Titano. Con il 3-0 a tavolino si è rifatto sotto, di recente, anche il Tavagnacco, aggiungendo ulteriore pepe alla lotta salvezza. “Non possiamo mentire a noi stesse: non è una buona notizia sapere che una inseguitrice ha ridotto di tre punti il suo ritardo da noi. È una situazione che va gestita con maturità. Dovremo avere ancor più fame di punti, pensando però più a noi stesse che a chi ci sta davanti o dietro – il pensiero di Raffaella.

Ternana – San Marino Academy vale per la 15° giornata, ultima del girone di andata. Si gioca domenica allo stadio Moreno Gubbiotti di Narni. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa