San Marino. Academy: Titane attese dalla Res. Giuliani: “Partita dura. Serve fame di punti”

Arriva alla 6° giornata la prima trasferta lunga dell’anno. Domenica le Titane saranno sul campo della Res Roma per cercare un risultato importante contro una squadra che in classifica le precede di due lunghezze e che ha dato dimostrazione di essere un osso duro da rodere per tutti, specialmente nelle ultime settimane. Ad aumentare gli stimoli biancoazzurri c’è anche il ricordo dell’anno scorso, quando la San Marino Academy fu ribaltata da 2-0 a 2-3. Non ha dubbi Swami Giuliani: “Quello della Res Roma è un campo molto difficile. Direi tra i più difficili di tutto il campionato. Inoltre la squadra sta giocando bene e attualmente è davanti a noi. Non ci vuole la sfera di cristallo per sapere che ci aspetta una partita tosta.“

Soprattutto gli errori sottoporta, domenica scorsa, sono costati una vittoria alla portata. Ma ora è storia passata. Domenica c’è un’altra occasione per mettere in mostra qualità e motivazioni. “Ci manca un po’ di cinismo, questo è vero – ammette Giuliani – Dobbiamo assolutamente essere più concrete. Domenica sarà fondamentale lottare su ogni pallone e dimostrare di avere fame di punti. Per chi c’era lo scorso anno, il ricordo di quella rimonta brucia ancora. Io ho faticato a mandarla giù e tuttora mi pesa. Sarà una motivazione supplementare per noi, oltre alla voglia di fare i tre punti, che è la prima cosa da mettere in valigia per questa trasferta.”

Nel frattempo il gruppo continua a lavorare sodo. “Ci affidiamo totalmente al mister, perché conosciamo le sue qualità e ciò che ci può trasmettere. Negli ultimi tempi sono intervenuti molti cambiamenti e piano piano stiamo arrivando ad un giusto equilibrio. Diciamo che dobbiamo ancora ingranare alla perfezione, ed è una cosa normale. Ma non è un alibi: ogni domenica dobbiamo pedalare a testa bassa ed essere affamate di risultati – ribadisce la giovane centrocampista biancoazzurra.

Res Roma – San Marino Academy si gioca al campo sportivo “Raimondo Vianello”. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica e diretta streaming disponibile sul canale YouTube delle Divisioni Femminili della FIGC.

Ufficio Stampa