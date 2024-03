San Marino Academy. U22: D’Addario segna e Battistini para un rigore, ma la vittoria-sorpasso è del Faetano

Gli Under 22 perdono lo scontro diretto con il Faetano e sono costretti a cedere la posizione in classifica proprio ai rivali di serata, in attesa di scoprire se anche la Libertas, in ritardo di una lunghezza e in campo questa sera, costringerà i ragazzi di Cecchetti ad un ulteriore passo indietro in graduatoria. Neanche 1’ ed il Faetano si fa subito pericolosissimo con lo scatto in profondità di Capriotti, che prova ad eludere l’uscita di Battistini con un pallonetto solo leggermente troppo alto. Al 9’ Palumbo crossa sul secondo palo per Terenzi, che in tuffo incrocia ma trova il grande riflesso di Battistini a negargli l’1-0. Il numero 28 del Faetano, però, impiega poco più di 2’ per rifarsi raccogliendo il lungo lancio di Acquarelli ed eludendo l’uscita di Battistini con un tocco di giustezza. Proteste da parte dei ragazzi di Cecchetti per la posizione di partenza di Terenzi, davvero al limite se non leggermente oltre. Ma tant’è: gol convalidato e Faetano avanti. La robusta risposta dei giovani Biancoazzurri viene costruita sull’asse Nicolò Sancisi-Giocondi: cross preciso del primo per l’inserimento del secondo, che al volo, dal limite dell’area piccola, manda a lato. Il Faetano sfiora il raddoppio sfruttando ancora una volta l’arma dei lanci lunghi dalla difesa. In questo caso il beneficiario è Dulcetti, che dopo aver resistito al corpo a corpo con Zavoli calcia da posizione ideale, stringendo troppo la misura del diagonale. Il gioco riprende e lo stesso Dulcetti, in pressione alta, scippa il pallone a Zavoli e lo serve al liberissimo Giardi, che in estirada manca di un nulla la deviazione vincente, per il sollievo di Battistini e compagni. Il Faetano vuole a tutti i costi capitalizzare il momento e a metà frazione riuscirebbe anche nel suo intento con la deviazione volante di Capriotti sul traversone perfetto di Terenzi: la bandierina alta dell’assistente invalida però la rete. La San Marino Academy prende coraggio e, scavallata la mezz’ora, colpisce un clamoroso legno con il tiro-cross di Giacopetti dopo scambio da corner. Pochissimo dopo, conclusione dal limite di Mattia Sancisi alta sopra la traversa. Anche il pressing dei Titani si fa più convinto. Ed è proprio così che nasce il gol del pareggio: Giacopetti ringhia su Lisi e poi manda in porta D’Addario, che prima sbatte su Manzaroli e poi, sulla respinta, non ha difficoltà ad infilare in rete il pallone del pareggio e della seconda esultanza personale in stagione. Il Faetano cerca subito il nuovo vantaggio con Gueye, che raccoglie la sponda di Giardi e scheggia l’incrocio dei pali con un destro potente. Di là, conclusione dalla distanza di Valli Casadei che non trova impreparato Manzaroli. Al tramonto della frazione Dulcetti entra in area palla al piede e poi va a terra dopo un duro contrasto con Zavoli. L’arbitro indica il dischetto dal quale si presenta Capriotti: lo “scavino” del numero 9 gialloblù non inganna Battistini, che di piede protegge l’1-1. Prima del duplice fischio c’è tempo per un’altra scorribanda in avanti di Giocondi: l’esterno rientra sul mancino e calcia forte sul primo palo, trovando la parata bassa di Manzaroli.

Lisi inaugura la ripresa con un destro dalla distanza molto affilato: palla che sibila alla sinistra del palo più lontano. Qualche minuto dopo Giocondi ha un’altra chance per entrare a referto: caparbio Giacopetti a lottare nel cuore dell’area per recuperare un pallone che poi schizza proprio nella zona di Giocondi, il cui destro forte viene disinnescato sul primo palo da Manzaroli. Poco prima dell’ora di gioco il Faetano torna avanti sfruttando un altro lancio lungo dalle retrovie, in questo caso di Bertuccini a beneficio di Capriotti, che sbuca alle spalle della difesa e con un preciso pallonetto rende vana l’uscita di Battistini. Dulcetti ha sul piede mancino la palla del 3-1 dopo il buonissimo lavoro sulla trequarti di Palumbo: tiro largo. Più o meno dalla stessa posizione si divora una grossa chance Capriotti, liberato al tiro da Gueye dopo l’azione di forza di quest’ultimo in corsia: mancino colpevolmente alto. L’Academy prova un’ultima offensiva con l’ex Gatti, che dal limite calcia forte sul primo palo trovando la risposta puntuale di Manzaroli. Sull’altro fronte Giardi impegna Battistini con un destro incrociato; poi, al 90’, Capriotti fa la torre sulla punizione di Palumbo e Gueye è lucido nel superare Battistini con un piattone che finisce sotto la traversa. Non ci saranno altre emozioni: il Faetano incamera i tre punti e si prende la dodicesima posizione, da capire se in solitaria o in compartecipazione con la Libertas, impegnata questa sera contro il Tre Penne.

Campionato Sammarinese BKN301, 25. giornata | Faetano – San Marino Academy 3-1

FAETANO

Manzaroli; Bertuccini, Senja, Acquarelli, Lisi, Dulcetti (dall’83’ Fusco), Giardi (dall’89’ Bouguila), Palumbo, Terenzi, Capriotti, Gueye

A disposizione: Pelliccioni, Casalboni, Brisigotti, Casadei, Rossi

Allenatore: Danilo Girolomoni

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; Giambalvo (dal 75’ Renzi), M. Sancisi, Zavoli, Giocondi, Sarti (dal 46’ Severi), N. Sancisi (dal 67’ Gatti), Valli Casadei, Bortolotto (dall’85’ De Luca), D’Addario, Giacopetti (dall’85’ Famiglietti)

A disposizione: Borasco, Grana, Ciacci, Molinari

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Andrea Zaghini, Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Palumbo, Zavoli, Dulcetti, D’Addario, Senja, Bertuccini

Marcatori: 13’ Terenzi, 34’ D’Addario, 59’ Capriotti, 90’ Gueye

Note: al 45’ Battistini para un calcio di rigore a Capriotti

Ufficio Stampa