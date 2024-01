San Marino Academy. U22: inizia il girone di ritorno. Cecchetti: “Gratificante osservare i miglioramenti di questi ragazzi”

Mandata in archivio la prima metà del cammino, gli Under 22 si apprestano a tuffarsi nel girone di ritorno. Per loro in agenda c’è il San Giovanni, avversario dal sapore tutto speciale non tanto per ragioni di classifica, quanto perché, proprio contro i Rossoneri, la neonata formazione biancoazzurra, il 17 settembre scorso, fece il suo esordio assoluto. Come siano cambiate le cose da allora ad oggi, lo spiega mister Cecchetti: “Se devo fare un piccolo bilancio del girone di andata, ho considerazioni estremamente positive. Ne parlavo anche l’altra sera alla squadra. Eravamo partiti da zero, mettendo assieme molti ragazzi che non avevano giocato assieme negli ultimi tempi, e forse si percepiva anche un po’ di diffidenza attorno a noi. In pochissimo tempo questo progetto ha acquisito grande credibilità e l’Under 22 è diventata un punto di riferimento per i ragazzi delle giovanili della San Marino Academy. Questa, in particolare, è stata una graditissima sorpresa. È bellissimo vedere tutti quei ragazzi sugli spalti fare il tifo per noi. I miei calciatori sono cambiati tanto da quell’esordio con il San Giovanni. Forse all’inizio dovevano sbloccarsi soprattutto da un punto di vista psicologico. Adesso sono in un processo di crescita costante. Stiamo aggiungendo un tassello dopo l’altro ed è gratificante osservare i loro miglioramenti. Anche dal punto di vista tattico, sono arrivati a proporre cose davvero interessanti.”

Ci sarà un piccolo vantaggio da ora in poi: preparare le partite potendosi basare sulle gare di andata. Tuttavia ci saranno anche difficoltà nuove cui far fronte. “Avremo dei riferimenti un pochino più solidi e quindi sarà relativamente più facile, per noi, preparare gli impegni. – prosegue Cecchetti – Però, secondo me, il vero punto è un altro: il girone di ritorno viaggerà su ritmi più elevati e questo ci impone di adattarci velocemente. Dovremo, insomma, alzare ancor di più l’asticella. Penso che nel girone di andata non ci siano state squadre che ci abbiano dominato. Forse qualche partita non l’abbiamo affrontata bene come speravamo, però in tutti i casi abbiamo tenuto il campo con dignità, coraggio e sostanza. In generale è stato fatto un percorso splendido. E anche io e i mio staff stiamo vivendo un’avventura straordinaria, di grande qualità formativa. Direi un’esperienza da 10. Adesso dobbiamo continuare con entusiasmo immutato.”

E l’entusiasmo certo non manca neppure ai ragazzi, sempre focalizzati sul miglioramento di sé stessi. “Riporto alcune delle considerazioni che ho fatto ultimamente a chi lavora con me – fa sapere il mister – Non vedo la squadra in difficoltà, perché creiamo tanto durante le partite, e questo vale anche per le ultime. Ci è mancata un pizzico di cattiveria, e direi anche di fortuna, per buttare la palla dentro e dare una direzione diversa a queste gare. Però c’è un dato non banale, almeno per chi come noi lavora forte su questi aspetti: il nostro portiere, negli ultimi impegni, non ha mai calciato via un pallone. La costruzione dal basso è una di quelle cose che stiamo cercando di sviluppare con assiduità. È una strada che percorriamo per avere una buona fase offensiva. La squadra è in crescita anche da questo punto di vista. Continuando così, arriveranno anche quelle soddisfazioni ‘pratiche’ che non sono il nostro centro di gravità, ma che aiutano certamente il morale.”

San Marino Academy – San Giovanni si gioca domenica allo stadio di Fiorentino. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta su Titani.TV.

