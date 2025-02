San Marino Academy. Under 22 alla chiamata Faetano. Giambalvo: “Strada giusta. Miglioriamo i dettagli”

Dopo tre partite che non hanno fruttato punti, gli Under 22 inseguono un’inversione di tendenza. Le ultimissime uscite, specialmente, hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, poiché i ragazzi di Cecchetti hanno creato tanto, ma raccolto poco. E allora i migliori propositi muovono proprio da qui, da quel bisogno di tradurre in dato pratico – quindi in gol e risultati – la mole di gioco prodotta. “In settimana abbiamo parlato dello strano andamento della partita con la Libertas. – fa sapere Alessandro Giambalvo – Noi creavamo e loro segnavano. In ogni caso, è parte di un trend che ci interessa da un po’ di tempo, e mi riferisco al fatto di non essere sufficientemente ‘cattivi’ in fase di finalizzazione. Bisogna assolutamente migliorare sotto quell’aspetto, perché altrimenti è difficile fare punti e contestualmente avvicinare l’obiettivo play-off, che rimane più che mai vivo per noi.”

L’aspetto positivo di tutte queste considerazioni è che alcuni aspetti richiedono sì di essere curati con grande attenzione, ma non si rende necessario snaturare un’identità che invece appare piuttosto solida e ben espressa. “Ci teniamo stretto il gioco che abbiamo cercato di esprimere finora. – continua il difensore biancoazzurro – Il mister insiste tanto su questo punto, vuole che mostriamo personalità e che manteniamo la nostra identità di gioco contro chiunque. Sappiamo di avere delle buone basi e vogliamo continuare a percorrere questa strada, migliorando i dettagli; anche perché ultimamente, secondo me, ci sono sfuggiti alcuni risultati che erano tranquillamente alla nostra portata.”

Domani c’è il Faetano, reduce da un pari (col San Giovanni) ottenuto in rimonta e all’ultimo respiro. “Per il Faetano quel 3-3 è stato un ottimo risultato e i giocatori saranno in fiducia. Sappiamo che è una squadra contro cui bisogna fare massima attenzione, perché loro sanno sfruttare le occasioni che creano, anche quando magari non sono così tante. Dovremo essere bravi a concedere il minimo e a sfruttare le nostre, di opportunità da rete.” – conclude Giambalvo.

Appuntamento allo stadio di Fiorentino domani alle 15:00, oppure in diretta streaming su www.titanitv.sm.