San Marino Academy: Under 22 oggi all’esame Tre Fiori in campionato

L’Under 22 di Matteo Cecchetti oggi torna in campo per la sfida della nona di Campionato BKN301. I Titani saranno di scena alle 18:15 con un avversario attualmente al terzo posto e che non perde da ben dieci incontri Sarà infatti il Tre Fiori di Andrea De Falco che a Montecchio incrocerà i tacchetti con i giovani biancazzurri. Un esame impegnativo per l’Academy che dovrà affrontare con il giusto atteggiamento. Ne è convinto anche Tommaso Gatti, in rete nell’ultima sfida con il Fiorentino: “Sarà una partita tosta, contro una delle migliori squadre del torneo. Sono attrezzati in ogni reparto, per noi sarà l’ennesimo esame che ci darà anche maggiore esperienza per il futuro. Dovremo però rimanere attenti e saper giocare come sappiamo fare. Non importa chi affrontiamo, dobbiamo sempre essere pronti e cercare ogni volta di migliorare”.

Gatti racconta anche l’ultimo periodo di forma dei Titani: “Non è il nostro miglior momento. Dopo la vittoria con il Pennarossa speravamo di raccogliere qualcosa in più nelle successive giornate. Ma sono errori che fanno parte del processo di crescita. Con la Juvenes-Dogana – prosegue il giovane sammarinese – abbiamo fatto una buona gara e creato molto ma siamo stati disattenti nelle ripartenze degli avversari. Con il Fiorentino invece il primo tempo è stato gestito male. Nella ripresa abbiamo cambiato mentalità anche se non siamo riusciti ad evitare la sconfitta”.

La sfida tra San Marino Academy e Tre Fiori è in programma alle ore 18:15 al Campo di Montecchio. La sfida è anche visibile in diretta streaming – con commento in italiano – sulla piattaforma Titani.tv.

San Marino Academy