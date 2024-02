San Marino Academy. Under 22 domani con la Virtus. Giacopetti: “Stiamo lavorando bene”

È un’Under 22 in salute quella che sfiderà domani la Virtus nel 21° turno di Campionato BKN301. I ragazzi di Matteo Cecchetti saranno di scena alle 15:00 sul campo di Domagnano contro una formazione neroverde ferita dalla sconfitta dello scorso turno contro il Fiorentino che le è costata la vetta della classifica.

“Sarà una partita difficile – commenta Nicolas Giacopetti – perché loro stanno lottando per il vertice e vorranno i tre punti. Hanno un grande potenziale offensivo ma stiamo lavorando bene per cercare di affrontarli al meglio”.

Seppur da poco aggregato al gruppo dei Titani, Giacopetti si è inserito subito al meglio e dopo poche presenze è arrivato anche il primo gol in maglia Academy lo scorso turno contro la Libertas: “È stata una bella emozione segnare il gol del vantaggio, peccato che non sia bastato per portare a casa i punti. Con il gruppo e con il mister Cecchetti mi trovo molto bene”.

Il pareggio con la Libertas ha allungato la striscia positiva dei ragazzi di Cecchetti a tre risultati utili consecutivi. Nonostante ciò i Titani sanno dove possono migliorare: “Siamo stati bravi a portarci in vantaggio nel primo tempo – racconta Giacopetti – ma dovevamo rimanere più concentrati nella ripresa. In futuro dovremo avere grinta e lottare su ogni pallone nonostante il vantaggio”.

La sfida tra San Marino Academy e Virtus è in programma domani alle 15:00 a Domagnano e sarà anche trasmessa in diretta streaming – con telecronaca integrale – sulla piattaforma Titani.tv.

Ufficio Stampa