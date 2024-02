San Marino Academy. Under 22: domani la sfida al Cailungo, ricercando conferme

Fresca di ritorno alla vittoria sul Pennarossa, la San Marino Academy Under 22 è pronta a tornare in campo in una gara altrettanto importante nell’economia della corsa alla post-season di Campionato Sammarinese BKN301. Grazie al recente successo di misura, infatti, i Biancazzurrini di Matteo Cecchetti hanno agganciato il Cailungo – prossimo avversario. Tra le file dell’Academy c’è voglia di rivalsa, dopo la sconfitta di misura maturata nella quarta giornata del girone di andata. Fronte Cailungo, la necessità di risollevare un rendimento che vuole i Rossoverdi sempre sconfitti da otto partite e senza reti all’attivo da sette. Un avversario da prendere con le molle per la San Marino Academy, che proprio come i Titani non può permettersi di fallire gli scontri diretti in chiave play-offs.

“Abbiamo lavorato bene in settimana e chiunque faccia sport sa quanto vincere aiuti ad allenarsi ancora meglio, con maggior leggerezza e serenità – ammette Fabio Borasco, estremo difensore dell’Academy e reduce dal clean sheet contro il Pennarossa. Ci siamo applicato con ancor più dedizione ed entusiasmo, benché abbiamo sempre dimostrato che la volitività in campo, la voglia di crederci sempre e giocarcela ad armi pari con tutti, non siano mai mancate. Con il Pennarossa siamo stati molto compatti, migliorando molto nella gestione del pallone ed anche nella fase di non possesso. Dai pali ho visto un’ottima prestazione, meno forse contro il Tre Penne dove siamo stati esposti maggiormente alla pressione di una squadra costruita per vincere. Ad ogni modo, penso che anche nelle sconfitte si sia visto qualcosa di positivo in termini di prestazione e lo abbiamo dimostrato reagendo alla grande”.

Sull’importanza della sfida, ormai alle porte, con il Cailungo, Borasco non si affida a voli pindarici: “Affronteremo la partita con il Cailungo come tutte le altre, preparandola minuziosamente sotto tutti gli aspetti. Mi rendo conto che ai più interessi il risultato e nonostante abbia un valore fondamentale per tutti, noi compresi, quello che ricerchiamo ancor più assiduamente è la prestazione. Scenderemo in campo convinti e decisi, con la voglia e lo spirito di sacrificio mostrati in tutte le partite. Abbiamo un obiettivo chiaro in mente e faremo di tutto per centrarlo”.

Una squadra, la San Marino Academy, che può contare su un ampio parco di portieri sammarinesi: “Non siamo certo pochi – sorride Borasco –, ma ognuno di noi quattro ha dimostrato di poter difendere la porta dell’Under 22. Al momento, a causa di un infortunio di un nostro compagno, siamo in tre a disposizione, ma il concetto non cambia. Tra di noi c’è la giusta alchimia, stiamo bene e ci conosciamo ormai da tempo – avendo condiviso anche il percorso all’interno delle giovanili della San Marino Academy”.

Cailungo-San Marino Academy si giocherà domani, 3 febbraio 2024, allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino. Il calcio d’inizio dell’incontro è programmato per le ore 15:00, per chi volesse recarsi all’impianto. Chi desiderasse invece seguire l’incontro in diretta, questo fine settimana le opzioni sono due: live streaming gratuito sulla piattaforma TITANI.TV (clicca qui) e diretta su San Marino RTV (ch. 831 DTT, disponibile anche in WebTV – clicca qui). In entrambi i casi, la telecronaca della sfida sarà proposta in italiano.

Ufficio Stampa