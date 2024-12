San Marino Academy. Under 22: domenica c’è il Cailungo. Cervellini: “Piena fiducia in questo gruppo”

Ultimo trittico di gare, per gli Under 22, prima di concedersi un po’ di riposo in occasione delle festività natalizie. I ragazzi di Matteo Cecchetti si preparano ad affrontare il Cailungo, formazione che li segue in classifica con un ritardo di tre punti. Uno scontro diretto, insomma, preparato in settimana tenendo a mente i riscontri dell’ultima gara affrontata, quella con La Fiorita. Così Tommy Cervellini a proposito della prova di sabato scorso: “Direi che secondo me è stato fatto un secondo tempo piuttosto positivo. Abbiamo messo in campo una buona reazione, che non si poteva dare per scontata visto anche il risultato che era maturato nella prima metà di gara. Invece siamo stati capaci di gestire molto meglio certe situazioni, oltre che provare a fare gol. Abbiamo maturato la consapevolezza di poterci stare, in queste partite, pur riconoscendo la forza e la qualità dei nostri avversari. Purtroppo tutto questo è avvenuto solo dopo aver fatto alcune disattenzioni che ci sono costate i gol. La sfida, adesso, è quella esprimerci al meglio limitando proprio quegli errori.”

Il Cailungo è l’unica squadra finora all’asciutto di vittorie. Ma il pericolo di sottovalutare qualsivoglia avversario, in casa biancoazzurra, davvero non c’è. “Credo che si debba partire ogni settimana con l’obiettivo di spostare sempre più in alto l’asticella – afferma il centrocampista classe 2006 – Non importa quale avversario tu abbia di fronte: importa che tu ti prepari al meglio delle tue possibilità e che riesca a esprimere tutto quello che hai provato in allenamento. Poi il campo darà le sue risposte, e sono convinto che saranno risposte via via sempre migliori, perché ho piena fiducia nelle possibilità e nelle qualità di questa squadra.”

Approdato in Under 22 la scorsa estate dopo aver completato il proprio percorso nelle giovanili, Tommy sta lavorando per entrare pienamente nei ritmi e nelle peculiarità del calcio degli ‘adulti’: “Non siamo neppure a metà del cammino stagionale e devo dire che ancora lo sento forte, questo salto dal settore giovanile al calcio degli adulti. È un calcio del tutto diverso. Anche il mister mi chiede cose che prima non dovevo fare. Di conseguenza, sono ancora in una fase nella quale sto cercando di adattarmi a questo nuovo mondo. E sto dando il massimo per riuscirci. Mi aiuta davvero tanto la fiducia che il mister ripone in me e che sento chiaramente. Il mio desiderio è quello di continuare a crescere e di esprimermi a livelli sempre più alti anche a livello personale, perché non mi reputo ancora del tutto soddisfatto di quello che ho fatto sinora. I progressi li sento, ma so che posso fare molto di più.”

La sfida fra gli Under 22 e il Cailungo si gioca domenica alle 15:00 al campo di Domagnano. La diretta sarà come sempre disponibile su Titani.TV.

Ufficio Stampa