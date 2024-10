San Marino Academy. Under 22: domenica c’è il Faetano. Borasco: “Pronti a dare tutto”

Primo impegno domenicale di questa stagione per gli Under 22, attesi dalla prova Faetano. I ragazzi di Cecchetti, piegati dalla Libertas per effetto di un solo gol all’interno di un incontro che sembrava non dovesse avere un padrone, sono pronti a sfidare una compagine che dista solo tre lunghezze da loro in classifica e che, al pari loro, è animata da una certa voglia di riscatto. “Io credo che quella di domenica sarà una sfida ad armi pari – il parere di Fabio Borasco – una sfida da preparare esattamente come facciamo ogni settimana, ovvero in maniera precisa e puntuale, e facendo affidamento sulla nostra voglia di rivalsa. Fare punti fa bene al morale e, se li vogliamo, dobbiamo prepararci a dare tutto. Con la Libertas ci ha penalizzato un episodio su palla inattiva, una cosa che purtroppo ci capita non così raramente e sulla quale, perciò, dobbiamo continuare a lavorare. C’era forte vento e avremmo dovuto sfruttare meglio il primo tempo, quando lo avevamo a favore. La partita è stata tiratissima e solo un dettaglio ha mosso l’ago della bilancia. Peccato, ma ci rifaremo.”

La gara con i Granata è stata anche quella del debutto stagionale, per Fabio. Debutto con il club, perché in Nazionale Under 21 aveva già calcato il campo contro la Turchia. “Quando vengo chiamato in causa sento la responsabilità – afferma il portiere biancoazzurro – ma devo dire che venerdì scorso sono stato molto contento di aver potuto debuttare ed è una cosa che mi fa sentire bene tuttora. In generale sto bene con me stesso e con la squadra, e nutro molta fiducia per le partite che verranno.”

Il Faetano è avversario da prendere con le molle. Come tutti. “Il Faetano è una formazione che ha esperienza ed è fisica. Ma non è l’unica con queste doti e in generale tutte le avversarie ci richiedono di tenere altissima la guardia. Noi dobbiamo fare affidamento sulla nostra freschezza e sulla voglia di metterci in mostra, a maggior ragione in questo periodo nel quale siamo alla ricerca del primo risultato, che vogliamo fortemente” – conclude Borasco.

Appuntamento a domenica pomeriggio allo stadio di Montecchio, con fischio d’inizio fissato alle 15:00 e diretta streaming disponibile sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa