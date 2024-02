San Marino Academy. Under 22: è già tempo di Fiorentino. Zavoli: “Evitare la frenesia e giocare con personalità”

Davvero poco tempo per voltare pagina. A due giorni dalla Juvenes-Dogana, incombe già il Fiorentino per gli Under 22, di scena domani al “Crescentini” con la voglia di chiudere nella maniera migliore questo piccolo tour de force fatto di tre gare in otto giorni. “Certamente non è facile dover ripartire subito – afferma Diego Zavoli – È un periodo pieno di impegni, in cui bisogna staccare e attaccare la spina velocemente e quasi senza soluzione di continuità. A livello fisico e mentale si spende molto. Ma è a questo che siamo chiamati e faremo tutto ciò con impegno e dedizione, come sempre, cercando di preparare ogni gara nella maniera migliore possibile. La sfida è quella di non perdere troppo tempo a guardarsi alle spalle ma di concentrare subito ogni attenzione verso la gara successiva.“

Contro Virtus e Juvenes-Dogana è mancato il conforto del risultato, non le prestazioni. “Secondo me in entrambe le partite abbiamo espresso un calcio che era al livello di quello dei nostri avversari – conferma il difensore biancoazzurro – Certo, tra Virtus e Juvenes-Dogana c’è una differenza di esperienza e anche di valori: non a caso le due formazioni competono per obiettivi molto diversi, senza nulla togliere alla Juvenes-Dogana che si è rivelata un’avversaria estremamente dura da affrontare. Sia sabato scorso che mercoledì siamo rimasti aggrappati alla partita fino alla fine, ‘rischiando’ di pareggiarla in più di una circostanza. Questo ci ha fatto capire di essere su una buona strada e che, credendoci, arriveremo anche a ribaltare situazioni come quelle maturate in queste due partite.”

Davanti, domani, una squadra che è in serie aperta da tre gare. “Stasera studieremo a fondo il Fiorentino, cercando di preparare al meglio una partita che per noi è importante – assicura Zavoli – Io credo che dovremo tenere un atteggiamento molto simile a quello avuto con tanti altri avversari. Il segreto sarà evitare di farci prendere dalla frenesia, provando invece a proporre il nostro gioco con personalità. Sarà importante rimanere in gara fino alla fine. Tutto è possibile, secondo me. Se vogliamo fare punti, sarà fondamentale dare il cento per cento. Ed è quello che faremo.”

San Marino Academy – Fiorentino, valevole per la 23° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, si gioca allo stadio di Fiorentino alle 15:00. La diretta, con telecronaca, sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa