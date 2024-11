San Marino Academy. Under 22: esame Virtus prima della sosta

Ultimo impegno di campionato per gli Under 22 prima della sosta per gli impegni della Nazionale. Ed è tutt’altro che morbido l’avversario che si staglia sul loro orizzonte: la Virtus campione in carica. Il gruppo allenato da Matteo Cecchetti ha preparato con cura questa sfida, potendo contare anche su una dose di risorse supplementari direttamente derivanti dal successo centrato la scorsa domenica, il primo della stagione. “L’intensità del lavoro settimanale non è cambiata rispetto a prima, ma è chiaro che la vittoria ci ha regalato entusiasmo – afferma Nicolò Sancisi – e tutto questo non fa mai male. Secondo me va sottolineato, in modo particolare, l’ultimo quarto d’ora della partita contro la Juvenes-Dogana: lì siamo rimasti compatti e concentrati nonostante l’inferiorità numerica, e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Ci voleva.”

Ci voleva, anche se non ha mai rappresentato un cruccio. “In realtà anche nelle settimane precedenti siamo sempre stati lì con la testa – garantisce Sancisi – concentrati e determinati a centrare i nostri obiettivi. Il mister continuava a ripeterci che avanti di quel passo il risultato sarebbe arrivato. E aveva ragione. Adesso ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di renderla difficile anche a loro. Noi possiamo cavalcare l’entusiasmo della prima vittoria. Ma anche la volontà di continuare a migliorare.”

Nicolò, così come il fratello gemello Mattia, fa parte di quel gruppo di ragazzi che erano parte del progetto Under 22 anche nel suo “anno zero”, ovvero la passata stagione. Ne possono perciò saggiare l’evoluzione, oltre che la percezione dall’esterno. “L’anno scorso, dal momento in cui siamo arrivati in questa squadra, sia io che mio fratello abbiamo notato che alcune avversarie erano tentate di prenderci un po’ sotto gamba. E noi spesso le sorprendevamo, soprattutto da un punto di vista atletico. Adesso non è più così. Anche atleticamente, vediamo che tutte sono ben preparate a fronteggiarci e non ci sottovalutano più. È finito l’effetto sorpresa che qualche volta ci ha aiutato. Perciò anche a noi è richiesto un step ulteriore. Ma noi siamo comunque soddisfatti e contenti di quel che stiamo facendo. Anzi, molto contenti.”

San Marino Academy – Virtus vale per la 9° giornata di Campionato Sammarinese e si gioca sabato alle 18:00 allo stadio di Montecchio. La diretta streaming sarà come sempre disponibile su Titani.TV.

